Palpite Sevilla x Barcelona - La Liga - 26/5/24

Matematicamente garantido como o segundo colocado do Campeonato Espanhol, o Barça encerra sua participação na liga fora de casa contra o Sevilla.

A equipe de Andaluzia ainda briga por posições no meio da tabela, podendo chegar até a 11ª posição dependendo de uma combinação de resultados.

A equipe de Andaluzia ainda briga por posições no meio da tabela, podendo chegar até a 11ª posição dependendo de uma combinação de resultados.



Sevilla não vence Barça em La Liga desde 2015

O Barcelona levou a melhor no duelo do primeiro turno entre essas equipes pelo placar mínimo em seus domínios.

Esta vitória em setembro de 2023 aumentou a sequência de domínio do Barça contra o Sevilla para 16 jogos, 12 vitórias e quatro empates.

O desempenho recente destes dois times também corrobora o favoritismo dos comandados de Xavi, considerando que o Barça vem de três vitórias seguidas, enquanto o Sevilla perdeu seus últimos três jogos.



Temporada de recuperação para centroavante marroquino

Após decepcionar nas últimas duas temporadas sem chegar aos dígitos duplos no seu número de gols em La Liga, En-Nesyri está em destaque novamente.

O camisa 15 tem de longe o maior número de gols de sua equipe no Campeonato Espanhol, balançando as redes 15 vezes. Enquanto isso, o segundo principal goleador do time tem apenas cinco.

Nas duas rodadas mais recentes o Sevilla passou em branco, mas considerando os cinco últimos gols marcados pela equipe, três vieram dos pés de En-Nesyri,



Lewa procura manutenção de uma longa sequência

O atacante polonês possui oito temporadas consecutivas marcando mais do que 20 gols em campeonatos nacionais.

Lewandowski chega na última rodada de La Liga com essa sequência em jogo, possuindo 18 gols na atual edição do Campeonato Espanhol.

O goleador do Barcelona deixou um na última atuação da equipe de Xavi, contribuindo para o triunfo catalão por 3-0 contra o Rayo Vallecano.



