Palpite Vasco x Melgar - Copa Sul-Americana - 27/05/2025

Vasco precisa da vitória para seguir na competição, enquanto Melgar busca garantir a segunda posição.

Vasco e Melgar fazem disputa direta pelo segundo lugar do Grupo G. Os times se enfrentam nesta terça-feira, às 19h, em São Januário, em disputa válida pela sexta e última rodada da fase de grupos da competição continental.



Confira algumas dicas de palpites, mercados, análises e prováveis escalações para Vasco x Melgar.

Mercado Palpite Odds na Betsul Dupla Chance Casa ou Fora 1.10 Gols do Melgar no 2ºT Mais 0,5 2.94 Total de Gols Mais 2,5 2.05

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 26/05, às 16h30.

Um pouco de contexto

Com apenas um triunfo na competição, o time do Rio de Janeiro vive um momento complicado na disputa e ocupa o terceiro lugar com cinco pontos, dois a menos que o Melgar. Nesta terça-feira, o Vasco precisa vencer se quiser manter suas esperanças de avançar na Sul-Americana, através dos playoffs. Além do desempenho insatisfatório em suas partidas internacionais, o Cruzmaltino sofreu uma derrota dolorosa contra o Fluminense no último sábado (24). Onde, começou ganhando com um gol de João Vitor, mas no final do primeiro tempo, cedeu o empate com um gol contra do artilheiro Vegetti e, aos 42 minutos da etapa final, sofreu a virada com um chute de fora a área de Guga.

Em uma posição mais confortável, o Melgar possui duas vitórias e pode voltar para casa até mesmo com um empate, garantindo assim sua permanência na segunda posição do grupo, uma dessas vitórias aconteceu na quinta rodada contra o lanterna Puerto Cabello, com um placar de 1x0. Nos jogos seguintes, registrou dois empates por 1x1, ambos no Campeonato Peruano.

Prováveis escalações

Vasco : Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Jair (Sforza), Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti. Técnico : Fernando Diniz.

: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Jair (Sforza), Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti. : Fernando Diniz. Melgar: Jorge Cabezudo; Alejandro Ramos, Pier Barrios, Leonel González e Mathías Llontop; Horacio Orzán, Tomás Martínez (Lautaro Guzmán), Walter Tandazo, Alexis Arias e Kenji Cabrera; Percy Liza. Técnico: Wálter Ribonetto.

Resultado do jogo

O Gigante da Colina tem a chance de aproveitar a vantagem de atuar em seu estádio na presença de seus torcedores, o que deve aumentar sua motivação para este confronto. Nas três partidas que disputou antes do duelo contra o Melgar, o time de Fernando Diniz atuou duas vezes como anfitrião e manteve a invencibilidade, conseguindo uma vitória e um empate. Vale lembrar que no primeiro jogo entre as duas equipes, realizado no Peru, o Vasco se adiantou no placar com gols de Coutinho e Vegetti, mas acabou cedendo o empate.

Para este jogo em São Januário, com o suporte de sua torcida, certamente o clube deve controlar o andamento da partida, sendo importante mencionar que o único triunfo do time na competição ocorreu em casa, assim como um dos empates foi também como mandante.

Além disso, Philippe Coutinho, que cumpriu suspensão no clássico contra o Fluminense, retorna e vai reforçar o time nesta decisão, podendo se tornar uma peça importante em um momento onde o clube precisa de força ofensiva. Assim, a expectativa é que o Vasco não seja derrotado neste confronto.

Palpite 1 - Casa ou Empate com odd 1.10 na Betsul

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vasco x Melgar nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gol dos visitantes no segundo tempo

Não é surpresa que o Vasco frequentemente concede gols na etapa final, especialmente perto do término da partida. Assim como ocorreu no confronto do último fim de semana contra o Fluminense, onde o time levou um gol após os 40 minutos, isso se repetiu contra o Operário, desta vez pela Copa do Brasil, tendo sofrido um gol nos acréscimos, o que quase resultou em sua eliminação do torneio. Esse padrão vem se repetindo em oito dos últimos dez duelos do Vasco, e, em relação à Sul-Americana, o time sofreu gols na metade final em três das cinco partidas.

Por outro lado, o Melgar, nos últimos cinco jogos, conseguiu marcar no segundo tempo em três deles. Além do mais, para este duelo, espera-se que a equipe peruana adote uma postura mais defensiva e aproveite as oportunidades de contra-ataque, com o Vasco possuindo maior controle no início. Diante disso, considerando que o Vasco tem permitido gols na etapa final em quase todos os seus jogos, o palpite para que o Melgar fará um gol no segundo tempo pode ser uma ideia promissora.

Palpite 2 - Mais 0,5 do Melgar no 2ºT com odd 2.94 na Betsul

Gols na partida

Como esta partida é crucial para ambos os times, a previsão é de um confronto com grandes oportunidades de gols. Assim como aconteceu em seus jogos recentes, as partidas do Vasco, na maior parte, têm terminado com três gols ou mais.

Isso tem ocorrido em quatro dos últimos seis confrontos, incluindo um jogo pela Sul-Americana, onde perderam por 4x1 para o Puerto Cabello, na quarta rodada. Por outro lado, nas partidas do Melgar, não se verificou a mesma tendência; em seus seis jogos, somente em uma ocasião os gols ultrapassaram 2,5. Contudo, em todos esses jogos, a equipe só manteve a defesa intacta uma vez, na vitória por 1x0 contra o Puerto Cabello, na rodada anterior da Sul-Americana.

O Vasco, em busca de um resultado positivo, irá com determinação máxima para esse jogo e, sabendo que sua defesa é uma das principais fraquezas, é provável que a equipe sofra pelo menos um gol, como ocorreu em seus últimos confrontos. Dessa forma, é esperado que a partida ultrapasse os 2,5 gols.

Palpite 3 - Mais 2,5 Gols com odd 2.05 na Betsul