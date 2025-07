Palpite São Paulo x Fluminense - Brasileirão Série A - 27/07/2025

São Paulo e Fluminense se enfrentam neste domingo (27), às 16h, no Morumbi, em São Paulo (SP).

Com duas vitórias nos últimos dois jogos, o São Paulo reencontrou seu bom momento sob o comando de Hernán Crespo. O Fluminense, por sua vez, ainda não conseguiu vencer após a volta da Copa do Mundo de Clubes e se vê distante da briga pelo G-6 do Brasileirão.

Melhores dicas de apostas para São Paulo x Fluminense

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na Superbet Resultado final São Paulo vence 2.32 Total de escanteios Menos de 10.5 1.55 Jogador a marcar Luciano 3.30

As odds estão sujeitas a alterações.

Como chegam as equipes

Vivendo boa fase sob o comando de Hernán Crespo, o São Paulo vem motivado para o confronto contra o Fluminense na tarde deste domingo (27), no Morumbi.

Com duas vitórias nos últimos dois jogos, o Tricolor paulista é favorito no duelo contra o Tricolor carioca, que ainda não conseguiu vencer desde que voltou da disputa da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos.

Em 12º, o São Paulo, enfim, voltou a mostrar bom futebol em 2025. Bastante criticado com Zubeldía, o time, agora sob a batuta de Crespo, voltou diferente da parada da Copa e venceu os últimos jogos, contra Corinthians e Juventude.

Neste momento, o Soberano tem 19 pontos em 16 jogos, com quatro vitórias, sete empates e cinco derrotas. Nos últimos cinco jogos, duas derrotas, um empate e duas vitórias.

Na temporada, os números do Tricolor são bons. Em 38 jogos, a equipe venceu 16, empatou 13 e perdeu apenas nove, com 48 gols marcados e 38 sofridos.

Após a histórica campanha na Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense ainda não encontrou seu bom futebol no Brasileirão. Desde que voltou, a equipe atuou três vezes, todas no Maracanã, e perdeu as três.

Em 8º, o Tricolor carioca tem, em 14 jogos, 20 pontos somados, um a menos que o São Paulo. São seis vitórias, dois empates e seis derrotas. Nos últimos cinco jogos, duas vitórias e três derrotas.

Na temporada, o Fluminense entrou em campo em 45 oportunidades, com 22 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. Foram 68 gols marcados e 37 sofridos. Como marco, fica a grande campanha na Copa do Mundo de Clubes, em que a equipe chegou à semifinal e foi eliminada pelo campeão Chelsea.

São Paulo e Fluminense já se enfrentaram em 107 oportunidades, com 37 vitórias do Flu, 24 empates e 46 triunfos do Soberano. No último encontro, no Brasileirão de 2024, vitória do Fluminense por 2 a 0 no Maracanã.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson e Wendell; Luciano e André Silva

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Ignácio), Freytes e Fuentes; Hércules, Martinelli (Bernal) e Nonato; Soteldo, Serna (Canobbio) e Cano (John Kennedy).

São Paulo em boa fase

Vivendo grande momento e jogando em casa, o São Paulo é o grande favorito para vencer o jogo deste domingo. Além disso, o Soberano não perde para o Fluminense no Morumbi desde 2019.

Palpite 1- São Paulo vence, com odds de 2.32 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre São Paulo x Fluminense nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Força aérea

Com zagueiros fortes na bola aérea, as duas equipes devem buscar os escanteios como arma para pressionar o adversário. Nas últimas 18 partidas do São Paulo no Morumbi pelo Brasileirão, menos de 10.5 escanteios foram assinalados.

Palpite 2- Menos de 10.5 escanteios no jogo, com odds de 1.55 na Superbet.

Luciano e a lei do ex

Tendo atuado no Fluminense, Luciano, atualmente, é o camisa 10 do São Paulo. Também em bom momento, com três gols nos últimos dois jogos, o atacante quer seguir balançando as redes.

Palpite 3- Luciano para marcar a qualquer momento, com odds de 3.30 na Superbet.