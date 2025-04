Palpite Universidad de Chile x Botafogo - Libertadores - 02/04/2025

Confronto explosivo em Santiago, com Botafogo encarando a pressão e defendendo título com esperança renovada.

A estreia do novo treinador fez voltar o sentimento de esperança do torcedor do Botafogo. Diante do Palmeiras, a equipe voltou a jogar bem e, mesmo jogando fora de casa, conseguiu um empate contra um adversário bem complicado. Agora, na Libertadores, o time terá a missão de defender o seu título.

Diante da Universidad de Chile, a equipe vai encarar um time que costuma ser muito complicado no seu estádio e que carrega muitas história na Libertadores. No campeonato nacional, o time ocupa apenas a nona posição, mas é preciso destacar que o time só jogou 5 partidas e ainda não teve tempo de engrenar na competição.

Mercado Palpite Odds na bet365 Gols Para a Universidad de Chile marcar primeiro 2.15 Cartões Mais de 5.5 cartões 2.07 Escanteios Menos de 9,5 escanteios 1.90

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 31/03 às 18h50.

Botafogo quer escrever um novo capítulo na temporada

A eliminação ainda precoce no campeonato carioca e o fraco desempenho na Recopa Sul-Americana causaram muitos problemas para o time do Botafogo. A equipe chegou a ser comandada por Cláudio Caçapava durante algumas partidas, não conseguiu os resultados e optou por Renato Paiva para treinar o time.

O primeiro compromisso, diante do Palmeiras, trouxe algumas situações interessantes, já que o time conseguiu segurar o resultado contra um adversário muito qualificado. Novamente fora de casa, só que pela Libertadores, o time terá pela frente a temida Universidad de Chile, que costuma complicar a vida dos brasileiros.

Dois nomes da equipe chilena podem complicar a vida do Glorioso. Charles Aránguiz, com passagem recente pelo Internacional, é o dono do meio de campo do time. Outro bom nome é Lucas di Yorio, argentino que teve passagem apagada pelo Athletico-PR, mas que já acumula 5 jogos e 4 gols, sendo uma peça muito qualificado da La U.

Escalações Prováveis para Universidad de Chile x Botafogo

Escalação Esperada da Universidad de Chile:Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón e Zaldivia; Nicolás Fernández, Altamirano, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz e Sepúlveda; Lucas Di Yorio e Léo Fernández. Técnico: Gustavo Alvarez.

Escalação Esperada do Botafogo: John; Vitinho (Mateo Ponte), Jair, Barboza, Alex Telles; Marlon Freitas, Gregore, Matheus Martins (Patrick de Paula ou Santi Rodríguez), Artur, Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

Para a Universidad de Chile ser a primeira a marcar

Na estreia do Botafogo pela Libertadores, uma linha bem interessante para investir é a de que a Universidad de Chile irá marcar primeiro, mesmo que o Botafogo tenha tido uma atuação mais qualificada diante do Palmeiras, no final de semana.

A La U, dona da casa, marcou primeiro em pelo menos 5 dos seus últimos 7 jogos, enquanto o Botafogo, mesmo que com uma melhora em relação aos jogos anteriores, viu em 6 dos seus últimos 8 jogos o adversário ir às redes primeiro. Por esse motivo, acreditamos que essa seja a aposta para esse confronto.

Palpite 1 - Para a Universidad de Chile marcar primeiro com odd 2.15 na bet365 - Adicionar ao cupom de aposta

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Universidad de Chile x Botafogo nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Mais de 5,5 cartões

A La U, que irá jogar essa partida diante do seu torcedor, apresentou um cenário e mais de 4,5 cartões em 5 dos seus últimos 7 jogos, mas é preciso destacar outros dois pontos interessantes para esse confronto. O Botafogo e o árbitro da partida possuem números altos de cartões, o que pode favorecer uma aposta em mais de 5,5 cartões.

O jogo será apitado pelo uruguaio Esteban Ostojich, que possui uma média de 0,53 cartões vermelhos por jogo e 6,81 cartões amarelos por partida. O que mais chama a atenção é justamente os cartões vermelhos, já que Ostojich basicamente expulsa pelo menos 1 jogador a cada 2 jogos, um dos números mais altos da competição.

O Botafogo também apresenta um número alto de cartões. Em 7 dos últimos 6 jogos do Botafogo tivemos a quebra da linha de 4,5 cartões. Por conta disso nossa aposta é que vamos ter 6 ou mais cartões nesse confronto.

Palpite 2 - Mais de 5.5 cartões com odd 2.07 na bet365 - Adicionar ao cupom de aposta

Menos de 9,5 escanteios

Uma aposta arriscada, mas com grande possibilidade de bater é a de menos de 9,5 escanteios, ainda mais por conta do histórico recente do Botafogo na temporada. Em pelo menos 8 dos últimos 9 jogos do Glorioso terminaram com 10 ou mais escanteios.

Outro ponto para ficar atento é nas equipes que vão atuar nesse confronto. Tanto Botafogo quanto a Universidad de Chile possuem atacantes que costumam marcar a maioria dos seus gols pelo chão, favorecendo um baixo número de cruzamentos para a area adversária. Por isso, a tendência é de termos poucos escanteios, principalmente por a zaga não deve mandar muitas bolas pelas laterais do campo.

Pela postura das equipes e dos seus atacantes, nossa aposta é de que teremos 9,5 escanteios ou menos, mesmo que os dois times possam ir em busca do resultado logo cedo.

Palpite 3 - Menos de 9,5 escanteios com odd 1.90 na bet365 - Adicionar ao cupom de aposta