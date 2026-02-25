Palpite Atalanta x Borussia Dortmund - Champions League - 25/02/2026

Nosso especialista em apostas espera que os anfitriões se recuperem da derrota no jogo de dia, especialmente em casa. No entanto, os visitantes ainda têm boas chances de se classificar.

Dicas de apostas para Atalanta x Borussia Dortmund:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Atalanta 1-1 Borussia Dortmund;

Palpite de artilheiros: Atalanta - Mario Pasalic; Borussia Dortmund - Serhou Guirassy.

O Atalanta entra no jogo de volta do mata-mata da Champions League com um desafio significativo ao receber o Borussia Dortmund na New Balance Arena, em Bérgamo. A equipe da casa será incentivada por sua forma na Serie A, especialmente pela impressionante vitória sobre o atual campeão da liga, o Napoli.

A equipe de Raffaele Palladino provavelmente ficou desapontada por deixar a Alemanha sem um resultado melhor. O time italiano controlou mais a posse de bola e registrou três chutes a gol, em comparação com dois do Dortmund. Eles esperam melhorar no terço final e realmente colocar a bola na rede na noite de quarta-feira.

Para avançar ou levar o jogo para a prorrogação, os anfitriões devem marcar pelo menos duas vezes enquanto mantêm um jogo sem sofrer gols. Embora seja uma tarefa difícil, eles podem se inspirar no fato de que o Dortmund perdeu seus dois jogos anteriores na Champions League por 2-0.

O Dortmund simplesmente precisa evitar a derrota ou impedir que os anfitriões marquem mais de uma vez para garantir sua passagem para as oitavas de final. O BVB recentemente registrou um empate de 2-2 fora de casa contra o RB Leipzig na Bundesliga. Este resultado pode ter sido influenciado pela viagem iminente à Itália. Os homens de Niko Kovac podem precisar superar o fato de que têm lutado para derrotar adversários italianos durante a campanha da Champions League desta temporada.

Escalações esperadas para Atalanta x Borussia Dortmund

Escalação esperada do Atalanta: Carnesecchi, Kossounou, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi, Pasalic, Zalewski, Scamacca;

Escalação esperada do Borussia Dortmund: Kobel, Reggiani, Anton, Bensebaini, Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson, Beier, Brandt, Guirassy.

Uma avaliação do desempenho mostra inconsistência

O Atalanta teve uma campanha inconsistente na Champions League, registrando quatro vitórias e quatro empates em seus nove jogos. Eles perderam os últimos três jogos consecutivos na Champions League. Enquanto isso, apenas duas de suas quatro vitórias ocorreram no seu estádio, o que pode preocupar a torcida.

No entanto, eles venceram quatro de suas últimas cinco partidas. A vitória do Dortmund na semana passada foi um raro sucesso em suas recentes atuações europeias. Marcou uma das poucas vitórias em seus últimos quatro jogos nesta competição. Por outro lado, sua forma geral é forte, já que a equipe de Kovac venceu quatro de suas últimas cinco partidas em todas as competições, permanecendo invicta nessa sequência.

Como resultado, separar essas equipes nesta ocasião é difícil, especialmente porque os visitantes conseguiram apenas uma vitória fora de casa em quatro jogos fora na Champions League. Notavelmente, o Dortmund venceu dois dos últimos três confrontos diretos, mas o único encontro na Itália terminou em empate.

Dica de aposta 1 para Atalanta x Borussia Dortmund: Dupla chance: Atalanta/empate, com odds de 1.33 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Atalanta x Borussia Dortmund nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Tendências estatísticas sugerem gols

O time alemão tem sido mais produtivo ofensivamente dos dois, marcando 21 gols na Champions League nesta temporada. Este total os coloca em sétimo lugar entre as 32 equipes que inicialmente começaram a competição, com uma média de 2,34 gols por jogo.

O Atalanta será encorajado pelo fato de que seus visitantes sofreram 17 gols em nove jogos da Champions League nesta temporada, com uma média de 1,89 gols por jogo. Os visitantes mantiveram apenas dois jogos sem sofrer gols durante a campanha.

Em contraste, a equipe de Palladino tem lutado para marcar consistentemente nesta competição, balançando as redes apenas 10 vezes em nove jogos enquanto sofreu 12. Cada um dos últimos dois jogos em casa do Atalanta em todas as competições produziu gols em ambos os lados.

Também vale notar que dois dos últimos três confrontos diretos viram ambas as equipes marcarem, sugerindo um resultado semelhante na quarta-feira.

Dica de aposta 2 para Atalanta x Borussia Dortmund: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.61 na bet365.

Guirassy impacta o ataque do Dortmund

Serhou Guirassy é esperado como a figura central na estratégia ofensiva do Dortmund. Ele é o artilheiro do clube na Champions League nesta temporada, com quatro gols, e forneceu três assistências em suas nove aparições. O atacante da Guiné tem apresentado números excelentes, por isso é um candidato primário para marcar neste confronto.

Embora o atacante de 29 anos não tenha marcado contra o Leipzig no fim de semana, seu histórico recente é excelente, com seis gols em suas últimas cinco aparições em todas as competições. Essa sequência inclui um par de dobradinhas, bem como um gol e uma assistência no primeiro jogo contra o Atalanta.

Tendo contribuído diretamente para ambos os gols na vitória por 2-0 no primeiro jogo, Guirassy continua sendo uma grande ameaça. À medida que o Atalanta avança para reverter o déficit agregado, ele provavelmente encontrará espaço significativo para explorar no terço final.