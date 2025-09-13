Palpite Real Sociedad x Real Madrid - La Liga - 13/09/2025

Nosso especialista em apostas espera que os visitantes ampliem seu início perfeito de temporada e vençam sem sofrer gols, e que Kylian Mbappé marque novamente.
Dicas de apostas para Real Sociedad x Real Madrid:
Espera-se que o Real Madrid vença por 2-0 contra o Real Sociedad.
- Pensando em se cadastrar? Veja a nossa análise do código de indicação Betano.
- Começando na plataforma? Veja como fazer suas Betano apostas em futebol.
- Conheça as melhores casas de apostas do Brasil.
Nossa análise: forma de ambas as equipes
Ambos os clubes mudaram de treinador no verão. Até agora, Xabi Alonso do Real Madrid teve um início melhor do que Sergio Francisco do Real Sociedad.
Embora a equipe de Alonso tenha sofrido uma derrota pesada no Mundial de Clubes para o PSG em julho, eles pareceram muito melhores defensivamente no início da La Liga. Seu time venceu três partidas consecutivas, sofrendo apenas um gol na vitória por 2-1 sobre o Mallorca.
Enquanto isso, La Real ainda não venceu sob o comando de seu novo técnico. Tendo perdido o jogador-chave Martín Zubimendi para o Arsenal, os bascos não têm convencido. Eles estão com apenas dois pontos, após uma derrota por 1-0 para o recém-promovido Real Oviedo na 3ª rodada.
Escalações esperadas para Real Sociedad x Real Madrid
Real Sociedad: Remiro, Muñoz, Caleta-Car, Zubeldia, Aramburu, Marín, Gorrotxategi, Méndez, Barrenetxea, Oyarzabal, Kubo;
Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Militão, Carvajal, Güler, Tchouaméni, Valverde, Vinícius, Mbappé, Brahim.
Mbappé continuará em bom ritmo
Embora Mbappé tenha começado devagar na temporada passada, ele parece muito mais afiado e feliz neste time. Ele está prosperando com a responsabilidade de liderar o ataque do Madrid e marcou três gols em três jogos na La Liga 2025/26.
Além disso, ele tem uma média de exatamente seis chutes por jogo, já que o vencedor do Pichichi da última temporada tende a se posicionar bem. Há até sinais de que sua parceria com Vinícius Júnior pode estar melhorando.
Mbappé também tem um excelente histórico contra este adversário. Ele marcou seis gols em cinco aparições contra o Real Sociedad. O jogador de 26 anos marcou três dos quatro gols de sua equipe contra os bascos na última temporada da La Liga.
- Palpite 1 para Real Sociedad x Real Madrid: Kylian Mbappé marca a qualquer momento, com odds de 1.87 na Betano.
La Real ficará, provavelmente, sem marcar
A principal razão para o fim do longo mandato de Imanol Alguacil como treinador na Reale Arena foi a incapacidade do time de marcar gols. Na temporada passada, o Real Sociedad teve uma média de apenas 0,92 gols por jogo na liga, o que contribuiu para sua queda e 11ª posição.
Embora tenham contratado Carlos Soler no final da janela de transferências, eles parecem propensos a enfrentar dificuldades no ataque novamente. Até agora, marcaram apenas três gols em três partidas favoráveis com um xG total de 2,97.
Ambas as equipes não conseguiram marcar nos últimos seis confrontos diretos em San Sebastián. Portanto, pode haver valor em apostar que apenas uma equipe marcará aqui, com uma probabilidade implícita de 50%.
- Palpite 2 para Real Sociedad x Real Madrid: Ambas as equipes marcam - Não, com odds de 1.95 na Betano.
Os visitantes sairão na frente no intervalo
O Real Madrid tem uma chance de 47,6% de liderar no intervalo. Isso aconteceu nas duas últimas partidas, mesmo que, inicialmente, tenham ficado atrás contra o Mallorca.
Os temores de exaustão após o Mundial de Clubes parecem ter desaparecido. Eles poderiam ter vencido a última partida por uma margem muito maior. Algumas decisões marginais garantiram que três gols fossem anulados na vitória por 2-1 no Santiago Bernabéu.
Os apostadores também devem estar cientes de que nenhum dos principais jogadores brasileiros do Madrid foi convocado por Carlo Ancelotti durante a pausa internacional. Portanto, jogadores como Vinícius, Rodrygo e Éder Militão devem estar descansados e prontos para ter um grande impacto neste jogo.
- Palpite 3 para Real Sociedad x Real Madrid: Intervalo - Real Madrid, com odds de 2.10 na Betano.