Palpite República da Irlanda x Portugal - Eliminatórias da Copa do Mundo - 13/11/2025

Nosso especialista em apostas está confiante de que o time português garantirá sua vaga no evento do próximo ano com uma vitória nesta partida.

Dicas de apostas para República da Irlanda x Portugal:

Portugal vence sem sofrer gols, com odds de 2.25 na Betano;

Menos de 2,5 gols, com odds de 2.22 na Betano;

Cristiano Ronaldo como artilheiro a qualquer momento, com odds de 1.62 na Betano.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: República da Irlanda 0-2 Portugal;

Palpite de artilheiros: Portugal - Cristiano Ronaldo, Vitinha.

Portugal tem tido uma boa temporada e entrará neste jogo com uma sequência de sete partidas sem perder. São campeões da Liga das Nações e sabem que uma vitória no Estádio Aviva garantirá sua qualificação para a Copa do Mundo. O empate por 2-2 com a Hungria foi frustrante, mas eles estão confiantes em melhorar esse resultado.

A República da Irlanda tem sido inconsistente em 2025. Ainda tem chance de se classificar, mas apenas através dos play-offs, então precisam de resultados favoráveis de outras equipes. Eles venceram a Armênia no último jogo e perderam por pouco para os portugueses no confronto de outubro, então ainda têm uma chance de se classificar.

Escalações esperadas para República da Irlanda x Portugal

Escalação esperada do República da Irlanda: Kelleher, O'Brien, Collins, O'Shea, Coleman, Cullen, Taylor, Johnston, Ebosele, Azaz, Parrott;

Escalação esperada do Portugal: Costa, Cancelo, Dias, Inácio, Dalot, Fernandes, Neves, Vitinha, Bernardo, Ronaldo, Leão.

Portugal garantirá a vitória

Portugal não venceu muitos jogos sem sofrer gols este ano. Mantiveram o gol zerado em apenas dois de oito jogos. No entanto, um desses dois foi contra a Irlanda, e com Evan Ferguson fora devido a lesão, isso pode acontecer novamente. Roberto Martínez quer que sua equipe garanta a vaga na Copa do Mundo e terá sucesso se mantiver uma defesa sólida.

Os irlandeses não têm sido eficientes na frente do gol, apesar de terem marcado na maioria dos jogos este ano. A ausência do artilheiro Ferguson é um problema para o ataque deles. No entanto, os portugueses estão confiantes, pois mantiveram o gol zerado no último confronto contra este adversário. Enquanto isso, a lesão de Nuno Mendes é uma preocupação para o ataque dos visitantes, embora tenham qualidade e profundidade suficientes no elenco.

Dado o que está em jogo, a Seleção estará ansiosa para sair vitoriosa em Dublin e garantir que não haja nada em jogo contra a Armênia.

Dica de aposta 1 para República da Irlanda x Portugal: Portugal vence sem sofrer gols, com odds de 2.25 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto República da Irlanda x Portugal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um desempenho profissional

Portugal não conseguiu marcar mais de duas vezes em seus últimos dois jogos de eliminatórias da Copa do Mundo e só fez isso três vezes no ano. Com a vantagem de jogar em casa, a Irlanda tentará frustrá-los, então é improvável que esta partida tenha muitos gols. Os homens de Heimir Hallgrímsson não sofreram mais de dois gols em nenhum dos últimos oito jogos.

Assim, espera-se um confronto relativamente equilibrado, mesmo que os visitantes acabem vencendo. Com base nas estatísticas, eles são a equipe mais forte e não perdem para os irlandeses há mais de duas décadas. No entanto, só marcaram mais de dois gols contra os Boys In Green quatro vezes desde o primeiro encontro em 1946.

Dica de aposta 2 para República da Irlanda x Portugal: Menos de 2,5 gols, com odds de 2.22 na Betano.

Ronaldo mirando os 150 gols

Embora Cristiano Ronaldo esteja quase com 41 anos, ele ainda está em ótima forma como artilheiro. Ele tem 13 gols em seus últimos 13 jogos pela seleção, e seu gol mais recente elevou seu total internacional para 143. Nenhum jogador de futebol masculino marcou mais gols, e apenas três mulheres alcançaram esse total.

E, consistente com sua ambição, a estrela do Al Nassr está agora visando outro marco: 150 gols pelo seu país. Seu próximo gol o colocaria à frente de Maysa Jbarah, da Jordânia, deixando apenas Christine Sinclair, Abby Wambach e Mia Hamm à sua frente.

Ronaldo ainda quer o título de maior artilheiro internacional - independentemente do gênero - mesmo que seja improvável. Sinclair marcou 190 pelo Canadá antes de se aposentar em 2023. Com jogos contra Irlanda e Armênia neste mês, ele verá uma oportunidade de aumentar sua contagem - e trazer o marco de 150 gols muito próximo.