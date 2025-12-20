Palpite Real Madrid x Sevilla - La Liga - 20/12/2025

Nosso especialista em apostas espera um jogo com poucos gols, com Kylian Mbappé liderando o Real Madrid a uma vitória em casa.

Dicas de apostas para Real Madrid x Sevilla:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Real Madrid 2-0 Sevilla;

Real Madrid 2-0 Sevilla; Palpite de artilheiros: Real Madrid - Kylian Mbappé x2.

A pressão tem aumentado sobre Xabi Alonso depois que sua equipe venceu apenas duas das últimas seis partidas na liga. O Real Madrid foi derrotado por 2-0 pelo Celta de Vigo em seu último jogo da La Liga no Bernabéu.

No entanto, eles venceram dois jogos fora de casa contra Alavés e Talavera no fim de semana.

A forma do Sevilla caiu desde a impressionante vitória por 4-1 sobre o Barcelona em outubro. Eles estavam apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento em um ponto no último fim de semana, mas aliviaram um pouco a pressão com uma vitória por 4-0 sobre o Oviedo.

Todavia, o time de Matías Almeyda foi eliminado da Copa del Rey após uma derrota por 1-0 no meio da semana para o Alavés.

Escalações esperadas para Real Madrid x Sevilla

Escalação esperada do Real Madrid: Courtois, F. García, Huijsen, Rüdiger, Valverde, Tchouaméni, Güler, Vinícius, Bellingham, Rodrygo, Mbappé;

Escalação esperada do Sevilla: Vlachodimos, Oso, Castrin, Gudelj, Cardoso, Carmona, Alfon, Mendy, Agoumé, Alexis, Romero.

Mbappé marcará primeiro

Embora tenha sido uma campanha decepcionante para o Real Madrid em muitos aspectos, Mbappé continua imparável. Ele adicionou mais dois gols ao seu saldo no meio da semana em uma vitória por 3-2 na Copa del Rey.

Isso significa que o francês já marcou 28 vezes em 23 partidas por seu clube nesta temporada.

Ausente da derrota na Champions League para o Man City, Mbappé voltou a marcar primeiro em jogos consecutivos. Na verdade, ele marcou o primeiro gol em 44% dos jogos do seu clube nesta temporada.

À medida que o ponto médio da campanha se aproxima, os Blancos ainda dependem muito do atacante. Mbappé lidera atualmente a corrida pelo Pichichi com 17 gols marcados na La Liga, seis a mais que seu rival mais próximo.

O atleta tem valor para marcar primeiro contra o Sevilla com uma probabilidade implícita de 38,2%.

Dica de aposta 1 para Real Madrid x Sevilla: Kylian Mbappé marca primeiro, com odds de 2.62 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Real Madrid x Sevilla nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Veremos poucos gols no Bernabéu

Embora as vitórias consecutivas possam ter salvo o emprego de Alonso por enquanto, elas fizeram pouco para mudar a situação geral. Ainda não há sinal de uma nova abordagem tática que transformará este time do Real Madrid.

Além de Mbappé, poucos jogadores tiveram um bom desempenho para os Blancos nesta temporada.

Pelo menos recuperaram alguns defensores, depois de sete estarem indisponíveis contra o Alavés no último fim de semana. Fran García deve retornar como uma opção mais experiente na lateral esquerda. Sua linha defensiva pode ter um jogo mais fácil contra um time limitado do Sevilla.

Os andaluzes usaram uma formação defensiva 5-4-1 em dois dos seus últimos três jogos. Eles não representam uma grande ameaça ofensiva, e seu total de xG de 15,7 é o terceiro mais baixo na La Liga.

Todos os últimos sete jogos fora do Sevilla na primeira divisão espanhola terminaram com menos de 3,5 gols.

Apostar em um resultado semelhante parece uma escolha inteligente contra um time do Real Madrid que está lutando para encontrar seu ritmo.

Dica de aposta 2 para Real Madrid x Sevilla: Menos de 3,5 gols, com odds de 1.87 na Betano.

O Sevilla manterá a defesa fechada após o intervalo

O Real Madrid geralmente tem um desempenho melhor no primeiro tempo de seus jogos em casa na La Liga nesta temporada. 57% dos seus gols no Bernabéu foram marcados no primeiro tempo. O time de Alonso tem uma média de apenas 0,86 gols no segundo tempo de seus jogos da liga em casa.

Eles perderam seus últimos dois jogos diante de seus próprios torcedores. Em ambos os jogos, os Blancos não conseguiram marcar no segundo tempo. Dada a baixa confiança da equipe, é improvável que seu ataque melhore repentinamente nesta partida.

O Sevilla estará sem seus internacionais nigerianos, Chidera Ejuke e Akor Adams, pois foram convocados para a Copa Africana das Nações. Isso limitará as opções de Almeyda no último terço, então os visitantes provavelmente não jogarão de forma aberta.

Em vez disso, eles provavelmente se concentrarão em manter uma defesa sólida, mesmo se ficarem atrás no placar. Isso sugere que o Real Madrid terá dificuldades para marcar mais de uma vez após o intervalo.