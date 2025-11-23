São Paulo precisa da vitória para seguir sonhando com a Libertadores. Já o Juventude entra desesperado para escapar do rebaixamento.

Melhores palpites de apostas para São Paulo x Juventude

Confira as melhores dicas de apostas e análises para São Paulo x Juventude

Empate ou Juventude, com odds de 2.62 na bet365

Mais de 2.5 gols, com odds de 2.10 na bet365

Mais de 9 escanteios, com odds de 1.83 na bet365

As odds estão sujeitas à alteração. Visite o site da bet365 para conferir as cotações.

Em jogo muito acirrado, São Paulo e Juventude devem empatar em 2 a 2.

Nossa análise: Momento das equipes

Falta pouco para o fim do Brasileirão. São Paulo e Juventude se enfrentam neste domingo (23), às 16h, pela 35ª rodada, em um confronto de tudo ou nada.

Se houver um perdedor neste duelo, ele sairá muito abalado e ficará longe de seu objetivo.

O São Paulo está longe do G-7, mas quer, ao menos, terminar o Brasileirão em oitavo para seguir com chances de conquistar uma vaga na Libertadores.

Se Cruzeiro ou Fluminense, hoje entre os sete primeiros colocados, forem campeões da Copa do Brasil, o time que ficar em oitavo no Campeonato Brasileiro também se classifica para a Liberta.

Nono colocado, o Tricolor Paulista tem 45 pontos e vem de derrota para o Corinthians. Já o Juventude está em uma situação muito delicada, na vice-lanterna, com apenas 33 pontos, mas ainda com chances de escapar do rebaixamento.

O Papo cedeu empate ao Cruzeiro em 3 a 3 após estar vencendo por 2 a 0 na rodada anterior e agora terá de trilhar um caminho quase impossível para fugir da degola.

O histórico do confronto é um pouco favorável ao São Paulo. São 12 vitórias do Tricolor, dez empates e sete vitórias do Juventude em 29 jogos.

Prováveis escalações de São Paulo e Juventude

São Paulo: Rafael, Rafael Tolói (Ferraresi), Alan Franco e Sabino, Cédric, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Bobadilla e Patryck (Tapia); Ferreira e Luciano.

Juventude: Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes, Caíque Gonçalves, Jadson, Luís Mandaca e Lucas Fernandes, Rafael Bilu e Gabriel Taliari.

Dupla hipótese com odds muito atrativas

O São Paulo faz uma campanha muito irregular neste Brasileirão, cheia de altos e baixos, inclusive com dificuldades para se impor em casa.

O Tricolor vem de uma dura derrota para o Corinthians, no clássico, por 3 a 1, e a confiança do time já parece abalada. Todo este cenário aponta para uma boa chance de empate ou vitória do Juventude.

O time gaúcho melhorou de rendimento na reta final e vai deixar tudo em campo na Vila Belmiro. Não dá, de jeito nenhum, para menosprezar o esforço de uma equipe na luta contra o rebaixamento.

Do outro lado, a motivação do São Paulo parece um pouco menor, já dependendo do que vai acontecer na Copa do Brasil para saber se poderá voltar à Libertadores.

Palpite 1: Empate ou Juventude, com odds de 2.62 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre São Paulo x Juventude nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Só a vitória interessa! Times vão com tudo para o ataque



O empate é um péssimo resultado tanto para São Paulo quanto para Juventude. Por isso, as equipes vão dar o máximo em busca da vitória. Como os times estarão loucos em busca dos três pontos, o mais provável é que tenhamos um jogo de fortes emoções e com muitos gols na Vila Belmiro.

Outro fator muito interessante a se considerar para esta aposta é que o Juventude tem a segunda pior defesa do Brasileirão. Já são 62 gols sofridos em 34 jogos.

Na rodada anterior, mesmo jogando em casa, o Papo foi vazado três vezes pelo Cruzeiro. Logo, é de se imaginar que tenhamos novamente uma partida com bom número de gols.

Palpite 2: Mais de 2.5 gols, com odds de 2.10 na bet365

Jogo com cara de muitos escanteios

São Paulo e Juventude vão fazer de tudo para chegar ao gol e podem apostar muito em jogadas aéreas, especialmente escanteios. No primeiro turno, o confronto entre as equipes deu um sinal interessante que pode se repetir em Santos: 12 escanteios.

Na rodada anterior, São Paulo e Juventude também tiveram jogos com um bom número de escanteios. Foram 12 cantos no empate entre o Papo e o Cruzeiro. Já o clássico do Tricolor com o Corinthians teve nove escanteios, sendo cinco deles para o time do Morumbi.

Pressionado pela torcida após a derrota para o Timão no clássico, o São Paulo terá de ir com tudo para cima do Juventude, o que pode render ainda mais escanteios.

Do outro lado, não pode ser diferente, já que uma derrota ou um empate deixarão o time gaúcho com um pé na Série B.

bet365

