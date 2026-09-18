Palpite Atlético-MG x Chapecoense - Campeonato Brasileiro - 19/09/2026

Veja os palpites para a partida entre Atlético-MG x Chapecoense, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (19), às 16h.

Melhores palpites para Atlético-MG x Chapecoense

Vitória do Atlético-MG, com odds de 1.44 na bet365

Atlético-MG ter mais de 16.5 chutes, com odds de 1.62 na bet365

Atlético-MG ter mais de 555.5 passes, com odds de 1.87 nabet365

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Galo enfrenta a pior defesa da Série A.

Nossa análise: Momentos das equipes

A vitória por dois gols de diferença era o mínimo necessário para o Galo evitar a eliminação da Sul-Americana diante do Santos e, com todo o drama possível, a equipe mineira alcançou esse triunfo — contando com a estrela do goleiro Gabriel Delfim, que defendeu três dos quatro pênaltis do Alvinegro Praiano na disputa alternada. O Galo estava dando adeus ao torneio com uma vitória por 3 a 2 diante do Santos, até que Tomás Cuello marcou o gol decisivo nos acréscimos da etapa complementar, levando o duelo para os pênaltis e, eventualmente, à classificação do Galo.

O mesmo goleiro Anderson que fechou o gol para ajudar a sua equipe a conquistar uma vitória na casa do Timão não pôde fazer nada diante das únicas finalizações do Colorado que foram na sua meta, vazado duas vezes em uma derrota em casa para o Internacional. Ocupando a última colocação, a Chape, ao menos, vem alternando vitórias e derrotas nas últimas semanas, mais do que pôde afirmar pela ampla maioria de sua participação nesta competição.

Prováveis escalações de Atlético-MG e Chapecoense

Atlético-MG: Delfim, A. Franco, Lyanco, Vitão, R. Lodi, Maycon, Castaño, Cuello, Fred, Bernard e Reinier

Chapecoense: Anderson, Everton, Kauan, Doma, Pacheco, Camilo, Yago, M. Carvalho, Marcinho, Garcez e T. Eduardo

Galo pós-Copa está entre as melhores equipes do país

Talvez mais do que em outras grandes ligas, no futebol brasileiro o momento no qual se enfrenta uma determinada equipe tem um peso ainda maior. Embora a Chapecoense tenha se mostrado mais frágil em outros períodos da temporada, não poderia ter uma data pior para enfrentar o Atlético-MG, que vem jogando o seu melhor futebol neste ano.

Especificamente em casa, o Galo tem conseguido momentos de uma avalanche ofensiva sem respostas do adversário, a ponto de superar Cruzeiro e Santos em torneios eliminatórios. O desempenho do Atlético-MG na Arena MRV o credencia a brigar por uma vaga na Copa Libertadores, mesmo que não venha a conseguir um dos títulos que ainda disputa (Copa do Brasil e Sul-Americana).

Palpite 1 Atlético-MG x Chapecoense: Vitória do Atlético-MG, com odds de 1.44 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Sete gols em dois jogos

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Atlético-MG x Chapecoense nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Mesmo sem um goleador nato, o Galo vem se sobressaindo ofensivamente pela força coletiva de um ataque no qual, uma hora, brilha Cuello, outra é a vez de Reinier, entre outras opções. Antes que esses vários nomes diferentes apareçam na hora da conclusão, o trabalho do meio-campista Fred não pode ser subestimado, aparecendo novamente de maneira decisiva com duas assistências na vitória diante do Santos.

O Galo, que marcou sete gols nos dois compromissos mais recentes, receberá uma equipe que sofreu defensivamente diante do Corinthians em seu último jogo fora de casa — Corinthians, que, apesar de ter um dos ataques mais anêmicos do Campeonato Brasileiro, tentou 16 chutes contra a Chape, deixando claro que o Galo pode ter uma produção ainda mais imponente, tendo à sua disposição um ataque mais qualificado.

Palpite 2 Atlético-MG x Chapecoense: Atlético-MG ter mais de 16.5 chutes, com odds de 1.62 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Chapecoense deve temer o poderio ofensivo do Galo

O Atlético-MG de Eduardo Domínguez não é necessariamente a equipe que fará questão de dominar a posse, longe disso. No entanto, a postura de um adversário nitidamente inferior pode forçar o Galo a um jogo no qual troque um número de passes bem superior.

Especialmente sabendo do perigo que o Galo pode gerar com ataques mais rápidos, a Chapecoense deve adotar uma postura conservadora, similar à que teve diante do Corinthians em seu último compromisso como visitante. Este cenário levaria o Galo a ter uma posse de bola superior em relação aos duelos recentes contra Santos e Fluminense, duas equipes que o atacaram sem muito pudor em jogos de mais trocação.

Palpite 3 Atlético-MG x Chapecoense: Atlético-MG ter mais de 555.5 passes, com odds de 1.87 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.