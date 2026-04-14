Palpite Atlético de Madrid x Barcelona - Champions League - 14/04/2026

Nosso especialista em apostas espera que o Atlético de Madrid garanta a classificação em um jogo de volta eletrizante e com gols após o intervalo.

Dicas de apostas para Atlético de Madrid x Barcelona:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Atlético Madrid 2-2 Barcelona

Palpite de artilheiros: Atlético Madrid - Julian Álvarez, Ademola Lookman; Barcelona - Robert Lewandowski, Lamine Yamal.

O Atlético Madrid saiu do Camp Nou com uma vitória surpreendente por 2 a 0 no jogo de ida. O primeiro triunfo da carreira de Diego Simeone na casa do Barça como comandante colchonero veio após a expulsão de Pau Cubarsí ainda na primeira etapa. Gols de Julian Álvarez e Alexander Sørloth selaram uma vantagem valiosíssima de dois gols.

Simeone poupou 10 titulares no fim de semana, quando os "Rojiblancos" perderam por 2 a 1 para o Sevilla pela La Liga. A temporada do Atleti agora é focada totalmente nas copas, com a final da Copa do Rei também batendo à porta neste próximo fim de semana.

Já do lado de Hansi Flick, a semana no cenário doméstico foi positiva. Eles venceram o "Derbi Barceloní" contra o Espanyol por 4 a 1 no sábado. Os catalães estão com a mão na taça da La Liga após mais um tropeço do Real Madrid.

Escalações esperadas para Atlético de Madrid x Barcelona

Escalação esperada do Atlético de Madrid: Oblak, Ruggeri, Hancko, Le Normand, Molina, Lookman, Llorente, Koke, Simeone, Griezmann, Álvarez;

Escalação esperada do Barcelona: J. Garcia, Cancelo, Martin, Araujo, Kounde, E. Garcia, Pedri, Rashford, Fermin, Yamal, Lewandowski.

O time da casa deve carimbar sua vaga na semifinal

A prioridade que o Atlético Madrid tem dado às copas confere ao time uma vantagem física para este jogo de volta. O Barcelona até promoveu algumas mudanças na vitória por 4 a 1 de sábado, mas tanto Pedri quanto Lamine Yamal jogaram os 90 minutos. Cubarsí está suspenso devido ao cartão vermelho na ida, enquanto o craque Raphinha, é claro, continua desfalcando a equipe.

O time da casa também pode se inspirar na goleada por 4 a 0 aplicada a este mesmo adversário na Copa do Rei, em fevereiro. Naquela ocasião, foram letais no contra-ataque, principalmente com a velocidade de Ademola Lookman pelas pontas. O Atleti gerou 2,37 xG (gols esperados) contra 1,18 do Barça. A estratégia deve ser a mesma: atrair o adversário para matá-lo no contragolpe.

Além disso, o Atlético confia no fator casa, tendo um dos históricos mais fortes da Europa como mandante. O Barça chegou a vencer por 2 a 1 no Estadio Metropolitano no início deste mês, mas o Atleti não estava com força máxima. Antes disso, os comandados de Simeone somavam seis vitórias seguidas em casa em todas as competições. É uma boa aposta acreditar que eles, no mínimo, evitem a derrota no tempo normal, com uma probabilidade implícita de 50%.

Dica de aposta 1 para Atlético de Madrid x Barcelona: Dupla chance: Atlético de Madrid ou empate, com odds de 2.00 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Atlético de Madrid x Barcelona nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Veremos gols na reta final do confronto

Apesar de atuar com 10 jogadores na maior parte do tempo, o Barcelona teve 58% de posse de bola no primeiro jogo. A tendência é que domine a ação novamente.

Conforme o relógio avançar, Hansi Flick precisará arriscar tudo. Isso sugere que a partida ficará aberta e espaçada. Deve sobrar muito campo para o Atlético Madrid explorar transições rápidas no segundo tempo.

O Atleti não é mais aquela "retranca" de antigamente. Em 85% dos seus jogos na Champions League nesta temporada, ambas as equipes marcaram. Antes do jogo de ida, eles ainda não haviam terminado uma partida sem sofrer gols na competição.

Seus confrontos europeus em 2025/26 apresentam uma média de 2,46 gols apenas no segundo tempo. Esses gols estão bem distribuídos entre marcados e sofridos pela equipe de Simeone.

Enquanto isso, 70% dos gols do Barcelona na Champions saíram após o intervalo. Dado o cenário de "tudo ou nada" para os visitantes, apostar que ambos marcam no segundo tempo parece ser uma jogada inteligente.

Dica de aposta 2 para Atlético de Madrid x Barcelona: Ambas as equipes marcam (2º tempo), com odds de 2.25 na Betano.

Álvarez manterá a excelente fase europeia

Tem sido uma temporada curiosa para Julian Álvarez, alvo constante de rumores envolvendo o próprio Barcelona. O ex-jogador do Manchester City tem sido muito mais efetivo na Europa do que no campeonato nacional. Ele marcou apenas um gol a menos em suas 12 partidas de Champions League do que em 29 aparições na La Liga. Apenas Kylian Mbappé teve mais participações diretas em gols nesta edição do torneio do que o argentino.

O campeão do mundo de 2022 parece crescer em jogos grandes. Ele marcou um golaço no Bernabéu nas oitavas de final da última Champions. O atacante de 26 anos também foi o responsável pela cobrança de falta magistral que resultou no gol após a expulsão de Cubarsí na semana passada.

Álvarez ostenta uma média de um gol a cada 112 minutos nesta competição. Ele também registra 3,2 finalizações por jogo no palco europeu, comparado a apenas 1,9 na La Liga.

O Barcelona sofreu gols em seis dos seus últimos sete jogos em todas as competições. A defesa catalã pode ficar ainda mais vulnerável aqui enquanto busca uma virada histórica. Apostar em Álvarez para marcar a qualquer momento, com uma probabilidade implícita de cerca de 31% nas odds, oferece um ótimo valor.