Palpite Unión de Santa Fe x Cruzeiro - Sul-Americana - 01/04/2025

Unión de Santa Fe e o Cruzeiro se enfrentam na Argentina, no grupo E, pelo primeiro jogo da fase de grupos da Sul-Americana.

Veja as melhores palpites para Santa Fe x Cruzeiro com dicas de apostas, contexto e prováveis escalações das equipes.

Mercado Palpites Odds na Betsul Dupla Chance Casa ou fora 1.37 Total de gols Mais 1,5 1.60 Gols no 1T Mais 0,5 1.60

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 30/03 às 16:23h.

Histórico recente das equipes

Estreando com vitória, o Cruzeiro começou com o pé direito no Campeonato Brasileiro, derrotando o Mirassol por 2-1 no último sábado (29). Os gols da vitória foram marcados por Dudu e Gabriel Barbosa, dois reforços importantes para a temporada 2025.

No Campeonato Mineiro, a equipe de Leonardo Jardim liderou o grupo C na fase classificatória, com 11 pontos conquistados em oito rodadas. A equipe obteve três vitórias, dois empates e três derrotas, mas caiu no mata-mata para o América-MG nos pênaltis.

Já o Unión de Santa Fe, da Argentina, chega para o primeiro jogo da Sul-Americana em momento delicado. A equipe ocupa a 13ª colocação no grupo A do Campeonato Argentino, com sete derrotas e apenas duas vitórias nos 11 jogos disputados até o momento. Comandado pelo técnico Kily Gonzalez, os argentinos entram em campo com a pressão pelo baixo aproveitamento nos últimos duelos.

Prováveis escalações para Unión de Santa Fe x Cruzeiro

Provável escalação do Union Santa Fe: Thiago Cardozo; Lautaro Vargas, Nicolás Paz, Franco Pardo, Claudio Corvalán, Mateo Del Blanco, Rafael Profini, Mauro Pittón, Franco Fragapane, Jerónimo Dómina, Agustín Colazo.

Provável escalação do Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (Gamarra) e Villalba; Walace e Matheus Henrique, Wanderson, Dudu, Kaio Jorge e Gabigol.

Dupla chance

Com um desempenho convincente no último jogo antes da estreia na Sul-Americana, o Cruzeiro busca manter momento na Sul-Americana e chega confiante à Argentina para enfrentar o Unión de Santa Fe. No entanto, é importante lembrar que a equipe teve um início de temporada conturbado e estava sob pressão da torcida.

Como visitante, neste ano o Cruzeiro venceu apenas uma das sete partidas, incluindo jogos oficiais e amistosos. Esse baixo desempenho como visitante é um fator a ser considerado na partida contra o Unión de Santa Fe.

Embora o Cruzeiro tenha um histórico recente melhor em jogos totais na temporada em comparação ao Unión de Santa Fe, a equipe argentina tem um desempenho razoável em casa. Com quatro vitórias e três derrotas nos nove jogos disputados como mandante na atual temporada, o Unión de Santa Fe é um adversário a ser observado.

Considerando o histórico recente dos dois times, a dupla chance é um palpite interessante para essa partida.

Palpite 1 – casa ou fora com Odds 1.37 na Betsul

Previsão de gols na partida

Nos 12 jogos oficiais disputados em 2025, o Unión de Santa Fe marcou 10 gols, com uma média de 0,8 gols por partida. Em suas quatro vitórias como mandante, a equipe argentina marcou mais de 1,5 gols em três delas, incluindo duas vitórias por 3-1 contra o Colegiales e o Banfield.

Já o Cruzeiro marcou 15 gols em 11 jogos, com uma média de 1,36 gols por partida. A equipe só não marcou gols em dois jogos, um deles contra o rival Atlético-MG, quando perdeu por 2-0. Com goleadores como Gabigol, que marcou seis vezes na temporada atual, o Cruzeiro tende a ser uma equipe ofensivamente forte.

Com base nas estatísticas, a previsão é que a bola balance as redes nessa partida. O Cruzeiro tende a marcar gols, e o Unión de Santa Fe também tem capacidade de marcar em casa. Portanto, é provável que a partida seja marcada por gols.

Palpite 2 – Mais 1,5 Gols com odds 1.60 na Betsul

Gol no primeiro tempo

O Cruzeiro tem um histórico positivo de marcar gols no primeiro tempo. Em 7 dos 11 jogos oficiais disputados nesta temporada, a equipe marcou gols antes do intervalo. Nos últimos 4 jogos, o Cruzeiro marcou no primeiro tempo em todos eles, incluindo a vitória por 2-1 sobre o Mirassol no sábado (29), quando os dois gols foram marcados antes dos 30 minutos de jogo.

Já o Unión de Santa Fe marcou 7 gols nos últimos 5 jogos, com 2 deles sendo marcados no primeiro tempo. Embora não tenha um histórico tão forte quanto o Cruzeiro em marcar gols no primeiro tempo, o time argentino ainda assim pode oferecer uma ameaça ofensiva.

Considerando a frequência de gols marcados nos primeiros 45 minutos de jogo, o palpite é que saia pelo menos um gol no primeiro tempo.

Palpite 3 – Mais 0,5 gols no 1º Tempo com odds 1.60 na Betsul