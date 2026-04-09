Palpite Vasco x Atlético-MG - Brasileirão Série A - 10/08/2025

As equipes devem levar perigo com finalizações ao gol, e a partida promete ser movimentada.

Confira algumas dicas de apostas e análises para Vasco x Atlético-MG.

Mercado Palpite Odds na bet365 Atlético MG – Chutes ao Gol Mais 4,5 2.10 Vasco – Chutes ao Gol Mais 4,5 1.80 Ambas Marcam SIM 2.00

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 07/08, às 23h30.

Como chegam as equipes

O Vasco conquistou uma grande e importante vitória na quinta-feira (07), ao superar o CSA por 3x1 em casa, garantindo sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. A vitória cruz-maltina foi construída ainda no primeiro tempo, com gols de Rayan, Coutinho e Tchê Tchê.

O triunfo encerrou uma incômoda sequência de sete jogos sem vencer. Agora, o clube precisa retomar o bom desempenho também no Campeonato Brasileiro, onde ocupa a 17ª posição, com 15 pontos, e segue lutando para sair da zona de rebaixamento.

Já o Atlético-MG perdeu por 1x0 para o Flamengo no jogo de volta da Copa do Brasil, mas saiu classificado nos pênaltis, após empate no placar agregado.

Antes disso, o Galo havia vencido o Bragantino por 2x1 pelo Brasileirão, resultado que impulsionou a equipe para a 10ª colocação, com 23 pontos.

Chutes ao gol do Atlético-MG

O Atlético-MG tem demonstrado grande intensidade ofensiva em seus últimos jogos, mantendo um ritmo elevado de finalizações ao gol. Nos cinco confrontos anteriores, a equipe não realizou menos de cinco finalizações em nenhuma partida.

Já contra o Vasco, que possui uma defesa mais vulnerável, a tendência é que o Atlético-MG volte a criar diversas oportunidades, mantendo o alto volume ofensivo que tem caracterizado suas atuações recentes.

Palpite 1 - Atlético-MG mais 4,5 chutes ao gol, com odd 2.10 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

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Previsão de finalizações do Vasco

Na mesma batida do Atlético-MG, o Vasco também apresenta boas estatísticas para o mercado de finalizações e tem tudo para manter sua média de chutes ao gol.

A equipe carioca vem de cinco partidas consecutivas com pelo menos cinco chutes ao alvo e, nos dois últimos jogos, balançou as redes cinco vezes, mostrando clara evolução no setor ofensivo.

Com média de 4,9 finalizações certas por jogo no Brasileirão, o Cruz-Maltino joga em casa e deve aproveitar o apoio da torcida para pressionar o Galo desde o início.

Diante de um Atlético que costuma propor o jogo e deixar espaços, a tendência é de que o Vasco tenha boas oportunidades para finalizar. A previsão é positiva para a odd proposta, com grande probabilidade de o time carioca repetir ou até superar os 4,5 chutes ao gol, mantendo o embalo das últimas partidas.

Palpite 2 - Vasco mais 4,5 chutes ao gol, com odd 1.80 na bet365.

Gol para ambos os lados

A expectativa para o duelo entre Vasco e Atlético-MG é de bola na rede para os dois lados. O retrospecto recente do Vasco mostra isso claramente: em cinco dos últimos seis jogos, ambas as equipes marcaram gols. Jogando em casa, o time vascaíno pode adotar uma postura mais agressiva no ataque, como na última partida em São Januário, quando fez três gols.

Por outro lado, a defesa vascaína tem sido vulnerável ao longo do Brasileirão, tendo sido vazada em quase todas as rodadas, o que abre espaço para o Atlético-MG aproveitar.

Mesmo que o Galo tenha registrado menos jogos com ambas equipes marcando, seu ataque é eficiente e deve encontrar caminhos para furar a defesa adversária.

Diante disso, tudo indica um jogo movimentado e com boas chances de gols para os dois lados.

Palpite 3 - Ambas marcam (SIM), com odd 2.00 na bet365.