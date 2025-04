Palpite São Paulo x Sport - Brasileirão Feminino - 16/04/2025

Após uma derrota inesperada, o São Paulo busca a recuperação perante um Sport em busca da primeira vitória.

O São Paulo recebe o Sport nesta quarta-feira, em Cotia, às 16 h. A partida é válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino.

Confira análises, palpites e dicas de mercados para São Paulo x Sport.

Mercado Palpite Odds na bet365 Resultado Final São Paulo 1.07 Total de Gols Mais 2,5 1.28 Escanteios Menos 9 2.20

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 16/04, às 0h22.

São Paulo e Sport: equipes vivem momentos opostos

Mesmo após sofrer a primeira derrota no campeonato na última rodada, quando perdeu por 1x0 para a Ferroviária, o São Paulo ainda se mantém na zona de classificação, ocupando a 7ª colocação com sete pontos, e busca reencontrar o caminho da vitória diante do Sport.

O Sport, por sua vez, vive um momento delicado na competição. Sem vencer nenhuma partida, o clube acumula três derrotas e um empate, somando apenas um ponto e ficando na vice-lanterna do Brasileirão.

Lembrando que no último encontro entre as equipes o São Paulo levou a melhor e goleou o Leão com o placar de 4x0, em março pela Supercopa Feminina do Brasil.

Resultado Final

Jogando em casa com o apoio da torcida, o São Paulo não deve ser surpreendido pelo seu visitante, que até então não ofereceu muito perigo. Sem contar a situação delicada do Sport no Campeonato Brasileiro, o clube vem de um longo período sem saber o que é vencer.



A última vitória do Sport foi em novembro de 2024, quando goleou o Ipojuca por 7x0 no Campeonato Pernambucano. De lá para cá, foram oito jogos com cinco derrotas e três empates.

Em situação oposta ao seu adversário, o São Paulo foi derrotado apenas uma vez nos sete jogos que disputou em 2025.



Palpite 1 - Vitória do São Paulo com odd 1.07 na bet365

Gols na partida

O São Paulo já marcou 11 gols nas quatro rodadas do Brasileirão e tomou três. Apesar da alta taxa de gols da equipe são-paulina, somente em uma dessas partidas, na goleada sobre o 3B Sport (8x0), o número total de gols na partida ficou acima de 2,5.

No entanto, vale ressaltar que, com exceção do 3B Sport, as meninas tricolores enfrentaram equipes de melhor nível técnico, todas da parte de cima da tabela. Agora, diante do Sport, que tomou 13 gols em quatro jogos, a tendência é que o número total de gols na partida ultrapasse os 2,5.

Palpite 2 - Mais 2,5 gols com odd 1.28 na bet365

Expectativa de poucos escanteios

Escanteios não têm sido um ponto forte nos jogos disputados entre as equipes nessas quatro primeiras rodadas do Brasileirão Feminino. Nos jogos do São Paulo, o número total de escanteios foi acima de nove apenas uma vez, na disputa com o Cruzeiro, quando a quantidade de cantos totalizou 13, sendo nove deles cobrados pelo São Paulo. Ao todo, o tricolor cobrou 23 escanteios e cedeu oito.

O Sport também apresenta partidas com uma baixa taxa de escanteios. De quatro jogos, só em uma ocasião a soma ultrapassou os nove escanteios. Apresentando uma quantidade ainda menor que seu adversário, o Sport teve somente 11 escanteios a favor e 20 contra.

Palpite 3 - Menos 9 Escanteios com odd 2.20 na bet365