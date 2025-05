Palpite Vitória x Santos - Brasileirão Série A - 25/05/2025

Em busca de alívio na tabela, equipes buscam vitória para afastar fantasma do rebaixamento. Partida decisiva neste domingo às 18h30.

Vitória e Santos se enfrentam, na noite deste domingo (25), em mais uma rodada do Brasileirão.

A bola rola às 18h30, no Estádio do Barradão, em Salvador (BA). Na parte inferior da tabela, as duas equipes querem a vitória para respirar melhor no Brasileirão e se afastar da degola.

Melhores dicas de apostas para Vitória x Santos

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na Betnacional Resultado Final Vitória vence 2.25 Total de escanteios Mais de 9.5 1.77 Total de cartões Mais de 4.5 1.62

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 23/05 às 15h.

Como chegam as equipes

Separadas por quatro pontos, as equipes chegam para a partida com o fantasma do rebaixamento à espreita. O Vitória, com nove pontos, é o 16º colocado, o primeiro fora da zona. O Santos, por outro lado, é o 19º e faz uma campanha terrível na competição. Uma derrota pode ser fatal para qualquer um dos lados.

Primeiro time fora da zona do rebaixamento, o Vitória tem uma situação um pouco mais tranquila que o Santos. Após um começo ruim de Brasileirão, o Rubro-Negro começou a melhorar seu desempenho e respirou melhor na competição, conseguindo resultados importantes. Na última partida, porém, acabou perdendo o clássico para o Bahia por 2 a 1 e deixou a chance de se afastar da zona escapar.

Os números do Vitória na temporada não são ruins. Em 36 jogos disputados, a equipe tem 16 vitórias, 13 empates e sete derrotas. Nos últimos três jogos disputados, foram duas vitórias e uma derrota.

Em Santos, a situação não é boa. Eliminado de forma dramática da Copa do Brasil, o Peixe já começa a ver seu técnico, com apenas cinco jogos no cargo, balançar, e o fantasma de 2023 paira pela Vila Belmiro. Com apenas um gol marcado desde a chegada de Cléber Xavier, o Santos vive um verdadeiro drama na competição, com a vitória sendo essencial para a sobrevivência da equipe e do trabalho do técnico.

Em 2025, o Peixe tem tido números bem fracos. São 25 jogos, com sete vitórias, sete empates e sete derrotas, além de uma eliminação precoce na Copa do Brasil. Nos últimos 11 jogos, apenas uma vitória foi conquistada pela equipe.

Este será o jogo de número 40 entre Vitória e Santos na história, com o Peixe vencendo 21 vezes, além de oito empates e 10 triunfos do Leão. No último encontro, no Brasileirão de 2018, vitória do Alvinegro Praiano por 1 a 0 no Barradão.

Prováveis escalações:

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Edu, Lucas Halter e Jamerson; Ricardo Ryller, Ronald Lopes e Matheuzinho; Wellington Rato, Renato Kayzer e Osvaldo.

Santos: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; Rincón, Zé Rafael, Rollheiser, Neymar e Guilherme; Tiquinho Soares.

Vitória quer quebrar a escrita

Sem vencer o Santos desde o Brasileirão de 2013, o Vitória enxerga a partida deste domingo como o momento perfeito. Mesmo sem grandes atuações, o Leão da Barra vive um momento melhor que o Peixe.

Palpite 1 - Vitória vence, com odds de 2.25 na Betnacional

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vitória x Santos nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Times fortes na bola aérea

Com a jogada aérea sendo um ponto forte para os dois times, a busca por escanteios deve ser algo frequente na partida. A bola parada, inclusive, tem sido a principal arma do Vitória no campeonato.

Palpite 2 - Mais de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.77 na Betnacional

Jogo tenso

Como todo jogo envolvendo a luta contra o rebaixamento, o confronto entre Vitória e Santos deve ser bastante pegado, o que deixará difícil a vida do árbitro Anderson Daronco.

Palpite 3 - Mais de 4.5 cartões no jogo, com odds de 1.62 na Betnacional