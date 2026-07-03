Palpite Argentina x Cabo Verde - Copa do Mundo - 03/07/2026

Depois de chocar o mundo do futebol ao garantir a segunda colocação em seu grupo, Cabo Verde foi "premiado" com um confronto pesado nos 16 avos de final contra Lionel Messi e companhia.

Palpites para Argentina x Cabo Verde:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Argentina 3x0 Cabo Verde;

Palpite de artilheiros: Argentina – Messi (2x), Martínez.

Pouquíssimos poderiam prever que Cabo Verde alcançaria a fase de mata-mata da Copa do Mundo 2026.

E a recompensa, por assim dizer, foi pegar logo uma das missões mais ingratas do torneio nesta fase de 16 avos de final: a Argentina de Lionel Messi.

Os argentinos sobraram na fase de grupos. Venceram as três partidas que disputaram, balançando as redes oito vezes e sofrendo apenas um gol.

Messi, como de costume, comandou o show, anotando um hat-trick contra a Argélia e mais três gols somando os triunfos sobre Jordânia e Áustria.

A Albiceleste começou os jogos da fase de grupos em ritmo avassalador. Diante da Jordânia, marcou duas vezes nos primeiros 30 minutos de jogo.

A equipe também balançou as redes no primeiro tempo contra a Áustria e a Argélia, respectivamente.

É impressionante notar que Cabo Verde segue invicto nesta edição do Mundial. Tudo começou com um empate sem gols heroico contra a Espanha, uma das grandes favoritas ao título. Depois, a equipe buscou empates suados e competitivos contra o Uruguai e a Arábia Saudita.

Contra a Espanha, uma seleção de patamar técnico semelhante ao da Argentina, Cabo Verde abdicou totalmente da posse de bola.

Os africanos tiveram menos de um quarto (24%) da posse durante os 90 minutos e precisaram se segurar graças a uma atuação monumental do goleiro Vozinha. O veterano de 40 anos operou oito milagres magníficos para segurar o ímpeto dos espanhóis.

Escalações esperadas para Argentina x Cabo Verde

Escalação esperada da Argentina: E. Martínez, Molina, Otamendi, Tagliafico, Romero, De Paul, Mac Allister, Fernández, Messi, Álvarez, L. Martínez;

Escalação esperada de Cabo Verde: Vozinha, Moreira, Stopira, Lopes, Costa, Monteiro, Rodrigues, Cabral, Duarte, Mendes, Livramento.

Argentina vencerá por pelo menos três gols de diferença

A Argentina vem mostrando um faro de gol avassalador neste Mundial. A caminhada começou com o hat-trick de Messi que liderou a vitória por 3x0 sobre a Argélia, seleção que ocupa a 29ª posição no ranking da FIFA.

Quando consideramos que Cabo Verde ocupa a 64ª colocação no ranking mundial, fica fácil entender por que apostamos em uma vitória por uma margem de três gols.

Os cabo-verdianos registraram apenas 0,21 xG (gols esperados) contra a Espanha, então é difícil imaginá-los balançando as redes contra a Argentina.

Os mercados de apostas indicam que há apenas 40% de chance de uma vitória argentina por três gols de diferença.

Contudo, se a Albiceleste furar a retranca dos Tubarões Azuis logo cedo, o confronto tem tudo para virar um passeio.

Palpite 1 para Argentina x Cabo Verde: Handicap -2: Argentina, com odds de 2.36 na Brazino777.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Argentina x Cabo Verde nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Messi vai deitar e rolar contra os cabo-verdianos

Messi já provou que continua voando baixo e no auge da sua forma técnica. Ele balançou as redes seis vezes em três jogos na fase de grupos, mantendo uma média absurda de dois gols por partida neste Mundial.

A passagem de Messi pelo Inter Miami parece ter ajudado o craque a se aclimatar perfeitamente aos gramados da América do Norte.

Apesar da fragilidade técnica do adversário deste sábado, as casas de apostas apontam apenas 29,41% de probabilidade de Messi marcar pelo menos dois gols.

Isso mesmo com ele ostentando 100% de aproveitamento nesse quesito até aqui na competição. Essa desponta como a aposta de valor mais clara entre a nossa trinca de palpites para Argentina x Cabo Verde.

O centro de gravidade baixo de Messi continua sendo um pesadelo completo para defesas que jogam em bloco baixo.

Palpite 2 para Argentina x Cabo Verde: Lionel Messi marca +2 gols, com odds de 3.00 na Brazino777.

Veremos dois ou mais gols dos argentinos logo no primeiro tempo

A Argentina balançou as redes duas vezes antes dos 30 minutos iniciais em seu último duelo na fase de grupos contra a Jordânia. Os jordanianos têm um nível técnico bastante parecido com o de Cabo Verde, e tentaram segurar os argentinos sem qualquer sucesso.

Se a Argentina abrir o placar nos primeiros 10 ou 15 minutos, a estratégia defensiva de Cabo Verde vai por água abaixo. Com isso, a tendência é que um segundo gol venha ainda na etapa inicial.

Podemos apostar em dois ou mais gols da Argentina no primeiro tempo com uma probabilidade estimada de apenas 36,36%.

O trio ofensivo formado por Lautaro Martínez, Julián Álvarez e Messi deve ser forte demais para os Tubarões Azuis darem conta.