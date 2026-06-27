Palpite Argélia x Áustria - Copa do Mundo 2026 - 27/06/2026

Nossos especialistas em apostas acreditam que os gols de Argélia x Áustria vão sair principalmente no 2º tempo, com boas chances de Gregoritsch ou Arnautović balançarem as redes.

Palpites para Argélia x Áustria:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Tanto a Argélia quanto a Áustria acumulam uma vitória contra a Jordânia e uma derrota para a Argentina em suas exibições pelo Grupo J até aqui. Após o revés por 3x0 diante da atual campeã mundial, as Raposas do Deserto se reabilitaram com um triunfo por 2x1 sobre os jordanianos.

No entanto, a seleção austríaca leva vantagem no saldo de gols após vencer os estreantes por 3x1 e perder por 2x0 para a Albiceleste.

Por conta disso, um empate basta para o time comandado por Ralf Rangnick garantir a vice-liderança e avançar de fase. A Argentina encerrou na última segunda-feira a sequência invicta da Áustria, que vinha de quatro vitórias seguidas na temporada.

Antes do triunfo por 3x1 sobre a Jordânia, os austríacos haviam goleado Gana por 5x1 diante de sua torcida, além de emplacar duas vitórias magras por 1x0 contra Coreia do Sul e Tunísia.

A Argélia, por sua vez, antes de estrear com derrota por 3x0 para a Albiceleste, vinha de vitórias em junho contra a Holanda (1x0) e a Bolívia (4x0). Em março, os comandados de Vladimir Petkovic aplicaram uma goleada de 7x0 sobre a Guatemala e seguraram um empate sem gols contra o Uruguai.

Já em janeiro, a equipe se despediu da Copa Africana de Nações nas quartas de final ao cair por 2x0 diante da Nigéria.

Escalações esperadas para Argélia x Áustria

Escalação esperada da Argélia: Zidane, Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri, Boudaoui, Bentaleb, Hadj Moussa, Maza, Chaibi, Gouiri;

Escalação esperada da Áustria: Schlager, Posch, Danso, Alaba, Laimer, Seiwald, Schlager, Schmid, Wanner, Sabitzer, Gregoritsch.

Em Argélia x Áustria, as redes devem balançar na segunda etapa

A Argentina balançou as redes uma vez em cada tempo na vitória por 2x0 sobre a Áustria. No entanto, no triunfo austríaco por 3x1 contra a Jordânia, três dos quatro gols da partida saíram após o intervalo.

Além disso, nos amistosos preparatórios contra Gana (5x1), Coreia do Sul (1x0) e Tunísia (1x0), o único gol marcado na etapa inicial foi justamente o que abriu o placar contra os Black Stars.

Do mesmo modo, as últimas quatro exibições da Argélia registraram menos gols nos primeiros 45 minutos. Essa tendência começou nas vitórias por 1x0 sobre a Holanda e por 4x0 contra a Bolívia, esta última com três gols no segundo tempo.

Na sequência, a equipe sofreu dois gols na etapa final na derrota por 3x0 para a Argentina e buscou a virada por 2x1 contra a Jordânia também com bola na rede após o intervalo.

Por todos esses motivos, vale muito a pena ficar de olho no mercado de "Tempo com mais gols: 2º tempo" para este confronto decisivo entre Argélia x Áustria.

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Seleção austríaca costuma ser letal no segundo tempo

Antes de passar em branco no revés por 2x0 contra a Argentina, a Áustria havia marcado dez gols em suas quatro primeiras partidas do ano. Contudo, a equipe só conseguiu balançar as redes no primeiro tempo na goleada por 5x1 sobre Gana e na estreia da Copa contra a Jordânia.

Nos triunfos por 1x0 contra a Coreia do Sul e diante da Tunísia, em 1º de junho, o placar foi para o intervalo zerado.

Além disso, a Argélia cedeu dois dos três gols da derrota para a Argentina na segunda metade do jogo. E em seu penúltimo tropeço, o 2x0 para a Nigéria na Copa Africana de Nações, ambos os gols nigerianos saíram na etapa complementar.

Mesmo com a Jordânia tendo ido para o intervalo em vantagem contra os argelinos na rodada anterior, o mercado de "Tempo com mais gols da Áustria: 2º tempo" surge como uma excelente opção de aposta.

Dica de aposta 2 para Argélia x Áustria: Tempo com mais gols da Áustria: 2º tempo, com odds de 2.50 na bet365.

Gregoritsch ou Arnautović aparecem como as principais armas da Áustria

Em sua estreia em Copas do Mundo, Marko Arnautović converteu um pênalti nos acréscimos para selar a vitória por 3x1 sobre a Jordânia. Com isso, o recordista de jogos pela seleção voltou a marcar pela Áustria pela primeira vez desde o seu doblete contra o Chipre, em novembro passado.

O atacante ainda teve um gol anulado por toque de mão aos 67 minutos, que seria o segundo gol austríaco na partida.

Conforme explicado pelo técnico Ralf Rangnick, Arnautović ainda não tem condições físicas de atuar por 60 ou 70 minutos. Por isso, Michael Gregoritsch deve começar entre os titulares, assim como aconteceu no duelo contra a Argentina.

O centroavante balançou as redes pela última vez com a camisa da seleção no final de março, no 5x1 sobre Gana, mas se mostrou perigoso ao finalizar contra a sólida defesa da Albiceleste.

Diante disso, apostar no mercado combinado para que um dos dois atacantes balance as redes se consolida como um dos palpites mais lógicos para o confronto entre Argélia x Áustria.