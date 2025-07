Palpite Real Madrid x Juventus - Mundial de Clubes - 01/07/2025

Confira nossos três palpites para Real Madrid x Juventus enquanto eles disputam uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes na terça-feira, 1º de julho.

Nosso especialista em apostas sugere que os Blancos serão vitoriosos em Miami. No entanto, ambas as equipes oferecerão desafios uma à outra.

Dicas de apostas para Real Madrid x Juventus

Mercado Palpite Odds na Betboom Ambas equipes marcam (BTTS) Sim 1.75 Total de Gols do Real Madrid (1º Tempo) Real Madrid para marcar 1 ou 2 gols no primeiro tempo 1.85 Artilheiro a qualquer momento Gonzalo Garcia 2.20

As odds estão sujeitas a mudanças. Última atualização feita dia 30/06/2025.

Esperamos uma vitória por 2-1 para o Real Madrid sobre a Juventus no Hard Rock Stadium.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Real Madrid parece estar melhorando a cada partida sob o comando de Xabi Alonso. Os gigantes espanhóis não conseguiram derrotar o Al-Hilal na primeira rodada, mas passaram a marcar três gols tanto contra o Pachuca quanto contra o RB Salzburg. Além disso, Kylian Mbappé está pronto para retornar nesta partida, o que é um grande impulso.

A Juventus tem sido excelente no ataque na Copa do Mundo de Clubes, mas sua defesa é preocupante. Embora tenham marcado 11 vezes em três jogos, conseguiram apenas um jogo sem sofrer gols. Além disso, o Manchester City marcou cinco gols contra eles na última partida. Eles precisarão fortalecer sua defesa se quiserem garantir a vitória na Flórida.

Escalações esperadas para Real Madrid x Juventus

Escalação esperada do Real Madrid: Courtois, Tchouaméni, Rüdiger, Huijsen, Alexander-Arnold, Bellingham, Güler, Valverde, F. García, Vinícius, G. García;

Escalação esperada do Juventus: Di Gregorio, Savona, Kelly, Kalulu, Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso, Conceição, Kolo Muani, Yildiz.

Ação em ambos os lados

O Real Madrid é o favorito nesta partida e com razão. No entanto, a Juventus é capaz de causar problemas reais. Este será o 22º encontro competitivo entre eles, e ambas as equipes marcaram em seis dos últimos sete jogos.

Embora os espanhóis sejam muito poderosos, o histórico defensivo dos Bianconeri na CWC é preocupante, pois sofreram cinco gols contra o City, o que dá mais confiança aos Blancos. Enquanto isso, os homens de Alonso sofreram gols em duas das três partidas nos EUA, então a Juve definitivamente encontrará uma oportunidade para marcar. Kenan Yildiz marcou, assistiu ou fez ambas as coisas em todos os jogos até agora, tornando-o o principal jogador italiano a ser observado.

O Real dominou contra o RB Salzburg ao vencer por 3-0 na última vez, mas espera-se que a Juve ofereça um desafio maior.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Real Madrid x Juventus nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Los Merengues para começarem fortes

Os gigantes espanhóis marcaram cinco gols no primeiro tempo do torneio, encontrando a rede pelo menos uma vez em todos os seus jogos. Além disso, alcançaram o mesmo feito em seu último jogo da La Liga da temporada 2024/25, o que elevou seu total para 35 gols no primeiro tempo em 38 jogos. Eles eram uma equipe que começava forte sob o comando de Carlo Ancelotti, e isso não mudou.

Enquanto isso, a Juve sofreu três gols na primeira metade dos jogos da CWC, o que causará preocupação a Igor Tudor antes desta partida. Eles precisam evitar ficar atrás se esperam obter um bom resultado, já que o Real tende a não perder depois de assumir a liderança.

García para marcar novamente

Embora Gonzalo García tenha jogado apenas alguns jogos no time principal, ele surgiu na CWC. O jovem de 21 anos aproveitou ao máximo suas oportunidades de jogar na ausência de Kylian Mbappé, tendo marcado dois gols e uma assistência na América.

O jovem atacante marcou 25 gols pelo Real Madrid Castilla em 2024/25 e já foi comparado ao grande Raúl. Com Mbappé de volta, este jogo pode ser sua última chance na competição, então ele vai querer aproveitar. Além disso, ele é incrivelmente clínico, e seus companheiros de equipe criarão chances para ele.

Mesmo que o principal francês do Real esteja de volta ao XI se eles progredirem, este jogo pode ser outra chance para García brilhar.