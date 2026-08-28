Palpite Athletico-PR x Fluminense - Campeonato Brasileiro - 30/08/2026

Veja os palpites para a partida entre Athletico-PR x Fluminense, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (30), às 11h.

Melhores palpites para Athletico-PR x Fluminense

Vitória do Athletico-PR, com odds de 2.20 na BetBoom

Kevin Viveros marcar a qualquer momento, com odds de 2.25 na BetBoom

Athletico-PR ter mais de 13.5 chutes, com odds de 1.61 na BetBoom

BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Equipes embaladas por vitórias no último final de semana.

Nossa análise: Momentos das equipes

Capitalizando nas fragilidades defensivas de uma equipe que recentemente efetuou uma mudança no comando técnico, o Furacão foi letal com dois gols antes dos 15 minutos e garantiu uma vitória por 3 a 2 na casa do Botafogo. A equipe mandante até teve um esforço pesado pelo empate na reta final, mas não foi o suficiente para evitar a 13ª vitória do Furacão na competição.

Diferentemente do seu rival neste final de semana, o Furacão começou muito mal a partida em casa diante do Remo, saindo atrás do placar e contando novamente com a estrela de Kevin Serna, que entrou na etapa complementar. Assim como na classificação para as quartas de final da Libertadores, Kevin Serna marcou um gol decisivo, garantindo a virada contra o Remo no Maracanã.

Prováveis escalações de Athletico-PR e Fluminense

Athletico-PR: Santos, Benavidez, Aguirre, Dias, Dantas, Jadson, L. Gustavo, Mendoza, Leozinho, Cruz e Viveros

Fluminense: Fábio, Guga, Ignácio, T. Silva, Arana, Martinelli, Nonato, Soteldo, Ganso, Cannobio e Hulk

Flu não terá a mesma margem de erro

Entre correr atrás do resultado em casa contra o Remo em seus domínios e fora de casa diante do Athletico-PR, há uma distância considerável. O Tricolor das Laranjeiras estará enfrentando uma equipe cujo desempenho diante do seu torcedor é basicamente irretocável nesta temporada, retornando com tudo à elite do futebol brasileiro.

Apesar de ter sofrido dois gols na vitória contra o Botafogo no compromisso mais recente, o Furacão tem uma defesa que garante que não precisa de muito no ataque para conquistar resultados positivos. Nenhuma equipe sofreu menos gols diante do seu torcedor do que o Athletico-PR, com sete em 12 compromissos.

Palpite 1 Athletico-PR x Fluminense: Vitória do Athletico-PR, com odds de 2.20 na BetBoom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida.

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Kevin Viveros de volta ao topo da artilharia

O período de Pedro acima de Kevin Viveros na briga pela artilharia durou apenas dois dias, com o atacante colombiano retomando rapidamente o lugar no topo, balançando as redes duas vezes na vitória por 3 a 2 diante do Botafogo. Nesse e em vários outros compromissos recentes, Viveros marca gols que valem pontos, aparecendo nos momentos mais importantes.

Especialmente na Arena da Baixada, o desempenho de Viveros complementa o trabalho defensivo do Furacão para comandar uma campanha dominante, somando 27 dos 36 pontos disputados. Viveros está se aproximando de uma média de uma contribuição para gol por jogo em casa, acumulando 10 gols e uma assistência em 12 partidas como mandante.

Palpite 2 Athletico-PR x Fluminense: Kevin Viveros marcar a qualquer momento, com odds de 2.25 na BetBoom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Números que não contam toda a história

Confiando no trabalho eficiente do atacante mais prolífico da competição, o Furacão nem sempre precisa criar tanto volume quanto outras equipes para balançar as redes com a frequência necessária para resultados positivos. A média de 11,9 chutes por jogo do Furacão é uma das piores da competição, mas, especificamente em casa e no meio dessa sequência positiva, o Furacão vem finalizando com mais frequência.

Dominando as ações no empate com o Bragantino em seu compromisso mais recente como mandante, o Furacão acumulou 20 finalizações naquele jogo. O volume contra o Internacional e Vitória em jogos como mandante pela Copa do Brasil e Brasileirão, respectivamente, também foi acima da média da equipe comandada por Odair Hellmann.

Palpite 3 Athletico-PR x Fluminense: Athletico-PR ter mais de 13.5 chutes, com odds de 1.61 na BetBoom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.