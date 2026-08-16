Palpite Arsenal x Manchester City - Community Shield - 16/08/2026

Esta será a primeira oportunidade de ver Enzo Maresca em ação como novo técnico do City. Como o meio-campo reformulado da equipe vai se sair contra os atuais campeões da Premier League?

Dicas de apostas para Arsenal x Manchester City:

Dupla Chance: Manchester City/Empate & Mais/Menos: menos de 3,5 gols, com odds de 2.05 na bet365

Artilheiro a qualquer momento: Omar Marmoush, com odds de 3.75 na bet365

1º tempo: empate, com odds de 2.20 na bet365

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja como se cadastrar usando o código de indicação bet365.

Conheça o ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil.

Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Arsenal 1x2 Manchester City

Palpite de artilheiros: Arsenal – Gyökeres; Manchester City – Marmoush, Semenyo

O jogo de abertura da temporada do futebol inglês retorna a Cardiff pela primeira vez desde 2006. O Arsenal, campeão da Premier League, enfrenta o Manchester City, detentor do título da Copa da Inglaterra, no Principality Stadium na tarde deste domingo.

A preparação do Arsenal tem sido irregular. Uma vitória por 4x1 sobre o Girona foi seguida por derrotas para Real Betis e Borussia Dortmund, antes de um empate em 1x1 contra o Como, decidido nas penalidades.

O comandante dos Gunners, Mikel Arteta, não terá William Saliba nem Jurrien Timber, que enfrentam longos períodos de desfalque. Enquanto isso, a tendência é que Rice e Saka não atuem após ganharem um descanso extra. Bruno Guimarães, Christos Tzolis e Piero Hincapié viajaram para o sul do País de Gales.

O City chega em um ritmo de jogo melhor no momento. A primeira partida oficial de Enzo Maresca no comando acontece após uma turnê asiática. Os Citizens sofreram uma derrota nos pênaltis para a Inter de Milão, mas conquistaram vitórias confortáveis sobre o K-League All-Stars e o Atlético de Madrid.

Haaland, Doku, Guéhi, O'Reilly, Cherki e a contratação recorde Elliot Anderson só voltaram aos treinos na quarta-feira. Rodri segue fora após passar por uma cirurgia nas costas, enquanto Grealish ainda busca seu melhor recondicionamento físico.

Escalações esperadas para Arsenal x Manchester City

Escalação esperada do Arsenal: Raya, White, Mosquera, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Guimarães, Ødegaard, Madueke, Gyökeres, Martinelli

Escalação esperada do Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Reijnders, Anderson, Semenyo, Foden, Doku, Marmoush

City deve evitar a derrota em um duelo amarrado em Cardiff

O Arsenal chega a Cardiff com o sistema defensivo bastante desfalcado. Saliba e Timber ficam fora por um longo período, deixando para Gabriel Magalhães a missão de liderar uma linha de zaga improvisada ao lado de Mosquera ou Hincapié.

Isso pode deixar o Arsenal vulnerável diante do setor ofensivo do City, que conta com Haaland, Marmoush, Doku e Antoine Semenyo — este último sendo um dos grandes destaques da pré-temporada sob o comando de Maresca.

No entanto, nenhum dos treinadores deseja uma tarde caótica a uma semana da estreia na liga. Vale destacar que seis das últimas dez edições da Community Shield foram parar nas penalidades.

Apostar no City para evitar a derrota nos 90 minutos com o limite de até três gols atende tanto a um placar amarrado quanto a uma eventual disputa por pênaltis. Este parece ser o palpite de maior valor dentro do nosso trio de palpites para Arsenal x Manchester City.

Dica de aposta 1 para Arsenal x Manchester City: Dupla Chance: Manchester City/Empate & Mais/Menos: menos de 3,5 gols, com odds de 2.05 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Arsenal x Manchester City nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Marmoush vai manter o ritmo da grande atuação em Seul

Omar Marmoush chega em uma fase superior à de quase qualquer outro atleta neste confronto. O atacante marcou duas vezes na vitória do City por 3x1 sobre o Atlético de Madrid, em Seul.

O momento é crucial. Erling Haaland só se reapresentou aos treinos com o grupo na quarta-feira, após folga prolongada pós-Copa do Mundo. Assim, sua titularidade está longe de ser garantida, tornando bastante provável que comece no banco.

Isso torna Marmoush o principal beneficiado, quer atue como referência ofensiva desde o apito inicial, quer entre para explorar o cansaço dos defensores no decorrer da partida. Especulado nesta janela de transferências, o egípcio estará motivado a impressionar. Contra uma defesa do Arsenal remendada, a probabilidade de 26,67% de um gol de Marmoush a qualquer momento soa bastante generosa.

Dica de aposta 2 para Arsenal x Manchester City: Artilheiro a qualquer momento: Omar Marmoush, com odds de 3.75 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

1º tempo será truncado e de muito estudo

Espere um jogo cadenciado e estudado em Cardiff. Nem Arteta nem Maresca querem expor fragilidades logo cedo contra a equipe que projetam ser sua maior concorrente na luta pelo título.

Inícios amarrados são o padrão neste clássico. O condicionamento físico reforça o cenário: Haaland, Doku, Guéhi e Cherki só voltaram às atividades no meio da semana, enquanto Rice e Saka sequer devem ser opção no Arsenal.

Consequentemente, nenhuma das partes deve começar em intensidade máxima. Um primeiro tempo parelho, de muito estudo e terminando igualado se mostra um caminho de aposta consciente, com uma probabilidade ligeiramente superior a 45%.

Dica de aposta 3 para Arsenal x Manchester City: 1º tempo: empate, com odds de 2.20 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.