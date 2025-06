Palpite Urawa Red Diamonds x Monterrey - Mundial de Clubes - 25/06/2025

Três palpites para Urawa Red Diamonds x Monterrey no último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes em 25 de junho de 2025, incluindo um artilheiro inesperado.

Nosso especialista em apostas prevê que o Monterrey conquiste a vitória, mas não consiga avançar para a próxima fase.

Dicas de apostas para Urawa Red Diamonds x Monterrey

Mercado Palpite Odds na KTO Resultado 1x2 Monterrey para vencer 1.78 Ambas equipes marcam (BTTS) Sim 1.72 Artilheiro a qualquer momento Ryoma Watanabe 5.20

As odds estão sujeitas a atualização. Última alteração feita dia 24/06, às 16h20.

Monterrey deve vencer por 2-1.

Veja como se cadastrar com o cupom KTO

Conheça os 10 melhores apps de apostas

Saiba mais sobre os melhores sites de apostas do Brasil

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Urawa Red Diamonds chamou a atenção com um início promissor contra a Inter de Milão em sua última partida. Embora tenham tido apenas 18% de posse de bola, estavam a 12 minutos de uma vitória histórica quando os Nerazzurri reagiram.

Com o fim da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes de 2025 à vista, ainda não houve uma vitória de um time asiático. No entanto, o Urawa Red Diamonds será encorajado por seu desempenho anterior e estará confiante em causar uma surpresa em seu jogo final.

A partida acontece no Rose Bowl em Pasadena, onde a equipe da J1 League enfrenta o Monterrey. O time da Liga MX se orgulha de sua participação na Copa do Mundo de Clubes e ainda tem chance de se classificar para as oitavas de final da competição.

Com dois empates em seu nome, uma vitória nesta última partida os levará ao segundo lugar e à próxima fase - desde que haja um vencedor entre Inter e River em seu confronto no Lumen Field em Seattle.

No entanto, se esse jogo terminar empatado, o Monterrey precisaria vencer o Urawa por pelo menos dois gols de diferença para avançar. Conseguir isso faria o time mexicano avançar e eliminar os finalistas da UEFA Champions League.

Escalações esperadas para Urawa Red Diamonds x Monterrey

Escalação esperada do Urawa Red Diamonds: Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Hoibraaten, Naganuma; Gustafson, Yasui; Kaneko, Matheus Savio, Watanabe; Matsuo;

Escalação esperada do Monterrey: Andrada; Aguirre, Medina, Ramos, Arteaga; Rodriguez; Deossa, Canales; Corona, Ocampos, Berterame.

O espírito de luta dos Rayados brilha

O Urawa Red Diamonds perdeu duas seguidas na Copa do Mundo de Clubes, o que significa que perderam três dos últimos cinco jogos em todas as competições (1 vitória, 1 empate). Os pesos pesados da J1 voltam para casa após este jogo e podem já se sentir desanimados.

Enquanto isso, o Monterrey ganhará confiança com seus dois empates no grupo, especialmente contra a Inter de Milão, onde poucos acreditavam em suas chances. Os Rayados perderam apenas um dos últimos cinco jogos (2 vitórias, 2 empates), o que os torna propensos a garantir três pontos na manhã de quinta-feira.

Eles demonstraram uma resistência corajosa em seu recente jogo contra o River Plate. Embora tenham dominado a posse de bola, acabaram não fazendo muito com ela, já que tiveram apenas dois chutes a gol. No entanto, o time asiático oferece um desafio mais fácil no papel, sugerindo que eles podem conseguir um resultado positivo em Pasadena.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Urawa Red Diamonds x Monterrey nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Finalização clínica sela o negócio

Os Reds são pilares estabelecidos na J1 League. Eles garantiram sua vaga nesta competição ao vencer a Liga dos Campeões da AFC, provando que têm qualidade real. Sete dos seus últimos oito jogos produziram gols em ambas as extremidades.

Embora isso mostre sua intenção ofensiva, também demonstra sua falta de compostura na defesa. Embora tenham sido pressionados em seu campo contra a Inter de Milão nos primeiros 10 minutos, foram rápidos no contra-ataque e abriram o placar com sua primeira tentativa a gol.

Isso será uma preocupação para o Monterrey, já que três de seus últimos quatro jogos viram ambas as equipes marcarem (75%). Esse recorde combina com o doméstico - 76% de seus jogos na Liga MX terminaram com ambas as equipes marcando.

Também vale a pena notar que o clube mexicano marcou em 12 dos seus últimos 14 jogos da Copa do Mundo de Clubes, sugerindo que o jogo de quinta-feira provavelmente verá gols de ambas as equipes.

Impulso de confiança para ajudar a marcar

Se os Reds quiserem ter sucesso contra o Monterrey em seu último jogo, o jogador-chave provavelmente será Ryoma Watanabe. O meio-campista ofensivo é geralmente escalado na esquerda por Maciej Skorża, e ele tem sido o homem de confiança deles na J1 League.

Watanabe é o artilheiro do clube na liga, com seis gols em 17 aparições. Seus gols representam 23% de todos os gols dos Reds nesta temporada. Após marcar contra a Inter de Milão, sua confiança deve estar alta o suficiente para marcar um gol em sua última aparição na CWC 2025.