Palpite Alavés x Barcelona - La Liga - 13/05/2026

Nosso especialista em apostas espera que o Alavés comece com tudo e faça um confronto aberto que deve reservar muitas emoções e gols após o intervalo.

Dicas de apostas para Alavés x Barcelona:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Alavés 2x2 Barcelona;

Palpite de artilheiros: Alavés – Toni Martínez (2x); Barcelona: Robert Lewandowski, Marcus Rashford.

O Alavés é uma das muitas equipes envolvidas na ferrenha luta contra o rebaixamento na La Liga, faltando apenas três rodadas para o fim. O time entrou no Z3 após o empate em 1x1 fora de casa contra o Elche, outro rival direto na parte de baixo, no último final de semana.

Quique Sánchez Flores implementou um estilo mais ofensivo desde que assumiu o cargo em março. No entanto, ele conseguiu apenas duas vitórias em seus nove jogos à frente do clube.

O Barcelona chega para este jogo de peito inflado após a vitória por 2x0 no El Clasico. Esse foi o 11º triunfo consecutivo na liga, resultado suficiente para selar o título antecipado. O time de Hansi Flick agora mira o recorde de 100 pontos, mas para isso precisará vencer todos os compromissos restantes.

Escalações esperadas para Alavés x Barcelona

Escalação esperada do Alavés: Sivera, Parada, Tenaglia, Jonny, Rebbach, Suárez, Guridi, Guevara, Pérez, Diabaté, Martínez;

Escalação esperada do Barcelona: Szczesny, Balde, Martin, Araújo, Koundé, Bernal, De Jong, Rashford, Olmo, Bardghji, Lewandowski.

Esperamos que o elenco do Barça seja rotacionado, já que o título já está na mão

Golaços de Marcus Rashford e Ferran Torres garantiram o título do Barcelona na noite de domingo. As celebrações vararam a segunda-feira, o que levanta dúvidas sobre o "frescor" e a concentração da equipe para este duelo.

A tendência é que Flick rode o elenco e promova mudanças no time titular. Isso pode deixar o Barça vulnerável contra um Alavés que entrará em campo com a faca entre os dentes pela sobrevivência.

Os donos da casa contam com um dos atacantes mais iluminados da La Liga no momento. Toni Martínez marcou sete gols em suas últimas sete exibições, sendo a referência de um ataque que evoluiu consideravelmente desde a troca no comando técnico.

Sob a batuta de Sánchez Flores, o Alavés mantém uma média exata de dois gols por jogo. Apostar que eles marquem mais de 1,5 gols nesta partida parece ser uma opção de muito valor.

Dica de aposta 1 para Alavés x Barcelona: Alavés marca mais de 1,5 gols, com odds de 2.10 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Alavés x Barcelona nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O Alavés deve começar voando baixo

Após a ressaca do El Clasico e das comemorações do título, o Barcelona pode demorar a entrar no ritmo da partida. Aliás, o time não tem sido particularmente convincente nos primeiros tempos em que joga longe de seus domínios nesta temporada.

Fora de casa, o saldo de gols da equipe no primeiro tempo é de apenas +4 na La Liga. Além disso, 59% dos gols que sofreram como visitantes aconteceram antes do intervalo. O Barça foi para o vestiário perdendo em cinco jogos fora de casa, liderando em apenas sete ocasiões.

Já o Alavés costuma impor seu ritmo cedo diante de sua torcida. Eles ficaram atrás no placar ao final do primeiro tempo em apenas duas oportunidades jogando em casa nesta temporada da La Liga. Apenas 26% dos gols sofridos no Mendizorrotza ocorreram na etapa inicial.

Dados esses cenários, apoiar o Alavés no mercado de vencedor do 1º tempo parece ser uma jogada inteligente.

Dica de aposta 2 para Alavés x Barcelona: Vencedor do 1º tempo: Alavés, com odds de 3.50 na bet365.

Veremos um 2º tempo aberto e com as redes balançando

Todas as nove partidas do Alavés sob o comando de Sánchez Flores tiveram o mercado "Ambas Marcam" como vencedor. Ele implementou uma postura agressiva que, embora traga resultados oscilantes, garante emoção.

Apesar da dificuldade teórica do confronto, o experiente treinador sente que há uma chance de pegar os campeões desprevenidos. Isso deve garantir que o time continue buscando o gol após o intervalo.

O reinado de Sánchez Flores tem sido marcado por fortes emoções no fim. Com o técnico de 61 anos no banco, houve seis gols marcados aos 45 minutos do segundo tempo ou nos acréscimos em jogos do Alavés. Além disso, seis de seus nove jogos viram ambas as equipes balançarem as redes na etapa final.

Existe a possibilidade de o Barcelona lançar nomes como Pedri e Fermín López apenas no segundo tempo, o que aumentaria o poder de fogo dos visitantes na reta final. Apostar que ambos marcam no segundo tempo tem valor, com uma probabilidade implícita de 42,1%.