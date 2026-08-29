Palpite Atlético-MG x Vitória - Campeonato Brasileiro - 29/08/2026

Veja os palpites para a partida entre Atlético-MG x Vitória, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (29), às 18h30.

Melhores palpites para Atlético-MG x Vitória

Vitória do Atlético-MG, com odds de 1.72 na bet365

Menos de 2.5 gols, com odds de 1.75 na bet365

Vitória ter menos de 3.5 escanteios, com odds de 1.83 na bet365

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Galo defende série invicta no Brasileirão.

Nossa análise: Momentos das equipes

Entregando a bola para o Cruzeiro sem nenhum pudor, o Atlético-MG foi efetivo em sua estratégia e deixou o jogo de ida nas quartas da Copa do Brasil com um empate por 1 a 1, levando a decisão para os seus domínios. O empate tem sido um resultado extremamente comum para o Galo, considerando que cada um dos últimos três compromissos, entre a Copa do Brasil e o Brasileirão, terminou sem um vencedor.

Realizando um jogo condicionado pela expulsão precoce de um atleta do Vasco, o Vitória dominou a posse, mas não deixou de ser agredido com frequência pelo Cruzmaltino e acabou derrotado por 1 a 0 fora de casa. Assim como em outros momentos nesta competição, o rubro-negro acabará dependendo exclusivamente do que conseguir no Barradão. A derrota para o Bahia no último final de semana foi a quarta nos últimos cinco jogos no Brasileirão.

Prováveis escalações de Atlético-MG e Vitória

Atlético-MG: Everson, Castaño, Vitão, K. Pascini, R. Lodi, M. Cissé, T. Perez, A. Minda, Cuello, Bernard e Cassierra

Vitória: L. Willians, E. Britez, Cacá, L. Candido, Ramon, E. Martínez, Walace, Marinho, Matheusinho, Tarzia e Renê

Atenções divididas, fases opostas

Enquanto o Galo mira uma briga pela Libertadores graças ao seu crescimento no Campeonato Brasileiro, o Vitória quer evitar perder toda a gordura que acumulou no primeiro turno, ainda tendo a memória fresca de uma desgastante luta contra o rebaixamento na temporada passada.

Contra a frágil defesa do Vasco, jogando quase uma partida inteira com um homem a mais, o Vitória não conseguiu balançar as redes. O desafio é bem superior contra o Galo, cujo desempenho nas quartas de final contra o Cruzeiro provou a confiabilidade defensiva do Atlético-MG, certamente alta o suficiente para exercer o favoritismo neste duelo.

Palpite 1 Atlético-MG x Vitória: Vitória do Atlético-MG, com odds de 1.72 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Centroavantes em seca, placar magro é natural

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Atlético-MG x Vitória nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

A colocação dessas duas equipes no Brasileirão permite que ambos os técnicos olhem com carinho para potenciais mudanças na preparação para a volta às quartas da Copa do Brasil. Ao mesmo tempo, quer seja para aproveitar um bom momento ou interromper uma queda importante, nenhum dos times pode se dar ao luxo de minimizar completamente o impacto do resultado neste final de semana.

Independentemente dos times que entrarem em campo, Renê e Mateo Cassierra não possuem o retrospecto ofensivo recente para inspirar a expectativa de muitos gols, e os seus potenciais substitutos também pouco devem incomodar; até por isso não vêm recebendo minutos. O Vitória, por exemplo, tomou o lugar da Chapecoense como o pior ataque do Brasileirão isolado, graças à queda recente.

Palpite 2 Atlético-MG x Vitória: Menos de 2.5 gols, com odds de 1.75 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Roteiro distinto de compromissos recentes

Embora três jogos possam até indicar uma tendência em determinadas circunstâncias, o cenário específico dos últimos jogos do Vitória ajuda a explicar o aumento em relação à sua média de escanteios no Brasileirão. Por mais que o Galo se caracterize como uma equipe direta, dificilmente o Vitória repete o nível de domínio da bola que teve na derrota para o Vasco e provavelmente não terá o mesmo número de escanteios (5).

Na última vez que o Vitória entrou em campo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro e o jogo terminou sem expulsões, a equipe de Salvador teve apenas um escanteio em uma derrota por 2 a 0 para o Flamengo. No duelo fora de casa pela fase anterior da Copa do Brasil, o Vitória não teve nenhum escanteio diante do Athletico-PR antes de reverter o confronto em seus domínios.

Palpite 3 Atlético-MG x Vitória: Vitória ter menos de 3.5 escanteios, com odds de 1.83 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.