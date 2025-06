Palpite Ulsan x Mamelodi Sundowns - Mundial de Clubes - 17/06/2025

Confira três palpites confiáveis para Ulsan x Mamelodi Sundowns na abertura do Mundial de Clubes em 17 de junho de 2025.

Nosso especialista em apostas espera que o Mamelodi Sundowns leve vantagem e saia vitorioso.

Dicas de apostas para Ulsan x Mamelodi Sundowns

Mercado Palpite Odds na KTO Ambas equipes marcam (BTTS) Sim 1.86 1x2 Mamelodi Sundowns 2.43 Artilheiro a qualquer momento Lucas Ribeiro Costa 3.20

As odds estão sujeitas a mudanças. Última atualização feita dia 16/06, às 15h41.

Esperamos uma vitória de 2-1 para o Mamelodi Sundowns.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O time sul-coreano Ulsan fará sua terceira aparição no Mundial de Clubes. Tendo jogado em 2012 e 2020, eles estarão ansiosos para usar essa experiência quando iniciarem sua campanha no Estádio Inter&Co na Flórida na manhã de quarta-feira.

Ulsan é, sem dúvida, uma equipe forte em sua liga doméstica, tendo conquistado o título da K League 1 por três anos consecutivos. Os Tigres adicionaram o defensor Miłosz Trojak ao seu elenco para reforçar a defesa antes desta competição.

Apesar de seu domínio na Coreia, eles têm estado abaixo do esperado nesta temporada, atualmente nove pontos atrás na liga. No entanto, têm a chance de se destacar internacionalmente, começando com o confronto de abertura contra o Mamelodi Sundowns.

Os Sundowns são conhecidos como "os Brasileiros" por suas camisas amarelas e calções azuis. Eles conquistaram seu oitavo título consecutivo da Premier Soccer League, apesar de terem mudado de técnico no meio da temporada.

Miguel Cardoso fez um ótimo trabalho com o Masandawana. Embora tenham garantido a liga com uma vantagem de 12 pontos e avançado para a final da Liga dos Campeões da CAF, perderam no agregado para o time egípcio Pyramids FC.

É a segunda vez que os sul-africanos jogam no Mundial de Clubes, tendo anteriormente terminado em sexto lugar há nove anos. Certamente, eles querem fazer uma apresentação melhor este ano, começando com a partida da manhã de quarta-feira.

Escalações esperadas para Ulsan x Mamelodi Sundowns

Escalação esperada do Ulsan: Jo; Choi, Seo, Kim, Ludiwigson; Lee, Jung, Bojanik, Ko; Um, Erick Farias;

Escalação esperada do Mamelodi Sundowns: Williams; Mudau, Kekana, Lebusa, Modiba; Allende Bravo, Mokoena; Ribeiro, Adams, Matthews; Rayners.

Ambas as defesas podem ser superadas

A forma do Ulsan na liga doméstica mostrou que sua defesa precisa melhorar, e o técnico Kim Pan-gon está ciente disso. Os Tigres sofreram 19 gols em tantos jogos nesta temporada. Na verdade, ambas as equipes marcaram em seis de seus últimos sete confrontos.

No entanto, eles são igualmente bons no ataque, tendo marcado pelo menos uma vez em suas últimas oito partidas consecutivas. Com 23 gols em 19 jogos da liga, eles têm uma média de 1,2 gols por jogo. Isso prova que eles são capazes de superar a defesa dos Sundowns.

Enquanto isso, os Brasileiros ganharam seu apelido por mais do que a cor de seus uniformes. Seu estilo de jogo ofensivo é muito atraente, mostrado pelo fato de que seus adversários não conseguiram manter o zero contra eles nas últimas nove partidas.

Ambas as equipes marcaram nos últimos dois jogos dos Sundowns, então podemos ver o mesmo resultado na abertura do Grupo F na manhã de quarta-feira.

Palpite 1 - Ambas as equipes marcam - Sim, com odds de 1.86 na KTO

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Ulsan x Mamelodi Sundowns nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Favoritos da Flórida enfrentam desafio coreano

A maioria dos apostadores classificou o Ulsan como favorito para terminar em terceiro antes do início da competição. No entanto, o Ulsan tem uma chance de 49,6% de terminar na última posição do grupo, segundo o Opta Analyst. Para que isso aconteça, previram que os Sundowns derrotariam seus adversários coreanos nesta partida.

Resultados recentes compartilham esse sentimento, já que os Tigres venceram apenas seis de seus últimos 16 jogos, com cinco derrotas e cinco empates. A equipe da K-League também perdeu sete de suas últimas oito partidas contra adversários estrangeiros.

Masandawana está em ótima forma. Suas seis vitórias consecutivas para concluir sua campanha na liga os tornaram favoritos na Flórida. No entanto, a equipe de Tshwane será cautelosa, pois foi derrotada por 4-1 na última vez que enfrentou adversários coreanos.

Palpite2 - 1x2 - Mamelodi Sundowns, com odds de 2.43 na KTO

Ribeiro pronto para brilhar

Lucas Ribeiro Costa, nascido no Brasil, tem sido um jogador de destaque para o Mamelodi Sundowns nesta última temporada. O atacante garantiu a Chuteira de Ouro na África do Sul, com 16 gols em 30 jogos, o que é uma média de um gol a cada dois jogos.

Além disso, ele deu nove assistências, sendo responsável por 38% dos gols dos Brasileiros na última temporada da liga. Ribeiro marcou três gols em suas últimas três aparições pelo clube.

Certamente ele é a maior ameaça dos Sundowns no ataque. Além disso, ele estará ansioso para causar uma boa impressão em um palco internacional.