Palpite Talleres x São Paulo - Libertadores 02/04/2025

Confira dicas de apostas, análise de desempenho dos times e destaque para Calleri no duelo decisivo

Veja as melhores apostas para Talleres X São Paulo com dicas de mercados, contexto e prováveis escalações das equipes.

Mercado Palpite Odds na Sportingbet Chutes no gol do jogador +1 Jonathan Calleri 1.93 Gols Mais 1,5 1.55 São Paulo marca SIM 1.65

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 31/03 às 18h50.

Talleres e São Paulo: Inícios de Temporada Diferentes

O Talleres enfrenta um começo de temporada conturbado em 2025. Em 13 partidas, a equipe conquistou apenas duas vitórias. No Campeonato Argentino, o desempenho foi ainda mais decepcionante, com apenas uma vitória em 11 jogos, deixando o time na 10ª posição do grupo B e com chances de classificação cada vez mais remotas.

Além disso, em março, o clube sofreu uma eliminação nos pênaltis para o Deportivo Armenio na decisão da Copa da Argentina.

Já o São Paulo teve um início de temporada mais promissor. No Campeonato Paulista, a equipe marcou 19 gols em 14 partidas, chegando às semifinais da competição. No entanto, foi eliminado pelo Palmeiras com um placar de 1-0. Na estreia no Brasileirão, no último sábado (29), o São Paulo empatou sem gols com o Sport em casa.

Prováveis escalações das equipes

Provável escalação do São Paulo:

Rafael; Franco, Arboleda e Sabino; Wendel, Luiz Gustavo, Alisson e Igor Vinicius; Marcos Antônio, Luciano e Calleri.

Provável escalação do Talleres:

Herrera; Schott, Portillo, Rodríguez e Navarro; Portilla, Ortegoza, Rick, Botta e Galarza Fonda; Bustos.

O que podemos esperar do Calleri neste jogo?

Nos últimos quatro jogos, Calleri demonstrou sua eficiência ofensiva, registrando ao menos um chute ao gol em três dessas partidas. No Campeonato Paulista, o jogador marcou três gols, tendo uma média de 1,8 finalizações por jogo e realizou seis finalizações ao gol em treze jogos.

Além disso, nos últimos quatro jogos em que o São Paulo marcou, Calleri contribuiu com dois gols, um contra a Ponte Preta e outro contra o Novorizontino. No último jogo contra o Sport, o atacante teve uma cobrança de pênalti, que não foi convertida.

Considerando sua habilidade ofensiva e presença constante nas jogadas de gol da equipe, é provável que Calleri tenha ao menos um chute ao gol nesta partida.

Palpite 1 - +1 chutes no gol de Jonathan Calleri com odds 1.93 na Sportingbet

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Talleres x São Paulo nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um jogo de poucos gols

Nos últimos seis jogos em casa, o Talleres marcou gols em quatro deles, com uma média de 1,16 gols por partida. Ao todo, a equipe argentina marcou sete gols em seis jogos como mandante e nove gols na temporada.

Já o São Paulo apresenta estatísticas ofensivas superiores em comparação com o Talleres. Com 19 gols marcados em 15 jogos, o clube tem um aproveitamento de 1,26 gols por partida. Em jogos como mandante, o São Paulo marcou sete gols, enquanto em jogos como visitante, o aproveitamento é de 1,0 gol por partida.

Com base nas estatísticas de desempenho ofensivo de ambas as equipes e considerando o fator de gols convertidos dentro e fora de casa, o mercado de Mais 1,5 gols é uma boa opção de palpite para este jogo.

Palpite 2 – Mais 1,5 gols com odds 1.55 na Sportingbet

Chances de gol do São Paulo

Nos 15 jogos disputados até o momento, o São Paulo não marcou gols em apenas cinco partidas. Já nos dez jogos em que a equipe marcou, o time conseguiu fazer mais de 1,5 gols em cinco deles, demonstrando uma boa eficiência ofensiva.

Vale destacar que o Talleres teve dificuldades em marcar gols até agora na temporada. No Campeonato Argentino, a equipe marcou apenas seis gols e sofreu nove, o que sugere que a zaga do Talleres não é difícil de ser furada.

Diante desses dados, é razoável esperar que o São Paulo marque ao menos um gol na partida, o que torna essa hipótese uma opção provável.

Palpite 3 – para o São Paulo marcar gol com odds 1.65 na Sportingbet