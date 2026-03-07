Palpite Austrália x Egito - Copa do Mundo 2026 - 03/07/2026

Nosso especialista em apostas espera que o Egito continue quebrando recordes com mais uma vitória em sua primeira participação na fase eliminatória da história da Copa do Mundo.

Palpites para Austrália x Egito:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Austrália 0x1 Egito;

Palpite de artilheiros: Egito – Mohamed Salah.

A Austrália carimbou sua vaga na fase de mata-mata de uma Copa do Mundo pela terceira vez nesta edição. Os australianos se classificaram como segundos colocados em um grupo complicado que incluía os coanfitriões EUA, a Turquia e o Paraguai.

Os representantes da Oceania somaram uma vitória, uma derrota e um empate na fase de grupos.

Eles nunca venceram uma partida eliminatória antes, o que significa que os Socceroos podem fazer história no AT&T Stadium, em Arlington, nesta sexta-feira.

Curiosamente, em suas duas participações anteriores no mata-mata, eles acabaram eliminados pelos futuros campeões do torneio: primeiro em 2006, contra a Itália, e depois em 2022, contra a Argentina.

Os Faraós lideravam o Grupo G antes da rodada final. No entanto, terminaram empatados em pontos com a Bélgica, com os europeus garantindo a liderança pelo saldo de gols.

A seleção do Norte da África vai gostar de enfrentar a Austrália em sua primeira aparição em um mata-mata de um Mundial.

Os comandados de Hossam Hassan já fizeram história, mas estão famintos por quebrar ainda mais recordes. Uma vitória aqui provavelmente os colocará frente a frente com a atual campeã mundial, a Argentina, na próxima fase.

Os Faraós confiam no próprio taco para protagonizar uma zebra, mas primeiro precisam navegar por um território inexplorado deste nível e superar a Austrália.

Prováveis escalações para Austrália x Egito

Escalação esperada da Austrália: Beach, Italiano, Circati, Souttar, Burgess, Bos, Metcalfe, O’Neill, Irvine, Irankunda, Toure;

Escalação esperada do Egito: Shobeir, Hany, Rabia, Fathy, Fatouh, Attia, Lasheen, Ashour, Salah, Trezeguet, Marmoush.

Egito pronto para dar um passo à frente no mata-mata

Ambas as seleções chegam confiantes para escrever um novo capítulo na história do futebol lá no Texas, embora apenas uma possa avançar. Com base em suas exibições nesta competição, o Egito entra com leve favoritismo para superar os australianos.

No entanto, eles certamente não são amplamente favoritos. Os Faraós seguem invictos nesta Copa do Mundo, tendo empatado por 1x1 com a Bélgica na estreia.

O time de Tony Popovic mostrou sua força na vitória por 2x0 sobre a Turquia, mas acabou atropelado pelos coanfitriões dos EUA pelo mesmo placar de 2x0. Além disso, faltou ambição ofensiva no empate por 0x0 contra o Paraguai.

Embora esse resultado tenha evidenciado a solidez defensiva da equipe, ele também acendeu um sinal de alerta sobre a falta de agressividade no ataque.

O Egito se sentirá perfeitamente confortável com essa dinâmica tática, principalmente porque depende muito de seus atacantes para ditar o ritmo ofensivo.

Vale destacar que os egípcios sofreram apenas uma derrota nos últimos sete jogos, mostrando um equilíbrio exato entre vitórias e empates.

Os Socceroos vão fazer de tudo para arrancar um empate, mas a superioridade técnica da seleção africana deve prevalecer ao garantir uma vitória apertada.

Palpite 1 para Austrália x Egito: 1X2: Egito, com odds de 2.47 na Betboom.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Salah pronto para deixar sua marca

O Egito já viu cinco de seus jogadores balançarem as redes nesta Copa do Mundo, o que destaca a eficiência coletiva da equipe no último terço do campo. Um desses atacantes letais é Mo Salah.

O craque ex-Liverpool tem sido a peça central do excelente desempenho ofensivo do Egito ao longo do torneio na América do Norte.

Salah soma um gol e duas assistências em suas três partidas no torneio até aqui. Após 218 minutos em campo, ele registrou três finalizações no alvo e um xG de 0,86 no total.

Ele continuará sendo, sem sombra de dúvidas, a principal ameaça da equipe de Hassan, independentemente da posição em que atuar.

O jogador de 34 anos teve uma temporada abaixo de seus padrões habituais, marcando apenas sete gols na Premier League e distribuindo sete assistências em 27 partidas.

No entanto, Salah foi brilhante por sua seleção nas Eliminatórias, anotando nove gols em nove jogos, além de três assistências.

É muito provável que as jogadas de ataque do Egito passem por ele, o que significa que chances para balançar as redes não vão faltar.

Palpite 2 para Austrália x Egito: Artilheiro a qualquer momento: Mohamed Salah, com odds de 3.05 na Betboom.

Problemas ofensivos dos australianos persistindo

A atual seca de gols da seleção australiana pode acabar sendo a sua ruína neste confronto de mata-mata. Depois de marcarem dois gols na estreia, os Socceroos passaram em branco nos dois jogos seguintes.

Na verdade, a equipe não conseguiu balançar as redes em três das últimas cinco partidas no retrospecto geral.

Enfrentar a experiente defesa egípcia não traz muitas esperanças para o ataque australiano lá no Texas. Os norte-africanos terminaram quatro dos seus últimos oito jogos sem sofrer gols. Nesta Copa do Mundo, a equipe de Hassan sofreu apenas um gol por partida.

Como resultado, os comandados de Popovic terão imensas dificuldades no terço final. Não será surpresa se eles passarem em branco nesta sexta-feira, enquanto o Egito tem tudo para garantir a vitória pelo placar mínimo.

Com apenas três gols marcados em seus últimos cinco compromissos, a Austrália dificilmente conseguirá furar o bloqueio defensivo do Egito.