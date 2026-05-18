Palpite Arsenal x Burnley - Premier League - 18/05/2026

Nosso especialista em apostas prevê uma vitória confortável para os donos da casa, que seguem na caça ao título, com Viktor Gyökeres abrindo o caminho para o triunfo.

Dicas de apostas para Arsenal x Burnley:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Arsenal 4x0 Burnley;

Palpite de artilheiros: Arsenal – Viktor Gyökeres (2x), Eberechi Eze, Bukayo Saka.

O Arsenal deu a volta por cima após as derrotas consecutivas na Premier League em abril. Os Gunners venceram seus últimos três compromissos pela elite inglesa sem sofrer gols, retomando as rédeas da briga pelo título. O time de Mikel Arteta será coroado campeão se vencer esta partida e triunfar no Selhurst Park no próximo domingo.

O rebaixamento do Burnley já foi confirmado há algum tempo, após uma temporada decepcionante para o clube de Lancashire. Eles até conseguiram um honroso empate por 2x2 em casa contra o Aston Villa no último fim de semana, sob o comando do interino Mike Jackson. No entanto, os "Clarets" vinham de cinco derrotas seguidas na liga antes disso.

Escalações esperadas para Arsenal x Burnley

Escalação esperada do Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Lewis-Skelly, Saka, Eze, Trossard, Gyökeres;

Escalação esperada do Burnley: Weiss, Walker, Esteve, Tuanzebe, Pires, Ugochukwu, Luis, Tchaouna, Hannibal, Anthony, Flemming.

Gyökeres vai colocar os Gunners no trilho

Embora Gyökeres não tenha sido tão letal quanto o Arsenal esperava, o internacional sueco ainda desempenha um papel fundamental. Seus 14 gols na Premier League vieram em uma média respeitável de um a cada 158 minutos. O ex-atacante do Sporting chega em boa fase para este jogo, tendo balançado as redes três vezes em suas últimas quatro partidas.

Gyökeres precisou de apenas nove minutos para abrir o placar no último jogo do Arsenal em casa pela liga contra o Fulham. Naquela ocasião, ele chegou a marcar duas vezes antes do intervalo.

Nesta temporada, Gyökeres marcou nos primeiros 15 minutos em três oportunidades, somando todas as competições. Um desses gols foi justamente no confronto do primeiro turno contra o Burnley, quando cabeceou para o fundo das redes aos 14 minutos.

Com quatro gols nos últimos quatro jogos do Arsenal em casa pela Premier League, Gyökeres é o candidato favorito para abrir o marcador, com uma probabilidade implícita de 27,8%.

Dica de aposta 1 para Arsenal x Burnley: Viktor Gyökeres marca o primeiro gol, com odds de 3.60 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Arsenal x Burnley nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O Arsenal vai entrar focado no saldo de gols

Vencer o jogo é a prioridade absoluta do Arsenal. No entanto, eles podem impulsionar ainda mais suas chances de título garantindo uma vitória por goleada.

Os Gunners têm atualmente um saldo de gols de +42, contra +43 do Manchester City. Este é o cenário ideal para tentarem superar essa marca. Uma vitória expressiva pode significar que eles precisem de apenas um empate na rodada final contra o Crystal Palace.

Isso garante que a equipe de Arteta não tire o pé do acelerador mesmo se estiver vencendo por um ou dois gols de diferença. O time já venceu seis partidas em casa nesta Premier League por margens de três ou mais gols.

O Burnley tem, de longe, os piores números da divisão, com um xGA total de 72,0 (gols esperados contra). Eles também criaram o menor xG, com apenas 31,3. Sem vencer há 11 jogos em todas as competições, os visitantes provavelmente sofrerão uma derrota pesada.

Dica de aposta 2 para Arsenal x Burnley: Handicap -2: Arsenal, com odds de 1.78 na bet365.

O Burnley deve sofrer após o intervalo

Os donos da casa podem sentir um pouco de frio na barriga no apito inicial na noite de segunda-feira. O Arsenal está a um passo de seu primeiro título da Premier League em 22 anos, o que pode gerar um início de jogo tenso. No entanto, a porteira deve abrir assim que o primeiro gol sair.

Com o saldo de gols possivelmente entrando em jogo, Arteta deve optar por um estilo de jogo ainda mais ofensivo, mesmo se o time já estiver em vantagem. Os Gunners marcaram 59% de seus gols na liga após o intervalo nesta temporada, com uma média de 1,28 gols por segundo tempo em casa.

Os líderes devem superar essa média contra a vulnerável defesa do Burnley. Os visitantes sofrem, em média, 1,5 gols na etapa final em jogos fora de casa na Premier League.

Diante disso, apoiar o Arsenal para marcar mais de 1,5 gols no segundo tempo parece uma excelente escolha, com uma probabilidade implícita de 57,1%.