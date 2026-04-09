Palpite Real Oviedo x Barcelona - La Liga - 25/09/2025

Dicas de apostas para Real Oviedo x Barcelona:

Barcelona vence sem sofrer gols, com odds de 1.27 na Betano ;

; Mais gols no 2º tempo, com odds de 1.93 na Betano ;

; Barcelona faz mais de 2,5 gols; com odds de 1.87 na Betano.

Esperamos uma vitória do Barcelona por 0-3.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Real Oviedo recebe o Barcelona em um confronto histórico que não ocorre desde 2001. A torcida do recém-promovido viverá um dia especial, embora o desafio para os anfitriões seja enorme frente a uma das equipes mais poderosas do futebol espanhol.

O início de temporada do Oviedo não foi dos melhores. O time asturiano perdeu 4 dos seus primeiros cinco jogos e conseguiu apenas uma vitória, demonstrando um desempenho irregular que preocupa na luta pela permanência.

Os números falam por si: apenas 1 gol marcado e 8 sofridos. Com essa produção ofensiva tão baixa e uma defesa que cede demais, o caminho para se manter na categoria será muito exigente, e melhorar seu desempenho é uma obrigação imediata.

Por outro lado, o Barcelona chega fortalecido após golear o Getafe. A equipe dirigida por Hansi Flick se consolidou como uma máquina ofensiva que volta a empolgar seus torcedores com partidas recheadas de gols e domínio em campo.

Com o objetivo de não perder de vista o Real Madrid, o Barça está obrigado a vencer. No papel, é amplamente superior e tudo indica que tentará impor sua hierarquia desde o início, embora o fator histórico e a motivação do Oviedo possam dar um tom especial ao confronto.

Escalações esperadas para Real Oviedo x Barcelona

Real Oviedo: Escandell; Ahijado, Calvo, Carmo, Alhassane; Dendoncker, Reina; Hassan, Ilic, Brekalo; Rondón;

Barcelona: García; Koundé, Garcia, Cubarsi, Martín; Pedri, De Jong, Olmo; Raphinha, Rashford, Lewandowski.

Barcelona é o favorito

O Barcelona chega como amplo favorito no duelo contra o Real Oviedo. Destaca-se não só por seu poder ofensivo avassalador, mas também porque sua estratégia defensiva começa a dar resultados, mesmo com o risco que implica pressionar tão alto.

A equipe de Flick já soma dois jogos consecutivos na liga sem sofrer gols, um dado que confirma a solidez que alcançou na defesa. A essa segurança se soma a qualidade dos seus atacantes, capazes de resolver as partidas a qualquer momento.

Por outro lado, o Real Oviedo marcou apenas um gol em cinco rodadas e já acumula dois jogos seguidos sem marcar. Diante desse cenário, a probabilidade de o Barcelona vencer mantendo sua meta intacta é bastante alta.

Palpite 1 para Real Oviedo x Barcelona: Barcelona vence sem sofrer gols, com odds de 1.27 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Real Oviedo x Barcelona nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Barcelona costuma resolver nos minutos finais

A tendência no Barcelona é clara: os primeiros tempos não têm sido tão efetivos quanto os segundos.

A equipe de Flick se mostra mais contundente na parte final dos jogos, onde marcou 10 dos 16 gols que soma na temporada – ou seja, um pouco mais de 60%.

Os substitutos que entram na segunda metade têm sido determinantes para manter esse alto nível ofensivo.

Contra o Oviedo, tudo indica que essa tendência se repetirá, com um Barça que costuma resolver os jogos nos minutos finais.

Palpite 2 para Real Oviedo x Barcelona: Mais gols no 2º tempo, com odds de 1.93 na Betano

Capacidade de marcar do Barça

Apesar de não contar, no ataque, com um jogador tão importante como Lamine Yamal, o Barcelona não desacelerou sua capacidade de marcar gols.

O time blaugrana já é o mais goleador do campeonato, com uma diferença notável sobre seus rivais diretos.

As opções ofensivas que Flick possui são de altíssimo nível. Raphinha, Lewandowski, Ferran Torres, Rashford, entre outros, formam um ataque temível que garante perigo constante na área adversária.

Com 16 gols em apenas 5 jogos, o Barcelona tem uma média de mais de 3 gols por partida. Frente a um Oviedo que mostrou fragilidade defensiva, é muito provável que os culés consigam marcar pelo menos 3 gols sem muita dificuldade.