Palpite Wydad AC x Al Ain - Mundial de Clubes - 26/06/2025

Três palpites para Wydad x Al Ain em sua partida do Mundial de Clubes em 26 de junho de 2025, incluindo valor no resultado do jogo.

Nosso especialista em apostas espera um confronto monótono, com o Wydad superando ligeiramente o Al Ain na noite de quinta-feira.

Dicas de apostas para Wydad AC x Al Ain

Mercado Palpite Odds na F12 Bet Total de Gols Menos de 2,5 gols 2.03 Ambas equipes marcam (BTTS) Não 2.21 Resultado 1x2 Wydad para vencer 2.43

As odds estão sujeitas a mudanças. Última atualização feita dia 25/06 às 14h23.

Wydad deve vencer por 1-0.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Após perder seus dois primeiros jogos, Wydad e Al Ain se enfrentam em um confronto com pouco em jogo na noite de quinta-feira. O orgulho está em jogo, já que ambas as equipes têm um total de zero pontos indo para sua última partida.

Wydad pode pelo menos se consolar por ter marcado em sua recente derrota por 4-1 para a Juventus. Thembinkosi Lorch foi o único ponto positivo para os marroquinos na noite de domingo.

Com 22 títulos em seu nome, eles são o time mais bem-sucedido na história da liga marroquina. Os Diabos Vermelhos garantiram sua vaga no Mundial de Clubes deste ano ao vencer a Liga dos Campeões da CAF há três anos.

Al Ain, por sua vez, venceu o equivalente asiático para chegar aqui, mas suas exibições têm sido bastante fracas. Nenhum representante da Ásia venceu um jogo neste Mundial de Clubes, e isso provavelmente continuará, pelo menos no Grupo G.

Escalações esperadas para Wydad AC x Al Ain

Escalação esperada do Wydad AC: Benabid; Ferreira, Boutouil, Meijers; Moufi, Zemraoui, Moubarik, Moufid; Amrabat, Lorch, Obeng;

Escalação esperada do Al Ain: Eisa; Jasic, Rabia, Niang, Traore, Zabala; Nader, Park, Al Baloushi; Chadli, Rahimi.

Espere um jogo com poucos gols

Ambos os lados têm lutado ofensivamente no Mundial de Clubes, com um total de um gol entre eles. Fora de suas duas partidas nesta competição, seis dos últimos sete jogos do Wydad produziram menos de dois gols, independentemente do resultado.

Isso está de acordo com sua forma doméstica. Os Diabos Vermelhos marcaram mais de dois gols em apenas 15% de suas partidas na liga.

Al Zaeem teve um recorde semelhante antes de ir para os EUA para esta competição. Três de seus últimos quatro jogos terminaram com menos de dois gols marcados.

Os dois lados conseguiram criar apenas duas grandes chances em seus respectivos encontros com Juventus e Manchester City na última vez. Portanto, este pode ser um confronto com poucos gols.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Wydad AC x Al Ain nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Glória para apenas um time

As chances de ambas as equipes marcarem são mínimas. Al Ain sofreu 11 gols em dois jogos sem marcar, o que encoraja a equipe de Casablanca. Os homens de Mohamed Amine Benhachem pelo menos mostraram intenção, especialmente em seu confronto mais recente contra a Juventus.

As equipes de Vladimir Ivić, por sua vez, estiveram envolvidas em cinco partidas consecutivas onde apenas um time marcou ou nenhum. O próprio Al Ain não conseguiu marcar em três de suas últimas quatro partidas (75%).

Seis dos últimos oito jogos do Wydad em todas as competições viram apenas um time marcar. Eles mantiveram dois jogos sem sofrer gols durante essa sequência e agora têm o suficiente para impedir que a equipe dos Emirados Árabes Unidos marque.

O melhor dos piores

Antes do início desta competição, o Opta Analyst colocou o Wydad na 365ª posição em seu Power Rankings, enquanto o Al Ain estava fora do top 600 no mundo (611º). Há uma diferença significativa de qualidade entre essas equipes, e isso pode fazer a diferença na quinta-feira.

Apesar de a equipe africana ter perdido cinco dos seus últimos seis jogos (1 vitória), eles perderam apenas um dos seus nove anteriores (4 vitórias, 4 empates). Os Diabos Vermelhos perderam apenas quatro de suas 26 partidas na liga na última temporada (15%). Esses números sugerem que eles são favoritos para sair com o máximo de pontos aqui.

Al Ain teve um excelente recorde antes deste torneio; estavam em uma sequência de sete jogos sem perder (4 vitórias, 3 empates). No entanto, o nível de oposição na Pro-League dos Emirados Árabes Unidos é claramente inferior ao do clube doméstico marroquino mais bem-sucedido.

Wydad deve encerrar com uma vitória e levar todos os três pontos, mas considerando as recentes dificuldades de ambas as equipes, não será fácil.