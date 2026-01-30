Como os apostadores devem reagir à supremacia inglesa na Champions League

PSG, Bayern de Munique e Barcelona lideram o desafio continental para parar os times ingleses, cinco dos quais já estão classificados para as oitavas de final.

Mercados da Champions League Odds Um vencedor alemão 4.50 Um vencedor espanhol 4.00 PSG ganha o troféu 9.00

Odds fornecidas por Superbet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

A supremacia da Premier League não garante sucesso nas eliminatórias

A decepcionante derrota do Real Madrid por 4-2 para o Benfica permitiu que o Manchester City conseguisse uma vaga entre os oito primeiros na última rodada. Eles se juntaram a Chelsea, Tottenham, Liverpool e ao líder Arsenal, evitando a fase de play-off, que contará com o Newcastle United. Com os Magpies favoritos para avançar, é provável que haja um recorde de seis clubes ingleses nas oitavas de final. Isso diz muito sobre o quão poderosa a Premier League se tornou.

Os dados subjacentes da fase de grupos também destacam a força incomparável em profundidade do campeonato inglês. Os seis clubes da Premier League estão todos classificados entre os 10 primeiros em termos de xGD (diferença de gols esperada). A Inglaterra também representou seis dos 11 primeiros em xPTS (pontos esperados).

No entanto, fortes desempenhos na fase de grupos estão longe de garantir sucesso nas fases finais. Houve evidências disso na temporada passada, quando o Liverpool, líder da liga, foi eliminado nas oitavas de final. Eles foram derrotados pelo eventual campeão PSG, que havia terminado em 15º na fase inicial.

Permanecem dúvidas sobre se algum dos seis clubes ingleses tem o que é necessário para ir até o fim este ano. Argumentavelmente, nenhum atualmente corresponde ao nível do time dos Reds que foi superado pelo PSG em março passado.

Um calendário favorável, considerado o mais fácil de toda a competição segundo dados de dificuldade de jogos, contribuiu para que o Spurs terminasse em quarto. Eles estão em 14º na Premier League e certamente não são sérios candidatos na Europa. O Newcastle não está se saindo muito melhor no cenário doméstico. Eles enfrentarão um segundo jogo fora de casa se chegarem às oitavas de final.

Man City e Chelsea estão ambos em processo de reconstrução de suas equipes, com o último sob nova direção. Desta vez, a glória na Champions League parece um passo muito grande para Pep Guardiola, quanto mais para o inexperiente Liam Rosenior.

É hora de apostar contra um vencedor inglês?

O Liverpool nunca pode ser descartado no cenário europeu. Eles são, argumentavelmente, mais adequados para jogar partidas da Champions League contra times que não se fecham na defesa. Como seis vezes vencedores, não há grandes obstáculos mentais a superar, o que não é o caso do Arsenal.

Os Gunners terminaram a fase de grupos com um recorde de 100%, sofrendo apenas dois gols antes de um jogo sem importância contra o Kairat. No entanto, eles nunca ganharam o troféu e têm um histórico geral notavelmente ruim em semifinais sob o comando de Mikel Arteta.

Isso sugere que o Liverpool pode ser a aposta de valor entre os times restantes da Premier League. No entanto, Arne Slot ainda precisará extrair muito mais de seus jogadores se quiserem ir longe na competição.

Há uma probabilidade implícita de 54,5% de termos um vencedor inglês. Dadas as dúvidas sobre o contingente restante da Premier League, apostar em um vencedor alternativo parece ser o caminho a seguir.

O Bayern de Munique tem sido muito forte até agora nesta temporada. Eles venceram sete dos oito jogos na fase de grupos, garantindo jogos de volta em casa durante toda a fase eliminatória. Os bávaros ganharam 87% de suas partidas em todas as competições e certamente vão conquistar o título da Bundesliga.

Isso também deve beneficiá-los mais tarde na Champions League. Com Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund ainda envolvidos, apostar em um vencedor alemão parece atraente com uma probabilidade implícita de 22,2%.

O PSG é o único candidato francês sério e tem uma chance de 11,1% de ganhar o troféu. Eles não estiveram em seu melhor, mas ainda ficaram em quarto lugar em xPTS na fase de grupos com 15,8. Tendo crescido na competição do ano passado de forma espetacular, eles parecem fortes com tais odds longas.

A defesa fraca do Barcelona e os tempos caóticos dentro e fora de campo no Real Madrid sugerem que não teremos um vencedor espanhol. No entanto, os Blancos já se recuperaram de tais circunstâncias no passado. Tendo vencido seis das últimas 12 edições da Champions League, eles nunca podem ser totalmente descartados.