Palpite Atlético-MG x Cruzeiro - Copa do Brasil - 01/09/2026

Veja os palpites para a partida entre Atlético-MG x Cruzeiro, válida pela Copa do Brasil, nesta terça-feira (1), às 21h.

Melhores palpites para Atlético-MG x Cruzeiro

Empate, com odds de 3.10 na bet365

Matheus Pereira receber um cartão, com odds de 2.10 na bet365

Fred sofrer mais de 2.5 faltas, com odds de 1.66 na bet365

Quem será o primeiro semifinalista da Copa do Brasil?

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As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: Momentos das equipes

Rodando o seu elenco, dando total prioridade ao clássico na Copa do Brasil, o Galo ainda assim conseguiu levar a melhor diante do Vitória em seus domínios no último final de semana, contando com o impacto positivo de jogadores que naturalmente não vêm recebendo muito espaço recentemente.

Realizando 10 mudanças em relação ao time que empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro no jogo de ida nas quartas, o Galo ganhou com gols de Reinier e Thiago Borbas.

A estratégia foi a mesma do Galo, mas o resultado foi bem diferente para o Cruzeiro, amplamente dominado pelo Vasco da Gama em São Januário, sofrendo uma derrota por 3 a 1. Esse revés do Cruzeiro em solo carioca foi um dos resultados mais surpreendentes da última rodada do Brasileirão pelo roteiro do jogo, mesmo levando em consideração o fato de a Raposa ter levado a campo sua equipe reserva.

Prováveis escalações de Atlético-MG e Cruzeiro

Atlético-MG: Everson, Castaño, Vitão, V. Hugo, R. Lodi, Maycon, A. Franco, Cuello, Fred, Bernard e Cassierra

Cruzeiro: Otávio, Fágner, F. Bruno, J. Jesus, Villalba, Romero, Gérson, Arroyo, M. Pereira, Wesley e K. Jorge

Repetição do que foi apresentado nos 90 minutos iniciais

Como pôde ser observado no jogo de ida, especialmente dentro do contexto de um confronto eliminatório, muito pouco separa essas duas equipes, e uma questão interessante a se observar será a maneira como se desenvolverá o jogo das duas equipes: se o Galo será mais propositivo do que foi no Mineirão, agora com o apoio de sua torcida, ou se o Cruzeiro seguirá dominando a posse mesmo fora de casa, entregando ao Galo a possibilidade de um jogo mais direto, no qual se sente bastante confortável.

Cada um dentro de sua proposta, Galo e Cruzeiro não conseguiram produzir um volume que justificasse qualquer resultado que não fosse o empate no jogo de ida. Várias vezes em duelos eliminatórios, a aversão ao risco fala mais alto do que qualquer outra coisa e, neste cenário de rivalidade, eleva as probabilidades de um empate.

Palpite 1 Atlético-MG x Cruzeiro: Empate, com odds de 3.10 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Camisa 10 da Raposa sofre na questão disciplinar

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Pela maneira como joga, várias vezes segurando a bola na procura daquele passe decisivo e por toda a qualidade que possui, Matheus Pereira acaba sofrendo mais faltas do que a maioria dos jogadores. No lado defensivo, a participação de Matheus Pereira está rotineiramente diretamente conectada a um número significativo de faltas cometidas pelo próprio camisa 10, que recebe vários cartões.

Apesar do alto número de faltas no jogo de ida, poucos cartões foram distribuídos — apenas três no total —, um deles para Matheus Pereira, que no Brasileirão recebeu mais cartões amarelos (9) do que qualquer outro camisa 10. O cenário de um clássico e tudo o que traz por conta disso torna ainda mais provável que o meia-atacante da Raposa seja amarelado na Arena MRV.

Palpite 2 Atlético-MG x Cruzeiro: Matheus Pereira receber um cartão, com odds de 2.10 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Estreia de Fred incomodou bastante a defesa cruzeirense

Um jogador da qualidade de Fred tem a capacidade de gerar um impacto imediato no retorno ao futebol brasileiro, justamente o que ficou em evidência na bela atuação do meio-campista do Galo no jogo de ida das quartas. Participando bem da construção ofensiva do Atlético-MG, não à toa, Fred se encontrou sendo caçado em campo e sofreu mais faltas do que qualquer outro atleta em campo.

Realizando a sua primeira partida como titular pelo Galo, justamente neste duelo contra o Cruzeiro, privilégio que não seria dado a qualquer reforço, Fred sofreu um total de seis faltas no empate por 1 a 1. A amostra desse jogo é reforçada pelo fato de Fred ter sofrido duas faltas em apenas 45 minutos quando estreou pelo Galo, entrando no intervalo de um empate com o Inter pelo Brasileirão.

Palpite 3 Atlético-MG x Cruzeiro: Fred sofrer mais de 2.5 faltas, com odds de 1.66 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.