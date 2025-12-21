Palpite Villarreal x Barcelona - La Liga - 21/12/2025

Nosso especialista em apostas prevê um jogo aberto e com muitos gols, com Raphinha conduzindo o Barcelona à vitória.

Melhores palpites para Villarreal x Barcelona:

Nossa análise: momento das equipes

O líder Barcelona, atualmente, tem uma vantagem de oito pontos sobre o Villarreal, que está em terceiro lugar. No entanto, o Submarino Amarelo jogou duas partidas a menos, e uma vitória os colocaria na disputa pelo título.

O time de Marcelino não jogou no último fim de semana porque seu derby contra o Levante foi adiado devido ao mau tempo.

No entanto, eles sofreram um revés no meio da semana, ao serem eliminados da Copa do Rei após uma derrota por 2-1 para o Racing Santander, da segunda divisão.

Em contraste, o Barcelona derrotou o time de divisão inferior Guadalajara por 2-0 na terça-feira na mesma competição.

Eles agora venceram seis jogos consecutivos em todas as competições e são os claros favoritos para vencer o título da La Liga.

Prováveis escalações para Villarreal x Barcelona

Villarreal: Junior, Pedraza, Veiga, Marín, Navarro, Moleiro, Comesaña, Parejo, Buchanan, Pérez, Oluwaseyi;

Barcelona: J. García, Balde, Martín, Cubarsí, Koundé, Pedri, E. García, Ferran, Raphinha, Yamal, Lewandowski.

Um enxurrada de gols no Cerâmica

Este jogo, originalmente programado para ser disputado em Miami, promete ser muito emocionante. Ambas as equipes entram em campo em excelente forma na liga e estão marcando com frequência.

A média de gols do Villarreal por jogo na La Liga é de 2,07, ficando atrás apenas do Barcelona.

Os catalães registraram uma média de 2,88 gols por 90 minutos. Notavelmente, 59% dos jogos do Barça na liga nesta temporada terminaram com quatro ou mais gols no total.

Ambas as equipes devem ter todos os seus jogadores de ataque disponíveis. Gerard Moreno está novamente apto para o Villarreal e competirá por uma vaga de titular com Ayoze Pérez e Georges Mikautadze.

Enquanto isso, Hansi Flick pode escolher entre Raphinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Marcus Rashford e Ferran Torres.

Esses fatores sugerem que este jogo não decepcionará. Mesmo com odds baixas, apostar em mais de 3,5 gols parece uma boa escolha.

Palpite 1 para Villarreal x Barcelona: Mais de 3,5 gols, com odds de 1.70 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Villarreal x Barcelona nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Raphinha brilhando em sua nova função

Flick teve que encontrar novas maneiras de incluir todas as suas estrelas de ataque no mesmo time.

No último fim de semana, ele usou Raphinha na função de número 10. O brasileiro se destacou, realizando sete chutes e marcando os dois gols na vitória por 2-0 sobre o Osasuna.

Este experimento tático pode continuar no domingo, já que a posição de Raphinha na melhor escalação do Barcelona parece segura agora que ele está totalmente em forma.

Além disso, o ex-jogador do Leeds também marcou no jogo anterior do Barça na liga contra o Atlético de Madrid.

Seus seis gols na La Liga em uma temporada irregular vieram a uma impressionante taxa de um a cada 103 minutos.

Raphinha tem uma probabilidade implícita de 38,2% de marcar a qualquer momento neste jogo. Dada a sua aparência perigosa jogando em uma posição central no último jogo, essas odds oferecem um bom valor.

Palpite 2 para Villarreal x Barcelona: Raphinha marca a qualquer momento, com odds de 2.62 na Betano.

O Barça como favorito para estender sequência de vitórias

É difícil analisar com precisão a temporada do Villarreal. Eles têm sido excelentes na La Liga, perdendo apenas quatro pontos contra equipes fora dos quatro primeiros colocados atualmente.

No entanto, eles têm falhado consistentemente contra adversários mais fortes. O Submarino Amarelo já sofreu derrotas por dois gols contra o Real Madrid e o Atlético de Madrid na liga.

Além disso, eles têm o pior recorde conjunto na Champions League, com apenas um ponto em seis partidas nessa competição. Isso sugere que eles carecem de qualidade em áreas-chave que equipes melhores podem explorar.

O Barcelona entra neste confronto tendo vencido oito seguidos em competições domésticas. Eles venceram todos esses jogos por uma margem de pelo menos dois gols.

Dadas as dificuldades do Villarreal nos grandes jogos, apostar na vitória dos visitantes oferece um bom valor.