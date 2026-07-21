Palpite Atlético Mineiro x Bahia - Campeonato Brasileiro

Veja os palpites para a partida entre Atlético Mineiro x Bahia, válida pelo Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira (21), às 19h30.

Melhores palpites para Atlético Mineiro x Bahia

Nossa análise: Momentos das equipes

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

O Galo quer manter o bom momento que havia obtido antes da parada para a Copa, vencendo quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições, recuperando-se dentro do Brasileirão, além de garantir a sequência em torneios eliminatórios: a Copa do Brasil e a Sul-Americana.

Diferentemente do seu adversário, o Bahia já realizou uma partida oficial após o fim da parada para a Copa e fez o que dele se esperava, batendo a Chapecoense em casa por 2-0. Graças a essa vitória, o Bahia se isolou na sexta colocação no Brasileirão, podendo subir ainda mais dentro do G4 em caso de um resultado positivo diante do Atlético Mineiro.

Prováveis escalações de Atlético Mineiro e Bahia

Atlético Mineiro: Everson, Ruan, Natanael, Lyanco, R. Lodi, Maycon, Cissé, Bernard, V. Hugo, Cuello e Cassierra

Bahia: Ronaldo, R. Gómez, Duarte, Mingo, Zé Guilherme, Conrado, Acevedo, Nestor, Ademir, Pulga, W. José

Chuva de gols parece improvável

A base da evolução do Galo sob o comando de Eduardo Dominguez é a solidez defensiva que esteve por trás dessa sequência de bons resultados antes da parada para a Copa do Mundo. Ofensivamente, a equipe mineira ainda não alcançou seu melhor nível, marcando apenas um gol em cada uma das duas vitórias mais recentes.

Enfrentando um dos visitantes mais desafiadores do futebol brasileiro, o Galo deve seguir proporcionando jogos de placares baixos, independentemente de quem leve a melhor, com a expectativa de um certo equilíbrio pelo que ambas as equipes vinham apresentando.

Palpite 1 Atlético Mineiro x Bahia: Dois gols ou menos, com odds de 1.87 na BetBoom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Atlético Mineiro x Bahia nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Bahia não abdica dos seus princípios

A equipe comandada por Rogério Ceni está acostumada a, no mínimo, tentar propor o jogo, mesmo que esteja atuando longe de casa, como será o caso diante do Galo, encontrando-se nas primeiras posições do ranking de estatísticas como posse de bola e chutes certos por partida.

Independentemente do potencial nível de sucesso diante de uma boa defesa do Atlético Mineiro, o Bahia não deve abrir mão de atacar os donos da casa, potencialmente construindo um cenário no qual terá um número significativo de escanteios a seu favor. A média de 6,1 escanteios por jogo do Bahia é a terceira maior da competição.

Palpite 2 Atlético Mineiro x Bahia: Bahia ter quatro escanteios ou mais, com odds de 1.52 na BetBoom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Evolução contra estabilidade

Desde que Eduardo Dominguez assumiu o comando do Galo, a única derrota sofrida por esta equipe em seus domínios veio diante do Flamengo. O Bahia não se intimida em atuar fora de casa, sendo uma das cinco equipes com pelo menos 13 pontos fora de casa no Campeonato Brasileiro.

Considerando o cenário no qual ambas as equipes possuem motivos para encararem este duelo com otimismo, a probabilidade de um empate é significativa, mesmo que o Galo não tenha muitos deles nesta competição, apenas três em 18 partidas.

Palpite 3 Atlético Mineiro x Bahia: Empate, com odds de 3.35 na BetBoom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.