Palpite Vasco x Internacional - Brasileirão Série A - 28/11/2025

Equipes se enfrentam pelo Brasileirão, com ambas ameaçadas pelo rebaixamento.

Melhores palpites para Vasco x Internacional:

Vasco vence, com odds de 2.15 na bet365;

Menos de 2.5 gols, com odds de 1.85 na bet365;

Menos de 9 escanteios no jogo, com odds de 2.25 na bet365.

Em jogo duro, o Vasco vencerá o Internacional por 1 a 0.

Nossa análise: momento das equipes

Vasco e Internacional chegam pressionados e sem margem para erro. Os dois times vivem fases ruins, somaram poucos pontos nas últimas rodadas e entram em campo conscientes do peso da partida.

O momento cria um ambiente tenso, com pouca confiança e muita necessidade de controle emocional. É o típico jogo em que qualquer detalhe pode decidir.

O Vasco atravessa seu pior momento na temporada. São cinco derrotas seguidas, queda de rendimento e uma equipe que perdeu padrão tático. O time marca mal, demora para reagir quando sofre o gol e cria pouco ofensivamente.

A derrota para o Bahia, novamente com baixo volume, reforçou a falta de equilíbrio. Mesmo assim, jogar em São Januário ainda é um fator importante: o time costuma competir um pouco mais em casa e conta com apoio da torcida para tentar retomar força.

O Internacional vive situação parecida. A equipe tem dificuldade para evoluir, empata demais e não consegue transformar a posse em perigo real.

Fora de casa, o Colorado perde intensidade, joga mais devagar e encontra poucos caminhos para chegar à área adversária. A defesa até melhora em alguns momentos, mas o ataque segue travado.

O time depende de erros do adversário para criar e tem produzido pouco sem espaço. É um Inter seguro atrás em alguns jogos, mas pouco agressivo à frente.

Prováveis escalações de Vasco x Internacional

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Barros, Hugo Moura (Tchê Tchê), Coutinho (Tchê Tchê); Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan;

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Bruno Gomes, Thiago Maia, Alan Rodriguez e Alan Patrick, Vitinho e Borré.

Pressão máxima em São Januário

Vasco e Internacional chegam ao confronto vivendo situações parecidas e perigosas na tabela.

O Vasco atravessa seu pior momento no campeonato. São cinco derrotas seguidas, queda brusca de desempenho e ambiente pesado. A equipe cria pouco, marca mal e sente muito o impacto emocional quando sofre o primeiro gol.

Em casa, o time ainda depende do apoio da torcida para tentar retomar o mínimo de organização e confiança.

O Internacional também não vive uma grande fase. O time empata demais, produz pouco e não consegue se impor nem no Beira-Rio.

Fora de casa, o Colorado sofre ainda mais. É uma equipe que tem dificuldade para controlar ritmos, perde intensidade com facilidade e quase não acelera o jogo.

A pressão é grande nos dois lados, mas o Vasco joga a vida em São Januário.

Palpite 1 para Vasco x Internacional: Vasco vence, com odds de 2.15 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vasco x Internacional nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo com tensão, pouca criação e placar curto

O roteiro aponta para uma partida travada.

O Vasco de Fernando Diniz finaliza pouco, tem transição lenta e depende de lampejos individuais. O Internacional vive problema semelhante: posse estéril, lentidão no terço final e dificuldades para criar chances claras.

Os últimos jogos das duas equipes mostraram esse padrão. O Vasco perdeu por 1 a 0 para o Bahia e produziu pouco. O Inter empatou com o Santos em um jogo morno, com pouca criatividade, dependendo exclusivamente de Alan Patrick.

Com dois times inseguros, sem confiança e marcando muito mais do que jogando, o ritmo tende a ser baixo. O placar curto é o cenário natural.

Palpite 2 para Vasco x Internacional: Menos de 2.5 gols, com odds de 1.85 na bet365.

Volume de jogo baixo deve refletir nos escanteios

Os dois times têm dificuldades para manter pressão ofensiva. O Vasco força poucos cruzamentos e trabalha com pouca profundidade pelos lados, especialmente em jogos de maior tensão. Isso reduz o número de jogadas que geram escanteios.

O Internacional também produz pouco. É um time que gira muito a bola sem avançar e não utiliza amplitude de forma agressiva. A equipe quase não força a linha de fundo e também finaliza pouco.

Quando duas equipes jogam travadas, com ritmo baixo e pouca agressividade pelos lados, os números de escanteios tendem a cair, ainda mais em jogo decisivo, onde o medo de errar pesa mais que a vontade de atacar.