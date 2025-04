Palpite Roma x Verona - Serie A - 19/04/2025

Roma e Verona se enfrentam neste sábado, às 15h45, no Estádio Olímpico.

A Roma recebe o Verona com o objetivo de comemorar sua oitava vitória em dez rodadas. Até porque o Verona, em seus últimos quatro jogos contra equipes de ligas inferiores, só derrotou a Udinese. As principais casas de apostas dão claro favoritismo e nossos especialistas exploraram mercados alternativos para previsões.

Mercado Palpite Odds Resultado Final e gols Vitória da Roma + menos de 3.5 gols 1.79 na Vbet Resultado Final, gols e times a marcar Vitória da Roma + menos de 3.5 gols + ambas não marcam 2.81 na Vbet Resultado Final e times a marcar Vitória da Roma + ambas não marcam 2.18 na Vbet

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 17/04, às 17h20.

Saiba quais são as melhores casas de apostas recomendadas pelo nosso time

Veja lista dos melhores apps de apostas

Como chegam Roma e Verona para o confronto

A Roma enfrenta o Verona após empatar em 1-1 nos seus confrontos anteriores, com a Juventus no último jogo em casa e com a Lazio no clássico de domingo. Antes dos desafios contra o quarto e o sexto lugar, os comandados de Claudio Ranieri conquistaram sete vitórias consecutivas contra times da parte inferior da tabela.

Nessas partidas, os Giallorossi sofreram gol apenas na vitória de 2-1 sobre o Como em 2 de março. Após o jogo contra o Como, a Roma venceu por 1 a 0 em três ocasiões: em Empoli, contra o Cagliari e no retorno da pausa em Lecce. A última derrota dos romanos foi em meados de dezembro, por 2 a 0, também contra o Como.

O Verona está invicto há quatro rodadas, mas venceu apenas uma das últimas seis partidas. O triunfo por 1-0 em Udine no dia 15 de março interrompeu uma sequência negativa que começou com uma derrota por 0-2 para a Juventus e por 1-2 contra o Bologna. Depois disso, o time de Paolo Zanetti conquistou dois empates por 0-0 em casa contra o Parma e no domingo contra o Genoa, além de um 1-1 contra o Torino, décimo colocado.

Veja as odds para resultado final da partida.

Roma: time é favorito, mas sem esperar goleada

Nas últimas onze partidas da Roma na Série A, em dez delas houve no máximo três gols. Antes da exceção, a vitória de 4 a 0 contra o Monza, lanterna do campeonato, a equipe havia registrado um 2 a 1 em Udine, 1 a 1 contra o Napoli, e duas vitórias por 1 a 0 em Veneza e Parma.

Em seguida, a equipe de Ranieri conquistou um 2 a 1 contra o Como e outros três 1-0: em Empoli, contra o Cagliari e em Lecce. Após o triunfo em Via del Mare, a sequência de vitórias foi interrompida no 1 a 1 contra a Juventus.

A partida contra a Juventus, ressurgente com a chegada de Igor Tudor, não deve servir de referência para o duelo contra o Verona - o mesmo vale para o empate em 1 a 1 no clássico contra a Lazio no domingo.

Além disso, o Verona, apesar de estar invicto há quatro jogos, enfrentou apenas equipes da metade inferior da tabela. Diante desses resultados, a aposta na vitória da Roma + menos de 3.5 gols parece plausível neste confronto com o Verona.

Palpite 1: Vitória da Roma + menos de 3.5 gols: 1.79 na Vbet.

Giallorossi em controle, mas sem espetáculo

Após o 1 a 1 contra o Napoli, segundo colocado, em 2 de fevereiro, a Roma obteve sete vitórias consecutivas contra equipes da parte inferior da tabela. Com exceção do 4 a 0 sobre o Monza em 24 de fevereiro, os triunfos dos Giallorossi apresentaram no máximo três gols. Além disso, a equipe de Ranieri sofreu apenas um gol no 2 a 1 contra o Como no início de março.

Por outro lado, o Verona perdeu seus últimos confrontos contra equipes do terço superior da tabela. Após perder para a Juventus e frente ao Bologna, a equipe de Paolo Zanetti venceu por 1 a 0 em Udine. Desde então, conseguiu dois empates por 0 a 0 com o Parma e o Genoa, além de um 1 a 1 contra o Torino.

Considerando o desempenho recente das duas equipes, a aposta na vitória da Roma + menos de 3.5 gols + ambas não marcam é uma possibilidade concreta.

Palpite 2: Vitória da Roma + menos de 3.5 gols + ambas não marcam: 2.81 na Vbet.

Roma, defesa de ferro: Verona em outro jogo sem gols?

Antes dos empates com a Juventus e Lazio, a Roma registrou sete vitórias e manteve seis clean sheets. Ademais, o Verona marcou apenas três vezes nas últimas seis partidas. Considerando esses fatores e os placares analisados nos demais palpites, entendemos que a combinação de vitória da Roma + ambas não marcam parece um cenário provável para acontecer neste sábado.

Palpite 3: Vitória da Roma + ambas não marcam: 2.18 na Vbet.