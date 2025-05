Palpite Vasco x Operário-PR - Copa do Brasil - 20/05/2025

Após empate no primeiro confronto, Vasco e Operário-PR decidem vaga para as Oitavas de Final em São Januário.

Vasco e Operário se enfrentam nesta terça-feiras, às 19h, no Rio de Janeiro. O confronto é válido pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Confira alguns palpites, dicas de mercados, análises e prováveis escalações para Vasco x Operário.

Mercado Palpite Odds na Betnacional Vence no 1ºT Vasco 2.08 Ambas Marcam SIM 2.33 Total de Gols 2ºT Mais 1,5 2.39

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 19/05, às 21h53.

Um pouco de contexto

Em um período de instabilidade, o Vasco enfrenta o Operário-PR na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com somente um triunfo nos últimos dez confrontos, o Cruzmaltino vive momento conturbado.

Sob a liderança de Fernando Diniz, o Vasco obteve um resultado animador no último sábado (17), ao vencer o Fortaleza por 3x0 no Campeonato Brasileiro. Esse resultado marcou o fim de uma longa sequência de nove jogos sem vitórias para o Gigante da Colina. Por outro lado, o Operário vem de três triunfos seguidos, todos na Série B do Brasileirão, sendo o mais recente por 3x0 contra o Botafogo-SP.



No primeiro encontro entre Operário e Vasco, as equipes empataram em 1x1 em uma partida pouco movimentada e sem muitas jogadas ameaçadoras.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), João Victor, Luiz Gustavo (Lemos), Lucas Piton; Hugo Moura, Jair (Tchê Tchê), Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), João Victor, Luiz Gustavo (Lemos), Lucas Piton; Hugo Moura, Jair (Tchê Tchê), Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Operário-PR: Elias; Diogo Mateus, Allan Godói, Joseph e Gabriel Feliciano; Jacy, Fransérgio (Índio) e Boschilia; Allano, Rodrigo Rodrigues e Mingotti.

Vitória do Vasco no primeiro tempo

Nas suas últimas partidas, o Vasco tem mostrado uma forte intensidade de jogo nos primeiros 45 minutos e liderou o placar em três dos confrontos recentes em que balançou as redes. Contra o Fortaleza, Nuno Moreira fez o primeiro gol logo aos três minutos de jogo.

Anteriormente, atuando fora de casa na Sul-Americana, também conseguiu abrir o placar contra o Puerto Cabello ainda no primeiro tempo e foi para o intervalo à frente no marcador. Mais tarde, jogando novamente como visitante na Série A do Brasileiro, foi o primeiro a fazer gol na vitória de 2x1 sobre o Vitória, e embora tenha perdido no tempo regulamentar, saiu vitorioso na primeira etapa.

Considerando os últimos resultados e motivado pela recente vitória, jogando em casa ao lado sua torcida, este é um cenário favorável para o time carioca, que deve tentar atacar logo nos minutos iniciais. Assim, aumentam as chances de uma vitória Vasco na primeira metade do jogo.

Palpite 1 - Vasco para Vencer o 1ºT com odd 2.08 na Betnacional

Expectativa para ambas marcam

Os resultados do Vasco em relação ao ataque são pouco motivadores, com apenas 36 gols registrados em 30 jogos. Nos últimos cinco confrontos, anotou cinco gols, sendo três deles na vitória do último sábado.

Por outro lado, considerando suas atuações na Copa do Brasil, a equipe já balançou as redes sete vezes em três partidas, e somente um gol foi sofrido. No que diz respeito à defesa, os dados revelam o grande desafio que o novo técnico, Fernando Diniz, terá ao tentar sanar as deficiências da defesa vascaína, que já levou 32 gols nesta temporada, e em seus últimos dez jogos, não foi vazada em apenas três.

Por sua vez, o Operário vive bom momento ofensivo, tendo marcado sete gols nas três últimas partidas, enquanto sofreu quatro. No total da temporada, foram 37 gols feitos e 24 sofridos em 28 jogos. Vale destacar que o Fantasma balançou as redes em todos os seus últimos quatro confrontos e, para este jogo contra o Vasco, sendo uma partida eliminatória, é esperado que o time visitante adote uma postura mais ofensiva e também consiga marcar.

Palpite 2 - Ambas Marcam (SIM) com odd 2.33 na Betnacional

Gols no segundo tempo

De fato, os jogos do Vasco têm apresentado mais agitação durante a segunda metade, pois nas últimas três partidas em que foram anotados três ou mais gols, todos os jogos tiveram a maioria dos gols marcados após o intervalo. Por exemplo, no confronto de 4x1 contra o Puerto Cabello, três dos cinco gols aconteceram nos últimos 45 minutos. Situação semelhante foi observada na derrota para o Vitória por 2x1 e na vitória por 3x0 contra o Fortaleza, onde em ambas as partidas, dois dos três gols aconteceram no segundo tempo.

Isso coincide com os últimos confrontos do Operário, nos quais em dois dos três jogos recentes, a maioria dos gols também surgiu na segunda metade. Primeiro, no encontro contra o Cuiabá, que terminou 3x2, três dos cinco gols foram marcados no segundo tempo. Em seguida, no triunfo de 3x0 sobre o Botafogo-SP, todos os gols aconteceram na etapa final da partida.

As partidas recentes entre esses dois times têm demonstrado uma tendência maior de gols na segunda metade, especialmente no caso do Operário, que costuma marcar mais nesse período. Portanto, há boas possibilidades de que hoje à noite sejam anotados pelo menos dois gols no segundo tempo.

Palpite 3 - Mais 1,5 Gols no 2º Tempo com odd 2.39 na Betnacional