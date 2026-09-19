Palpite Athletico-PR x Bahia - Campeonato Brasileiro - 20/09/26

Veja os palpites para a partida entre Athletico-PR x Bahia, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (20), às 19h30.

Melhores palpites para Athletico-PR x Bahia

Ambos marcam, com odds de 1.75 na bet365

Alejo Véliz ter pelo menos um chute no alvo, com odds de 1.53 na bet365

Mais de 2.5 gols, com odds de 1.90 nabet365

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Bahia quer a quinta vitória seguida.

Nossa análise: Momentos das equipes

Normalmente, um empate fora de casa diante do maior rival não seria um resultado excepcionalmente frustrante, especialmente considerando a boa campanha que o Coritiba também faz — o problema maior para o Furacão é como chegou a esse empate, liderando por dois gols e com um homem a mais nos acréscimos do segundo tempo, panorama amplamente favorável que ruiu em questão de minutos.

O Tricolor de Aço fez o que dele se esperava na rodada anterior, conquistando uma vitória protocolar diante do Remo na Fonte Nova, a sua quarta consecutiva, assim tornando viável a possibilidade de ultrapassar o Furacão neste confronto direto, algo que não parecia provável apenas algumas rodadas atrás.

Prováveis escalações de Athletico-PR e Bahia

Athletico-PR: Mycael, Dantas, Aguirre, Dias, Benavídez, Jádson, L. Gustavo, Esquivel, Cruz, Mendoza e Viveros

Bahia: Ronaldo, M. Victor, Duarte, Kanu, L. Juba, Acevedo, Conrado, Nestor, C. Olivera, Pulga e Véliz

Jogos de ambos, sinônimos de gols

Embora o número final e a maneira como ele foi atingido sejam certamente surpreendentes, o simples fato de o duelo entre Athletico-PR e Coritiba terminar com muitos gols não foge do padrão recente apresentado pelo Furacão. O atual terceiro colocado do Brasileirão vem precisando ser altamente prolífico no ataque para compensar uma defesa vazada frequentemente demais para um time que ocupa a sua posição alta na tabela.

Reforçando as possibilidades de uma partida com muitos gols, o Tricolor de Aço vem em seu melhor momento ofensivo em toda a temporada, acumulando uma média de 2,5 gols por jogo nesta sequência de vitórias — uma produção também necessária, já que os comandados de Rogério Ceni sofreram cinco gols durante esse mesmo período.

Palpite 1 Athletico-PR x Bahia: Ambos marcam, com odds de 1.75 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Alejo Véliz não precisou de um prolongado período de adaptação

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Athletico-PR x Bahia nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Embora não tenha marcado diante do Remo na última vitória do Bahia, Alejo Véliz já se estabeleceu como a alternativa número um para o comando de ataque da equipe de Rogério Ceni. O jovem atacante argentino precisou de poucos jogos para se mostrar a solução mais viável a uma posição que sofria questionamentos por boa parte da temporada.

Enfrentando uma defesa do Athletico-PR que acaba de sofrer três gols, demonstrando, em particular, uma deficiência clara no jogo aéreo, Alejo Véliz tem tudo para ser um fator importante neste jogo, repetindo o impacto que tem se tornado recorrente em compromissos do Bahia no Campeonato Brasileiro.

Palpite 2 Athletico-PR x Bahia: Alejo Véliz ter pelo menos um chute no alvo, com odds de 1.53 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Furacão quer a revanche agora em seus domínios

Uma das grandes atuações ofensivas do Bahia no primeiro turno aconteceu na vitória diante do Athletico-PR, aplicando um 3 a 0 no Furacão, que raramente foi exposto desta forma sob o comando de Odair Hellmann. Clicando ofensivamente, o Bahia pode até não repetir um desempenho ofensivo desse calibre, mas tem o poder de fogo para não passar em branco na Arena da Baixada.

Enquanto uma produção mais confiável na sua peça no comando de ataque é algo mais novo para o Bahia, no lado do Furacão é um aspecto fundamental dessa excelente campanha de uma equipe que, um ano atrás, disputava a segunda divisão do futebol brasileiro. Kevin Viveros deixou o seu no empate por 3 a 3 contra o Coritiba e lidera um ataque que marcou 23 dos seus 41 gols em casa.

Palpite 3 Athletico-PR x Bahia: Mais de 2.5 gols, com odds de 1.90 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.