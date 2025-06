Palpite Vitória x Cruzeiro - Brasileirão Série A - 12/06/2025

Cruzeiro busca manter boa fase, enquanto Vitória tenta superar jejum contra adversário histórico.

Sem vencer o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro desde 2010, além da má fase atual, o Vitória ainda entra em campo com um retrospecto desfavorável de um jejum de 15 anos. O confronto entre as equipes acontece nesta quinta-feira, às 19h, no Barradão. A partida é válida pela 12ª rodada do Brasileirão Série A.

Confira algumas dicas de apostas, mercados e análises para Vitória x Cruzeiro.

Um pouco de contexto

Depois de quase duas semanas sem entrar devido à Data Fifa, Vitória e Cruzeiro voltam aos gramados nesta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Na partida anterior da competição, realizada em 1º de junho, o Vitória conseguiu um empate sem gols fora de casa contra o Corinthians, resultado que foi suficiente para retirar o Rubro-Negro da zona de rebaixamento, subindo uma posição após o fracasso do Fortaleza contra o Flamengo.

No entanto, a equipe treinada por Thiago Carpini ainda não está tranquila, já que possui os mesmos 10 pontos do 17º lugar, superando apenas pelo saldo de gols. Antes desse empate, o time havia sido derrotado por 1x0 pela Universidad Católica, do Equador, o que resultou na eliminação da equipe na Sul-Americana.

Em contraste, o Cruzeiro atravessa um bom momento no Brasileirão. Na última partida, derrotou o então líder Palmeiras por 2x1, garantindo assim a segunda posição na tabela e empurrando o Verdão para o quarto lugar. Assim como o Vitória, a Raposa também está fora da Sul-Americana. Agora, a equipe concentra suas energias no Brasileirão e na Copa do Brasil.

Cruzeiro vive boa fase no campeonato

O Cruzeiro engatou uma excelente e significativa série de triunfos no Campeonato Brasileiro. Com cinco vitórias e um empate nos últimos seis confrontos, a Raposa conseguiu derrotar adversários que disputam diretamente o título, como o Flamengo, com um 2x1 na sétima rodada, e mais recentemente, o Palmeiras. Esses resultados, entre outros, consolidam o clube como um dos quatro favoritos ao título.

Já o Vitória vem passando por uma fase difícil, acumulando quatro jogos sem vencer. Sua última superioridade no placar ocorreu há quase um mês, quando venceu o Cerro Largo, do Uruguai, por 1x0 na Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, a equipe conquistou somente dois triunfos: a primeira na quarta rodada, derrotando o Fortaleza por 2x1, e, quatro rodadas depois, venceu o Vasco pelo mesmo resultado.

A disparidade entre as equipes neste Campeonato Brasileiro é bastante notável e, mesmo jogando em casa, o Vitória provavelmente não apresentará muita ameaça ao Cruzeiro, que possui um elenco tecnicamente mais forte.

Gols na partida

Com 17 gols em 11 partidas no Brasileirão, o ataque do Cruzeiro tem mostrado um bom desempenho nos últimos confrontos, conseguindo marcar dez gols apenas nos últimos cinco jogos. Excluindo o empate em 0x0 no clássico contra o Atlético-MG, a equipe anotou ao menos dois gols nesses jogo. No setor defensivo, a equipe sofreu oito gols na competição e permitiu apenas um gol em suas quatro últimas partidas, que incluem também jogos da Copa do Brasil e da Sul-Americana. No total, no Brasileirão, são cinco partidas sem levar gols.

Embora a defesa do Cruzeiro esteja funcionando bem, o Vitória, mesmo com apenas dez gols até agora, uma média de 0,9 gols por jogo, ficou sem marcar uma única vez em suas cinco partidas em casa no Brasileirão, na derrota por 1x0 para o Santos. Esses gols feitos em casa representam mais da metade do total que o time conseguiu em todas as rodadas até aqui.

Portanto, apesar da fase complicada do Vitória, com base nas estatísticas, a expectativa é que o time consiga marcar jogando em seu estádio. E considerando que o time Rubro-Negro já cedeu um número considerável de gols, totalizando 14, junto ao bom rendimento ofensivo do Cruzeiro, é provável que este confronto tenha grande chance de exceder os 2,5 gols.

Total de escanteios

Analisando os cinco jogos recentes de cada equipe, o Vitória cobrou 28 escanteios nesses confrontos, enquanto permitiu 16, contabilizando nove ou mais escanteios em três dessas partidas. Em todos esses jogos, a única vez que o clube marcou menos de cinco escanteios foi em sua partida anterior a esta, contra o Corinthians, quando conseguiu apenas três.

Por sua vez, o Cruzeiro registrou 36 escanteios, e assim como o Vitória, também teve somente uma ocasião onde bateu menos de cinco cantos, cobrando três escanteios. Apenas uma dessas partidas resultou em menos de nove escanteios, enquanto nas demais houve um mínimo de 14.

Os mandantes e os visitantes do duelo programado para esta quinta-feira têm médias de 4,7 e 5,9 escanteios por jogo, respectivamente. Portanto, com base nessas estatísticas, espera-se que haja um bom número de escanteios nesta partida também.

