Palpite Atlético-MG x Santos - Copa Sul-Americana - 16/09/2026

Veja os melhores palpites para o jogo entre Atlético-MG x Santos, válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (16), às 19h.

Melhores palpites para Atlético-MG x Santos

Vitória do Atlético-MG, com odds de 1.85 na Betboom

Menos de 9.5 escanteios, com odds de 1.88 na Betboom

Fred mais de 2.5 chutes, com odds de 1.88 naBetboom

*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Galo terá dificuldades para reverter desvantagem de dois gols contra o Santos.

Nossa análise: Momento das equipes

Até então invicto desde o encerramento da Copa do Mundo, o Atlético-MG enfileirou duas derrotas seguidas antes de vencer o Fluminense no último final de semana. Além de perder para o São Paulo, o Galo foi batido pelo Santos por 2 x 0 na partida de ida das quartas da Copa Sul-Americana.

Surpreendente para alguns, o resultado colocou em xeque o favoritismo do Atlético, que precisará marcar três gols de diferença ou mais para eliminar o Santos sem a necessidade da cobrança de pênaltis.

O Peixe viaja até Belo Horizonte vivendo seu melhor momento da temporada, mesmo com a lesão de Neymar. No último domingo, por exemplo, o Peixe bateu o arquirrival do Galo, o Cruzeiro, por 2 x 0 na Vila.

Mais leve com a diminuição do risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e com a chegada de reforços importantes como Arthur, Rodinei e Philippe Coutinho, o Peixe tenta se manter vivo na Sula.

Prováveis escalações de Atlético-MG x Santos

Atlético-MG: Gabriel Delfim, Natanael, Vitão, Vitor Hugo e Renan Lodi, Kevin Castaño, Alan Franco, Fred e Bernard, Tomás Cuello e Reinier

Santos: Gabriel Brazão, Rodinei, Willian Arão, Luan Peres e Escobar, Christian Oliva, Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo, Rollheiser, Gabigol e Rony (Thaciano ou Caballero)

Galo forte em casa

O jogo mais recente do Atlético-MG na Arena MRV acabou com uma vitória de 3 x 1 contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado positivo reforça a capacidade dentro de casa do Galo, que eliminou o Cruzeiro na Copa do Brasil justamente diante de seu torcedor.

O Atlético-MG fez 47 jogos como mandante contra o Santos na história. Foram 27 vitórias, 13 empates e apenas sete triunfos do Peixe no período. Na atual edição do Brasileirão, por exemplo, o Galo perdeu um jogo dentro de casa.

Já o Santos ganhou três partidas longe da Vila Belmiro na Série A. Com uma vantagem consistente e podendo até perder por um gol de diferença, Cuca deve adotar um esquema tático mais conservador nesta decisão de Sul-Americana.

Palpite 1 Atlético-MG x Santos: Vitória do Galo, com odds de 1.85 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Mercado de escanteios

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Atlético-MG x Santos nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O Atlético-MG apresenta média de 3.8 escanteios por partida na Copa Sul-Americana. Contudo, no jogo de ida das quartas contra o Santos na Vila Belmiro, o Galo cobrou apenas dois tiros de canto.

A equipe santista, dizem os números do SofaScore, consegue cerca de 4.4 escanteios a cada jogo na Copa Sul-Americana. Mandante na primeira partida com o Galo, o Peixe bateu seis esquinados ao longo dos 90 minutos.

Embora a tendência seja de domínio do Atlético-MG no campo ofensivo, a baixa quantidade de escanteios ao longo das partidas somada à capacidade de contra-ataques de um Santos fortalecido pelos reforços deve diminuir a expectativa de tiros de canto.

Palpite 2 Atlético-MG x Santos: Menos de 9.5 escanteios, com odds de 1.88 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Efeito Fred

Galo e Santos se movimentaram no mercado de transferências. Até o momento, a vantagem parece do Atlético-MG, que viu a chegada de Fred surtir efeito justamente contra o Cruzeiro.

O ex-volante da Seleção Brasileira anotou um golaço de fora da área na virada histórica do Galo sobre o Cruzeiro no mata-mata da Copa do Brasil. Fred estreou na Copa Sul-Americana contra o Santos e acumulou três chutes, com dois arremates no alvo.

Já no Campeonato Brasileiro, o volante com passagem pelo Manchester United soma três partidas, com média de um chute por jogo, segundo o SofaScore.

Palpite 3 Atlético-MG x Santos: Fred com mais de 2.5 chutes, com odds de 1.88 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.