Palpite Ucrânia x França - Eliminatórias da Copa do Mundo - 05/09/2025

Embora a França possa não estar com força total, ainda deve ser forte demais para os ucranianos neste jogo.

Dicas de apostas para Ucrânia x França:

França vence e ambas as equipes marcam, com odds de 3.20 na Betano

Mais de 2,5 gols, com odds de 1.80 na Betano

Kylian Mbappé como artilheiro a qualquer momento, com odds de 1.95 na Betano

Esperamos que a França vença por 3-1 novamente.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Ucrânia e França estão buscando um início forte enquanto começam sua busca por uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

O time de Serhiy Rebrov teve uma sequência mista de resultados, com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. No entanto, marcaram em quatro dos últimos seis jogos, o que lhes dá motivos para otimismo.

A França, por outro lado, tem sido imprevisível recentemente. Não empatou nenhum jogo em mais de um ano e todas as suas últimas nove partidas tiveram dois ou mais gols. Eles venceram a Alemanha por 2-0 recentemente, então estarão confiantes para vencer na Polônia.

Escalações esperadas para Ucrânia x França

Ucrânia: Trubin, Mykolenko, Matviyenko, Zabarnyi, Konoplya, Kalyuzhnyi, Sudakov, Shaparenko, Zinchenko, Tsyhankov, Yaremchuk;

França: Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Digne, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Cherki, Doué, Mbappé.

Les Bleus são fortes demais

A Ucrânia obteve alguns resultados decentes recentemente. Venceram a Nova Zelândia por 2-1 em sua última partida e conseguiram uma impressionante vitória por 3-1 sobre a Bélgica em março.

No entanto, sofreram uma pesada derrota para os belgas em seguida e foram derrotados por 4-2 pelo Canadá em junho.

Os franceses estão otimistas devido ao seu histórico, especialmente com sua abundância de talentos ofensivos. Há preocupações sobre Ousmane Dembélé, que se machucou jogando pelo Paris Saint-Germain, mas ele sugeriu que não é grave. Mesmo que ele não jogue, Didier Deschamps tem muitas outras opções.

Les Bleus devem ser fortes demais para seus oponentes no final. No entanto, como Israel, Croácia e Espanha mostraram no último ano, a França pode sofrer gols. Os ucranianos têm a capacidade de causar alguns problemas.

Palpite 1: França vence e ambas as equipes marcam, com odds de 3.20 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

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A ausência do goleiro

Um fator importante neste confronto pode ser a perda do número um da equipe da casa, Andriy Lunin. Ele foi convocado para jogar este mês, mas teve que desistir devido a uma lesão nas costas. Embora Anatoliy Trubin seja um substituto capaz, ele não tem o mesmo nível de experiência e provavelmente estará ocupado.

Além disso, Trubin provavelmente estará ocupado. Isso porque a riqueza de ameaças ofensivas de Deschamps estará ansiosa para causar problemas no início de sua jornada para a Copa do Mundo. Eles marcaram dois ou mais gols em todas as suas últimas seis partidas.

Os ucranianos também vão desempenhar seu papel, já que sete dos seus últimos oito jogos tiveram mais de 2,5 gols. Eles marcaram em seis deles e estarão ansiosos para balançar as redes em Wrocław.

Palpite 2: Mais de 2,5 gols, com odds de 1.80 na Betano.

Mbappé é a principal ameaça

Em um elenco que conta com nomes como Dembélé, Bradley Barcola, Hugo Ekitike, Michael Olise e Désiré Doué, é difícil destacar apenas uma ameaça. No entanto, quando Kylian Mbappé está liderando a linha, ele sempre será o jogador mais perigoso.

O jogador de 26 anos teve um sucesso incrível para o clube e a seleção nos últimos anos, e já é o terceiro na lista de artilheiros de todos os tempos da França. Ele precisa marcar mais oito vezes para ultrapassar Olivier Giroud (57), e é muito provável que ele alcance isso durante esta campanha de eliminatórias da Copa do Mundo.

Rebrov e sua equipe estarão muito atentos à ameaça que ele representa.

Mbappé marcou três vezes em três jogos pelo Real Madrid nesta temporada. Portanto, ele está em excelente forma para este jogo. Ele é considerado uma boa aposta neste momento.