Palpite Sporting Cristal x Palmeiras - Libertadores - 03/04/2025

Desafio sul-americano marca busca do Palmeiras por recuperação enquanto Sporting Cristal sonha com zebra.

Sporting Cristal e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (03) às 19h no Estádio Nacional do Peru, em Lima. A partida é válida pela 1ª rodada do Grupo G da Libertadores.

Confira dicas de palpites, análises das equipes e prováveis escalações.

Mercado Palpite Odds na Betano Resultado Final Palmeiras 1.53 Ambas Equipes Receberão um Cartão SIM 1.14 Total de Gols Mais 1,5 1.27

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita em 02/04 às 16h43.

Atual momento das equipes

Sporting Cristal chega à estreia na Copa Libertadores 2025 com grande motivação, após uma goleada esmagadora de 5-0 sobre o Binacional em seu último jogo. A equipe, comandada por Guilherme Farré, vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Peruano, com 3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate em 6 jogos disputados.

Agora, o clube peruano enfrenta um desafio ainda maior: estrear contra o tricampeão da Libertadores, o Palmeiras. O time brasileiro, no entanto, não vem em seu melhor momento. Sem vencer há três jogos, o Palmeiras perdeu recentemente para seu arquirrival Corinthians na final do Paulistão e empatou sem gols contra o Botafogo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

O baixo desempenho nas últimas partidas deixou o Palmeiras sob fortes vaias da torcida no último domingo (30/03). Agora, o time busca se recuperar e começar a Copa Libertadores com o pé direito.

Prováveis escalações

Provável escalação do Sporting Cristal: Renato Enríquez; Jhilmar Sosa, Gianfranco Chávez, Ignacio Romero, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara; Jostin Castro, Jhilmar González; Irven Ávila e Martín Cauteruccio.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke, Murilo, Micael e Piquerez; Lucas Evangelista, Richard Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

Palmeiras é favorito contra o Sporting Cristal

Apesar de um desempenho recente abaixo do esperado, o Palmeiras chega como favorito nesta disputa contra o Sporting Cristal. Isso não é surpreendente, considerando o elenco de alta qualidade que o clube possui, sob o comando do técnico Abel Ferreira.

Em contraste, o Sporting Cristal tem um elenco mais modesto, com menos investimento. No entanto, a equipe vem apresentando um bom desempenho na atual temporada. Mesmo assim, o Palmeiras é capaz de criar jogadas e impor um estilo de jogo ofensivo.

Embora o Sporting Cristal esteja em um bom momento, o Palmeiras promete ser um visitante indesejado. Com base nisso, nosso palpite é que os brasileiros vencerão essa estreia.

Palpite 1 – Palmeiras vence com odds 1.53 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Sporting Cristal x Palmeiras nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Dois times que costumam receber muitos cartões

O Sporting Cristal tem um histórico de recebimento de cartões no Campeonato Peruano. Em todos os 6 jogos disputados até agora, o time recebeu cartões, totalizando 12. Destaque para o jogo contra o Melgar (08/03), em que foram anotados 4 cartões amarelos. A média de cartões por jogo é de 2,0.

O Palmeiras também apresenta um alto volume de cartões recebidos. Nos últimos 5 jogos, o time somou 12 cartões amarelos e 1 vermelho. Considerando toda a temporada 2025, o total é de 27 cartões, com uma média de 1,5 cartões por jogo.

Considerando a frequência e a quantidade de cartões por jogo de ambos os times, o mercado de cartões parece ser bastante atrativo para apostas.

Palpite 2 – Ambas Equipes Receberão Um Cartão com odds 1.14 na Betano

Gols na partida

O Sporting Cristal tem demonstrado eficiência em seus ataques na temporada. Em jogos oficiais, a equipe marcou 11 gols, e considerando os dois amistosos do início da temporada, esse número aumenta para 15 gols. A única partida na qual a equipe não marcou foi na derrota por 1-0 para o Melgar.

Já o Palmeiras tem um ataque ainda mais ofensivo, com 25 gols em 17 jogos na temporada. Embora esteja sem marcar há três jogos, as estatísticas mostram um desempenho sólido, com uma média de 1,4 gols por partida.

Considerando os números de ambas as equipes, é provável que a partida tenha um resultado com mais de 1,5 gols. Essa tendência sugere uma aposta favorável ao mercado de Mais de 1,5 gols.

Palpite 3 – Mais 1,5 Gols com odds 1.27 na Betano