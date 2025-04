Palpite Vasco x Puerto Cabello - Sul-Americana - 08/04/2025

Vasco busca espantar a crise com apoio da torcida, enquanto Puerto Cabello tenta surpreender fora de casa.

Vasco recebe Puerto Cabello nesta terça-feira (08), em São Januário, às 21h30. As equipes se enfrentam em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana 2025.

Confira análise, palpites e prováveis escalações das equipes.

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 08/04 às 10h35.

Um pouco de contexto

Sob Pressão, Vasco precisa de resultado em casa para espantar crise. Após uma derrota doída por 3 a 0 para o Corinthians, no último sábado (05), pela 2ª rodada do Brasileirão Série A, o Vasco agora se concentra na Sul-Americana. No primeiro jogo da fase de grupos da competição continental, o Vasco empatou em 3 a 3 contra o Melgar, no Peru.

Vale lembrar que a instabilidade do Vasco coloca o técnico Fábio Carille sob forte pressão e cobranças por resultados positivos. O jogo desta terça-feira pode ser um divisor de águas para a continuidade do treinador no comando do Cruz-Maltino.

O Puerto Cabello também estreou com um empate na Sul-Americana, ao ficar no 2 a 2 contra o Lanús. Além disso, a equipe registrou mais um empate no Campeonato Venezuelano, dessa vez sem gols, contra o La Guaira. Com esses resultados, o clube venezuelano acumula quatro empates nos últimos quatro jogos.

A última vitória do Puerto Cabello foi há quase um mês, quando venceu o Rayo Zuliano por 1 a 0 no Campeonato Nacional, em 09 de março.

Prováveis Escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maurício Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho (ou Jair) e Philippe Coutinho; Garré (Adson ou Rayan), Nuno Moreira e Vegetti.



Puerto Cabello: Luis Romero; Luis Casiani, Tony Shimaga (Edwin Peraza), Momo Mbaye e Heiber Linares; Isah, Harrison Contreras, Abdul Awudu (Raudy Guerrero), Óscar Hernández, Gerardo Padrón e Danny Pérez.

Jogando em casa, Vasco é favorito na partida

Com o apoio da torcida em São Januário, o Vasco tende a pressionar o adversário em busca da vitória. Nas últimas três partidas, o Gigante da Colina venceu apenas uma, mas foi justamente jogando em casa, quando virou o jogo contra o Santos e venceu por 2 a 1 na primeira rodada do Brasileirão.

Em termos de estatísticas, nos oito jogos como mandante este ano, o Vasco registrou quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A necessidade de conquistar bons resultados na competição, aliada ao fator torcida, pode ser um ponto importante para uma vitória do Vasco nesse confronto.

Palpite 1 – Vasco Vence a Partida com odd 1.22 na bet365 - Adicionar ao cupom de apostas

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vasco x Puerto Cabello nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um Jogo de Poucos Gols

O desempenho ofensivo de ambas as equipes apresenta uma certa semelhança até o momento. Na atual temporada, o Vasco marcou 19 gols em 17 jogos, enquanto o Puerto Cabello anotou 14 gols em 12 partidas. Isso resulta em uma média de 1,1 gols por jogo para ambos os times.

Considerando a atmosfera da partida, é provável que o jogo seja mais fechado, com poucas oportunidades de gols. Essa tendência pode ser influenciada pelo equilíbrio entre as equipes e pela estratégia adotada por ambas.

Palpite 2 – Menos 3,5 Gols com odd 1.44 na bet365 - Adicionar ao cupom de apostas

Ambas as equipes marcam (Não)

Considerando o aproveitamento ofensivo dos dois times, é provável que as redes não sejam balançadas com frequência. O Puerto Cabello não marcou gols em 4 dos 12 jogos disputados este ano, e três desses jogos sem gols foram como visitante.

Isso sugere que o elenco comandado por Vasco Faísca tende a ser mais cauteloso em suas jogadas fora de casa, e seu ataque não consegue ser muito eficaz. Nos últimos 4 jogos, o clube conseguiu marcar apenas 2 gols, ambos no empate em 2 a 2 contra o Lanús, em casa.

Fora de casa, a tendência é que a equipe adote um estilo de jogo mais retrancado, evitando se expor demais. Essa abordagem pode influenciar o desempenho da equipe e limitar as oportunidades de gols.

Palpite 3 - NÃO Para Ambas Marcam com odd 1.50 na bet365 - Adicionar ao cupom de apostas