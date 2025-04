Palpite Vasco x Lanús - Sul-Americana - 22/04/2025

Vasco aposta na força em casa, enquanto Lanús busca superar dificuldades como visitante no duelo.

O Vasco recebe o Lanús em São Januário, nesta terça-feira, às 21h30. A partida marca um confronto direto na disputa pela liderança do Grupo G e é válida pela 3ª rodada da Sul-Americana.

Confira algumas dicas de palpite, melhores mercados, análises e prováveis escalações para Vasco x Lanús.

Mercado Palpite Odds na Betano Resultado Final Vasco 1.98 Ambas Marcam NÃO 1.72 Marcar a Qualquer Momento Pablo Vegetti 2.25

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 21/04, às 1h10

Confira quais são as melhores casas de apostas

Saiba como fazer os seus palpites com os melhores apps de apostas

Um pouco de contexto

O Vasco da Gama vem de um empate sem gols no clássico contra o Flamengo, pelo Brasileirão. Agora, o foco do Cruz-Maltino se volta para a Sul-Americana, onde ocupa a segunda colocação após um empate e uma vitória. Esses três pontos foram conquistados jogando em casa, na segunda rodada da competição, sobre o Puerto Cabello, com vitória por 1x0, com gol do argentino Pablo Vegetti.



O Lanús também chega para o confronto após empatar contra o Banfield, no Campeonato Argentino, por 1x0. Na Sul-Americana, os Granatas estão no topo da tabela, com quatro pontos. Em seu último compromisso pelo torneio, a equipe superou o Melgar com um placar de 3x0. Nesta terça-feira, as equipes entrarão em campo por briga direta pela liderança do Grupo G, estando empatadas com a mesma quantidade de pontos. O time argentino fica à frente dos brasileiros apenas pelos critérios de desempate.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; PH, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton; Hugo Moura, Jair (Tchê Tchê), Coutinho (Paulinho); Rayan, Nuno Moreira, Pablo Vegetti.



Lanús: Losada; Pérez, Izquierdoz, Múñoz, Marcich; A. Cardozo, Medina, Salvio; Marcelino, Aguino e Cabrera.

Vasco tem a vantagem de jogar em casa

O Lanús, apesar do bom desempenho até o momento na Sul-Americana, não vem conquistando resultados sólidos em seus jogos recentes. Nos últimos dez jogos, venceu apenas dois, contra oito empates. Além disso, jogando como visitante, não vence há seis jogos, desde a vitória por 0x1 diante do Talleres, na quarta rodada do Campeonato Argentino.

No retrospecto geral entre os times, Vasco e Lanús se enfrentaram apenas quatro vezes na história, com duas vitórias para cada lado. Nos dois duelos recentes, isso lá em 2012, nas Oitavas de Final da Libertadores, o Gigante da Colina levou a vantagem e eliminou os argentinos, ganhando o primeiro jogo por 2x1 e o segundo nos pênaltis.

Nas quatro últimas partidas como mandante, o Vasco não perdeu e teve ótimo aproveitamento, com três vitórias e um empate. A expectativa é que nesta terça-feira o Vasco faça valer a vantagem do mando de campo e o apoio de sua torcida para pressionar o adversário e garantir a liderança do grupo.

Palpite 1 - Vitória do Vasco com odd 1.98 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vasco x Lanús nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ambas marcam (NÃO)

Jogando longe de casa, o Lanús apresenta dificuldades para criar jogadas e tem baixo desempenho ofensivo. Em oito jogos como visitante neste ano, marcou apenas seis gols, uma média de 0,75 por partida. Vale lembrar que em três desses jogos o clube não marcou gols.

Por outro lado, o Vasco vem demonstrando bom desempenho defensivo jogando em casa. Nos recentes seis jogos como mandante, a zaga sofreu gols em apenas três ocasiões. Para este confronto, o Vasco deve controlar mais o jogo e deixar os visitantes sem muito espaço para criar jogadas perigosas. Por isso, o cenário com apenas uma das equipes marcando pode ser uma boa opção.

Palpite 2 - NÃO para Ambas Marcam com odd 1.72 na Betano

Referência ofensiva do Vasco

Com 14 gols marcados em 2025, o centroavante Pablo Vegetti é o artilheiro do Vasco na temporada. Até o momento, o clube marcou 27 gols, sendo praticamente metade deles na conta do argentino. Além disso, dos quatro gols que o Vasco fez na Sul-Americana, três foram marcados por Vegetti.

Como principal nome do sistema ofensivo do elenco vascaíno, o jogador costuma ser decisivo em jogos grandes. A tendência é que o goleador fure a defesa do Lanús e estufe a rede adversária.

Palpite 3 - Pablo Vegetti Marcar a Qualquer Momento com odd 2.25 na Betano