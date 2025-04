Palpite Santos x Atlético-MG - Brasileirão - 16/04/2025

Com campanhas abaixo do esperado, Santos e Atlético-MG entram em campo pressionados para transformar empates em vitória.

Santos recebe o Atlético-MG na Vila Belmiro nesta quarta-feira, pela 4ª rodada do Brasileirão. A partida terá início às 21h30. Santos e Atlético-MG ainda não venceram no Brasileirão e buscam vitória para somar pontos e fugir da parte baixa da tabela.

Confira os melhores palpites, dicas de mercados, análises e prováveis escalações para Santos x Atlético-MG.

Mercado Palpite Odds na Betano Resultado Final Santos 2.42 Ambas Marcam SIM 1.90 Santos Escanteios Mais 4,5 1.70

As odds podem sofrer alterações. Última atualização feita em 15/04, às 15h59.

Santos e Atlético-MG não têm bom começo de Campeonato

O Santos ainda não venceu neste Campeonato Brasileiro, com duas derrotas – uma por 2x1 diante do Vasco e outra por 1x0 para o Fluminense na última rodada. O Alvinegro Praiano soma apenas um ponto do empate por 3x3 contra o Bahia. Empate esse que teve um gostinho amargo de derrota, já que o Peixe acabou tomando a virada aos 90 minutos, jogando em casa.



Após o baixo rendimento nos confrontos nesta temporada e a pressão da torcida, o técnico Pedro Caixinha teve sua demissão anunciada nesta segunda-feira (14). O time deve entrar em campo nesta quarta-feira sob o comando do auxiliar César Sampaio. Atualmente, o clube está na zona de rebaixamento da competição, ocupando a 18ª colocação.



O Atlético-MG, por outro lado, ainda não engrenou no campeonato. Dividindo as atenções entre a competição nacional e a Sul-Americana, o Galo ainda no Brasileirão e soma dois pontos dos empates; o primeiro no 0x0 contra São Paulo e o 2x2 da terceira rodada diante do Vitória.

Na primeira rodada, o clube mineiro perdeu por 2x1 para o Grêmio. Esses resultados colocam a equipe comandada pelo treinador Cuca na 16ª colocação, muito próxima da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

Atlético: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Caio; Rubens, Gabriel Menino (Fausto Vera) e Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk. Técnico: Cuca.

Santos: Brazão; Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Pituca e Neymar; Thaciano, Rollheiser e Tiquinho. Técnico: César Sampaio.

Santos pode surpreender

O último triunfo do Santos foi há mais de um mês (02/03), nas Quartas de Final do Paulistão, quando superou o RB Bragantino por 2x1. Em 2025, o Santos disputou oito jogos como mandante, com cinco vitórias, dois empates e uma derrota.

Já o Atlético-MG jogou nove vezes como visitante nesta temporada, saindo vitorioso em quatro confrontos, empatando três e perdendo dois. Sua última vitória jogando fora de casa foi em fevereiro, pelo mata-mata do Campeonato Mineiro, no triunfo de 2x0 sobre o Tombense.

Embora o momento do Santos não seja dos melhores, visualizar um possível resultado favorável ao Peixe é uma opção provável. Com a volta de Neymar ao elenco, a necessidade de mostrar bons resultados e o fato do jogo ser na Vila Belmiro podem motivar e impulsionar o Santos rumo à sua primeira vitória no Brasileirão.

Ainda mais que, o Atlético-MG, além de também não está em um bom momento na competição, estará desfalcado, com a ausência de Arana e Alan Franco o que pode ser um fator importante no resultado da partida.

Palpite 1 – Vitória do Santos com odd 2.42 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Santos x Atlético-MG nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ambas marcam (SIM)

Em 17 jogos disputados na atual temporada, o Santos só ficou sem tomar gols em quatro partidas, sofrendo 21 gols contra 26 marcados. Já o Atlético-MG sofreu apenas oito gols neste ano.

No Campeonato Estadual, o Galo marcou 17 gols e sofreu somente três. Além disso, na Sul-Americana, a zaga atleticana segue sem ser vazada.

O sistema defensivo do Atlético-MG é notavelmente superior ao da defesa do Santos. No entanto, ambas as equipes apresentam um ataque com uma boa quantidade de gols marcados. A tendência é que o Santos consiga marcar gols, mas também pode deixar espaços para jogadas que acabem em gols do adversário, como ocorreu nos últimos confrontos.

Palpite 2 – SIM para Ambas Marcam com odd 1.90 na Betano

Escanteios para o Santos

O Santos apresenta números interessantes quando o assunto é escanteios. Em seus dez confrontos recentes, a quantidade de tiros de canto só não atingiu a média de 4,5 em apenas três partidas. Nas demais, a equipe marcou no mínimo cinco escanteios.

Contra o Bahia, foram nove escanteios cobrados. Já contra a Inter de Limeira, ainda no Paulistão, foram dez escanteios cobrados pelo Peixe, sendo seis deles no primeiro tempo.

Com base nas estatísticas, o desempenho do Santos em relação a escanteios é bastante proveitoso. Jogando em casa, o time tende a pressionar mais a partida e criar jogadas que resultem em conversão de cantos.

Palpite 3 – Mais 4,5 Escanteios para o Santos com odd 1.70 na Betano