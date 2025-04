Palpite Tottenham x Nottingham Forest - Premier League - 21/04/2025

Veja as melhores dicas de apostas do nosso especialista em futebol para a disputa da Premier League

O Nottingham Forest viaja para o enfrentar o Tottenham nesta segunda-feira busca de uma vitória para reacender suas esperanças de classificação para a Champions League. Veja quais são os palites para apostar nesta partida, que acontece às 16h do dia 21/4, no Estádio Tottenham Hotspur .

Mercado Palpite Odds Resultado Final e Ambas marcam Empate ou Nottingham Forest e ambas as equipes marcam 2.31 na Vbet Primeiro time a marcar Nottingham Forest 1.93 na Vbet Jogador a marcar Anthony Elanga a qualquer momento 4.30 na Vbet

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 17/04, às 17h.

Nossa análise: ambos times devem marcar

A temporada 2024/25 tem sido esquecível para o Tottenham. Os comandados de Ange Postecoglu estão incríveis 23 pontos atrás da posição que ocupavam nesta mesma fase na temporada passada. Com 17 derrotas na Premier League, apenas o Ipswich Town, que está na terceira colocação de baixo para cima, teve um desempenho pior.

Não há meio-termo nas atuações dos Spurs nesta temporada, com apenas quatro empates em 32 jogos e 11 vitórias. No entanto, com apenas quatro pontos conquistados nos últimos seis jogos, a temporada do Tottenham corre o risco de se apagar.

Este ano tem sido bem diferente para o Nottingham Forest. O time se estabeleceu entre os quatro primeiros da Premier League ao longo de boa parte da campanha. Contudo, parece ter atingido um obstáculo nas últimas semanas.

Na verdade, eles têm uma média de apenas 1,25 pontos por jogo nos últimos oito jogos da Premier League. Derrotas recentes para o Aston Villa e o Everton permitiram que times como o Newcastle e o Manchester City se aproximassem. O Forest jogou sem pressão durante a maior parte da temporada, mas agora estão sob tensão para garantir que este magnífico ano termine com uma qualificação europeia.

Quanto ao Forest, seu estilo de jogo se adequa bem a partidas fora de casa. Seu sistema de contra-ataque ultra-dinâmico é perfeito para aproveitar contra equipes caseiras focadas no ataque. Com Ange Postecoglu recusando-se a comprometer seus princípios, é certo que os Spurs adotarão uma abordagem ofensiva contra o Forest.

Acreditamos que isso será prejudicial para eles novamente. Entretanto, dadas as recentes dificuldades do Forest, estamos apostando que eles empatarão ou vencerão. Também combinamos isso com ambos os times marcando, já que isso ocorreu em 75% dos jogos em casa do Tottenham.

Palpite 1 - Empate ou Nottingham Forest e ambas as equipes marcam: 2.31 na Vbet.

Resultado final

Veja as odds para o mercado de resultado final na partida.

Visitantes a Marcar Primeiro

O Nottingham Forest marcou primeiro em mais de dois terços (69%) dos seus jogos fora de casa na Premier League nesta temporada. Além disso, os Spurs saíram atrás no placar em 56% dos seus jogos em casa.

Essa porcentagem está bem acima da média da Premier League para os adversários marcarem primeiro em jogos em casa (48%). A estatística sublinha ainda mais as fragilidades deste time do Tottenham, que frequentemente precisa lutar para reverter placares.

Os mercados de apostas dão ao Forest apenas 50% de probabilidade de marcar primeiro. Achamos que esse é o palpite de valor entre nossa seleção de previsões para o jogo entre Tottenham e Nottingham Forest.

Palpite 2 - Nottingham Forest ser o primeiro time a marcar: 1.93 na Vbet.

Elanga em boa forma é a ameaça

O ala sueco do Forest, Anthony Elanga, tem aproveitado uma forte temporada 2024/25. Ele já marcou seis gols e deu oito assistências até agora.

O ex-jovem do Manchester United tem estado em excelente forma, marcando três gols nos últimos cinco jogos. Ele começou no banco na recente derrota em casa do Forest para o Everton, mas certamente será reintegrado para a viagem a Londres.

Os mercados de apostas dão a Elanga apenas 22,22% de chance de marcar a qualquer momento contra os Spurs. No entanto, analisando sua taxa de acertos de 60% nos últimos cinco jogos, vale a pena apostar que ele será o herói do Forest neste confronto.

Palpite 3 - Anthony Elanga marcar a qualquer momento: 4.30 na Vbet.