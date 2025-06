Palpite Real Madrid x Al-Hilal - Mundial de Clubes - 18/06/2025

Uma vitória dos Los Blancos é esperada em nossos palpites para Real Madrid x Al-Hilal na estreia da Copa do Mundo de Clubes.

Embora seja difícil imaginar outro resultado que não uma vitória para os comandados de Xabi Alonso, os sauditas têm qualidade real em seu elenco.

Dicas de apostas para Real Madrid x Al-Hilal

Mercado Palpite Odds na F12 Bet Ambas equipes marcam Sim 1.73 Total de Gols do Real Madrid Real Madrid para marcar mais de 2.5 gols 1.92 Primeiro Goleador Kylian Mbappé como primeiro marcador 3.30

As odds estão sujeitas a mudanças. Última atualização feita dia 17/06, às 9h30.

Estamos apostando em uma vitória de 3-1 do Real Madrid sobre o Al-Hilal neste confronto.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Real Madrid é o claro favorito, mas o Al-Hilal pode causar problemas se jogar no seu melhor. Los Blancos raramente terminam temporadas sem um troféu, e eles têm a chance de garantir um para 2024/25 na América. Eles venceram três jogos seguidos no final da La Liga, e Kylian Mbappé continua em boa forma.

Sob o novo técnico, Simone Inzaghi, os Blue Waves estarão ansiosos para mostrar que podem competir com os melhores da Europa. Eles venceram cinco dos seus últimos nove jogos antes da CWC, com Aleksandar Mitrović a apenas dois gols de 30 na temporada. Portanto, os madridistas estarão atentos.

Escalações esperadas para Real Madrid x Al-Hilal

Escalação esperada do Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Asensio, Huijsen, García, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Güler, Mbappé, Vinícius Jr.;

Escalação esperada do Al-Hilal: Bono, Cancelo, Tambakti, Koulibaly, Lodi, Neves, Leonardo, Milinković-Savić, Malcom, Mitrović, Al-Dawsari.

Não será fácil em Miami

Há alguns anos, um confronto entre um time saudita e o Real Madrid seria fácil de prever. No entanto, a situação mudou. A Liga Profissional Saudita teve uma grande melhoria devido a muitos novos jogadores talentosos. Portanto, os espanhóis terão que ser cautelosos. Com jogadores como Mitrović, Malcom e Marcos Leonardo em sua escalação, os homens de Inzaghi podem causar uma surpresa.

Com isso em mente, seria um grande choque vê-los vencer, embora possam causar problemas para o time de Alonso. Enquanto isso, o Real também possui muitos jogadores talentosos e parece ainda mais forte do que antes, tendo assinado novos jogadores. O time da La Liga é o favorito com razão, mas seria uma surpresa ver uma goleada na Flórida.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Real Madrid x Al-Hilal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Arsenal ofensivo do Real

Qualquer equipe liderada por Kylian Mbappé seria vista como uma grande ameaça. Além disso, jogadores como Vinícius Jr. e Jude Bellingham os tornam ainda mais perigosos. Los Merengues podem incomodar qualquer time quando jogam no seu melhor. O Al-Hilal manteve apenas três jogos sem sofrer gols em suas últimas oito partidas, então sua defesa certamente pode ser superada.

Ansioso para vencer seu primeiro jogo, Alonso estará atento para explorar qualquer fraqueza e certamente tem o talento para fazê-lo. Embora não tenham vencido a liga nesta temporada, conseguiram marcar 78 vezes na La Liga. Los Blancos marcaram 2 ou mais em todas as suas seis partidas mais recentes e podem fazer o mesmo neste confronto.

Mbappé: o astro do Real Madrid

Em termos pessoais, Mbappé teve uma temporada de estreia bem-sucedida com o Real Madrid. Ele pode não ter vencido nada ainda, mas 48 gols e assistências são uma conquista significativa.

Além disso, ele contribuiu para quatro gols em seus dois jogos da Liga das Nações com a França este mês. Ele é um jogador confiante que marca consistentemente e será um grande problema para o Al-Hilal. Além disso, ele marcou em todos os seus últimos cinco jogos pelos gigantes espanhóis antes deste torneio. O francês se vê como um candidato à Chuteira de Ouro nos EUA. Mbappé marcou primeiro em três jogos consecutivos enquanto jogava pelos Los Blancos e Les Bleus. Portanto, ele será a maior preocupação do Al-Hilal esta semana.