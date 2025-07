Palpite Vasco x Grêmio - Brasileirão Série A - 19/07/2025

Vasco e Grêmio se enfrentam neste sábado (19), às 17h30, no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). A partida será válida pela 15ª rodada do Brasileirão.

Pressionados, os dois times entram em campo precisando de uma vitória para apaziguar os ânimos com a torcida.

Na porta do Z-4, o Gigante da Colina necessita de uma vitória para diminuir o vexame na Sul-Americana, enquanto o Imortal, por sua vez, vê a zona do rebaixamento chegando a cada resultado ruim.

Melhores dicas de apostas para Vasco x Grêmio

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na Betano Ambos marcam Sim 2.00 Total de gols Mais de 0.5 1.11 Resultado final Vasco vence 2.22

As odds estão sujeitas a alterações.

Como chegam as equipes

Na corda bamba após resultados ruins recentemente, Vasco e Grêmio se enfrentam, na tarde deste sábado (19), às 17h30, em São Januário. Com resultados ruins após a parada da Copa do Mundo de Clubes, tanto no Brasileirão quanto na Copa Sul-Americana, os dois times precisam da vitória para não se complicarem ainda mais na temporada.

Separadas por dois pontos na tabela, as duas equipes podem terminar a rodada ameaçadas pelo Z-4 em caso de novo resultado negativo.

Com uma campanha abaixo das expectativas, o Vasco entra em campo sob forte pressão da torcida, principalmente após a goleada sofrida pelo Independiente del Valle na Sul-Americana. O sonoro 4 a 0, que poderia ter sido ainda mais doloroso não fosse a atuação de Léo Jardim, ecoa nos corredores de São Januário como recado para a temporada do Gigante da Colina.

No Brasileirão, a 15ª posição é um incômodo, com apenas quatro vitórias em 13 jogos disputados. Nos últimos cinco jogos da competição, o Vasco venceu apenas dois e perdeu os outros três.

Em 2025, os números do Vasco são ruins. A equipe disputou, ao todo, 37 partidas, com 12 vitórias, 10 empates e 15 derrotas. Ao todo, foram 44 marcados e 44 sofridos.

Pelos lados de Porto Alegre, o Grêmio vive um momento tão complicado quanto. Na volta do Brasileirão, acabou goleado pelo Cruzeiro em Belo Horizonte. Na Sul-Americana, após uma atuação ruim, terminou derrotado pelo Alianza Lima.

Mesmo com a mudança no comando técnico, a equipe ainda não conseguiu engrenar, e sente dificuldade para encaixar bons resultados. No Brasileirão, o Imortal é apenas o 13º colocado, com quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Nos últimos cinco jogos, venceu dois, empatou um e perdeu dois.

Na temporada, a campanha do Grêmio é tão decepcionante quanto a do Vasco. Em 37 jogos, o Imortal venceu 14, empatou 13 e perdeu 10, marcando 52 gols e sofrendo 41.

Este será o jogo de número 85 entre Vasco e Grêmio na história. O Imortal tem 38 vitórias, enquanto o Gigante da Colina venceu 25 e outros 21 confrontos terminaram empatados. No último encontro, no Brasileirão de 2024, vitória do Grêmio por 1 a 0.

Prováveis escalações:

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Ferreira e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e GB (Benjamin Garré ou Coutinho); Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

Grêmio: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Villasanti, Dodi e Alex Santana; Alysson, Kike Olivera e Braithwaite.

Defesas pouco confiáveis

Com defesas que não inspiram confiança, a tendência é que Vasco e Grêmio marquem gols no confronto, principalmente pelo retrospecto recente das duas equipes em partidas do Brasileirão.

Palpite 1- Ambos marcam na partida, com odds de 2.00 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vasco x Grêmio nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

A vitória é uma necessidade

Com os dois times pressionados, o confronto deste sábado (19), em São Januário, pode mudar o rumo das equipes no Brasileirão. Por conta disso, não é difícil imaginar que os dois times irão se expôr e sair para o jogo, criando chances e resultando em gols.

Palpite 2- Mais de 0.5 gols no jogo, com odds de 1.11 na Betano.

São Januário é o camisa 10

A única esperança da torcida do Vasco para o restante da temporada é o Estádio de São Januário, que tem sido o principal jogador da equipe nas últimas temporadas. Em casa, apenas uma derrota nesta temporada, o que leva a crer que, se há uma chance, é na Colina Histórica.

Palpite 3- Vasco vence, com odds de 2.22 na Betano.