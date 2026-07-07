Palpite Argentina x Egito - Copa do Mundo 2026 - 07/07/2026

Messi lidera a corrida pela Chuteira de Ouro da Copa do Mundo com 7 gols e está voando alto. Veja como os atuais campeões se alinham para enfrentar os Faraós de Salah.

Palpites para Argentina x Egito:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Argentina 2x1 Egito;

Palpite de artilheiros: Argentina – Messi, L. Martínez; Egito – Marmoush.

Lionel Messi e Mo Salah se enfrentarão na tarde de terça-feira, com a Argentina e o Egito medindo forças por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 em Atlanta.

Os comandados de Lionel Scaloni foram quase impecáveis na fase de grupos, garantindo a liderança com 100% de aproveitamento.

No entanto, levaram um baita susto nos 16 avos de final, precisando de um gol contra para superar Cabo Verde por 3x2 na prorrogação.

Messi continua sendo a peça-chave, liderando o torneio com sete gols.

Scaloni tem poucas dores de cabeça para escalar o time no duelo decisivo contra os Faraós. Facundo Medina é dúvida por conta de cãibras, mas Nicolás Tagliafico está pronto para assumir a vaga, enquanto Lautaro Martínez deve começar entre os titulares, à frente de Julián Álvarez.

O Egito, por sua vez, chegou às oitavas de final por puro mérito, eliminando a Austrália nos pênaltis para conquistar sua primeira vitória da história em um mata-mata de Copa do Mundo.

A grande preocupação é a defesa. Ahmed Fatouh está fora, enquanto Abdelmonem e Hafez são dúvidas, embora Salah já tenha se recuperado de um leve problema na coxa.

Prováveis escalações para Argentina x Egito

Escalação esperada da Argentina: E. Martínez, Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina, De Paul, Fernández, Mac Allister, Messi, Almada, Lautaro Martínez;

Escalação esperada do Egito: Shobeir, Alaa, Ibrahim, Fathy, Hafez, Lasheen, Ateya, Ziko, Salah, Ashour, Marmoush.

Dados apontam que os argentinos devem largar na frente

Os atuais campeões vivem uma fase espetacular, apesar de terem se complicado contra a zebra Cabo Verde nos dezesseis avos de final.

A Argentina abriu o placar em cada uma de suas últimas 10 partidas. Além disso, foi para o intervalo vencendo em todos esses 10 confrontos.

Lionel Messi tem sido o grande motor da Argentina mais uma vez. Ele lidera a artilharia do torneio com sete gols nesta Copa do Mundo, alcançando a marca histórica de balançar as redes em oito partidas consecutivas de Copas.

Embora o Egito represente uma ameaça real no ataque, a equipe sofre com problemas defensivos. Ahmed Fatouh está fora de combate, enquanto Abdelmonem e Hafez passarão por testes físicos de última hora. Os Faraós também foram vazados em cada um dos seus últimos seis jogos.

Palpite 1 para Argentina x Egito: 1º tempo: Argentina, com odds de 1.85 na Betboom.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Egípcios devem balançar as redes também

De certa forma, ver a Argentina marcar ao menos um gol parece mera formalidade. Eles balançaram as redes em suas últimas 11 partidas em todas as competições. Com Messi voando, é muito improvável que o Egito termine este jogo sem sofrer gols.

Além disso, nos últimos cinco jogos do Egito, ambas as equipes marcaram. Todas as três partidas dos egípcios na fase de grupos terminou em 1x1, placar que se repetiu nos dezesseis avos de final contra a Austrália.

Crucialmente, a defesa da Argentina não é perfeita. Eles sofreram dois gols nos dezesseis avos de final contra a estreante e franco-atiradora seleção de Cabo Verde. Os Tubarões Azuis ainda conseguiram 16 finalizações.

O Egito provavelmente terá Salah organizando o jogo e Marmoush comandando o ataque. Apostar em gols dos dois lados, com uma probabilidade de apenas 42,19%, surge como a aposta de valor ideal no nosso trio de palpites para Argentina x Egito.

Palpite 2 para Argentina x Egito: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.37 na Betboom.

Aposta que Salah vai marcar ou dar assistência vale atenção

Mo Salah vem se destacando em uma nova função pelo Egito nesta Copa do Mundo. Jogando como um camisa 10 de criação, Salah viu seu volume de chances criadas crescer ao longo do torneio, tanto que lidera a estatística ao lado de Leandro Trossard, com 16 chances criadas.

O astro ex-Liverpool ostenta uma média de aproximadamente 4,50 chances de finalização criadas por 90 minutos. Esse número é bem superior à sua média de 1,90 na última Copa Africana de Nações e de 2,05 pelo Liverpool na temporada 2025/26.

Salah também criou cinco chances no total contra a Austrália e marcou um gol e deu uma assistência contra a Nova Zelândia.

É por isso que estamos apoiando Salah para marcar ou dar uma assistência neste duelo das oitavas de final, uma linha com probabilidade estimada de 36,36%.