Palpite Vasco x Fluminense - Copa do Brasil - 11/12/2025

Vasco e Fluminense se enfrentam pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (11), em São Januário.

Melhores palpites de apostas para Vasco x Fluminense:

Empate, com odds de 3.30 na bet365

Ambos marcam (SIM), com odds de 1.90 na bet365

Mais de 4.5 cartões, com odds de 1.72 na bet365

Em jogo muito equilibrado, Vasco e Fluminense devem empatar em 1 a 1.

Veja como se cadastrar usando o código de indicação bet365

Veja o ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil.

Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.

Nossa análise: Momento das equipes

Acabou o Brasileirão. É hora de definição na Copa do Brasil. Vasco e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 20h, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

A partida será no Estádio de São Januário, e o Cruz-Maltino tem a responsabilidade de construir um resultado positivo por jogar em casa. Já o Tricolor quer aproveitar o favoritismo e já construir uma vantagem.

O Vasco terminou o Brasileirão em baixa, com apenas uma vitória nos últimos oito jogos. O time fez apenas seis gols e sofreu outros 19 neste período.

Em seu último compromisso, o Gigante da Colina atuou com reservas e foi goleado pelo Atlético-MG. A equipe, pelo menos, conquistou vaga na Copa Sul-Americana e agora quer terminar a temporada com um título, o da Copa do Brasil.

O Fluminense, por outro lado, terminou muito bem o Brasileirão. O time cresceu na reta final, sob o comando de Zubeldía, e fechou a competição em quinto, com vaga assegurada na fase de grupos da Libertadores após vitória de 2 a 0 sobre o Bahia.

Agora, o objetivo é ainda maior, ser novamente campeão nacional.

O histórico do clássico é ligeiramente favorável ao Vasco, mas marcado por muito equilíbrio. Em 337 jogos, são 123 vitórias cruz-maltinas, 113 triunfos do Tricolor e 101 empates.

Prováveis escalações de Vasco e Fluminense

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez, Thiago Mendes, Cauan Barros e Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gómes e Rayan

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê, Hércules (Nonato), Martinelli e Lucho Acosta, Soteldo, Kevin Serna e Everaldo

Equilíbrio deve marcar o confronto

O Fluminense chega com certo favoritismo, tendo em vista como a equipe terminou o Brasileirão. No entanto, trata-se de um clássico, e as forças devem se igualar em campo, ainda mais que o Vasco joga em casa.

O duelo tem toda a cara de empate, com as equipes alternando momentos de dominância na partida. O Cruz-Maltino terá o apoio de sua torcida e deve partir para cima, mas não pode se abrir muito, já que o Tricolor tem um time perigoso.

A equipe das Laranjeiras deve fazer um jogo mais cauteloso, de olho em oportunidades de contra-ataque.

O fato do confronto ter também o jogo de volta aponta ainda mais para a possibilidade de empate neste primeiro duelo, em São Januário.

Palpite 1: Empate, com odds de 3.30 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vasco x Fluminense nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Boas odds para ambos marcam

Vasco e Fluminense já se enfrentaram três vezes nesta temporada, sendo que dois desses jogos terminaram com gols de ambos os lados. O clássico vem sendo marcado por muito equilíbrio, com duas vitórias do Flu e uma do Gigante da Colina neste ano.

O Vasco é sempre forte em São Januário e dificilmente passará este jogo em branco, até porque o time sabe que precisa construir um bom resultado em casa. No duelo mais recente entre as equipes, o Cruz-Maltino levou a melhor e venceu por 2 a 0 com mando de campo no Maracanã.

Já o Fluminense vem em um momento melhor, com dez gols nos últimos três jogos. Tendo em vista essa boa fase, é improvável que o Tricolor não fure o bloqueio dos donos da casa em algum momento.

Palpite 2: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.90 na bet365

Duelo importante e com cara de muitos cartões

Vasco e Fluminense devem fazer um jogo muito tenso, com vários cartões. Afinal, é uma semifinal de Copa do Brasil e um grande clássico do futebol brasileiro, cheio de rivalidade. Esta também será a última chance de título para as equipes na temporada, o que aumenta o clima de nervosismo e expectativa para o duelo.

Vasco e Fluminense vêm fazendo confrontos muito acirrados, com diversas provocações antes e depois das partidas. Naturalmente, o clima que cerca a partida acaba “invadindo” o campo e deixando os ânimos dos jogadores ainda mais exaltados.

A má fase do Vasco também pode contribuir para um clima mais pesado em campo, com os jogadores tendo de prestar contas à torcida e sentindo a pressão das arquibancadas.