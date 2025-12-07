Palpite Real Madrid x Celta Vigo - La Liga - 07/12/2025

Nosso especialista em apostas espera uma partida emocionante em que ambas as equipes marcarão, com Kylian Mbappé abrindo o placar.

Dicas de apostas para Real Madrid x Celta Vigo:

Kylian Mbappé marca primeiro, com odds de 2.90 na Betano;

Real Madrid marca mais de 2,5 gols, com odds de 1.85 na Betano;

Ambas as equipes marcam, com odds de 1.65 na Betano.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Real Madrid 3-1 Celta Vigo;

Palpite de artilheiros: Real Madrid - Kylian Mbappé x2, Vinicius Junior; Celta Vigo - Iago Aspas.

O Real Madrid garantiu uma vitória necessária por 3-0 sobre o Athletic Club no meio da semana. Essa foi uma das suas melhores atuações da temporada e encerrou uma sequência de três empates consecutivos na La Liga.

No entanto, eles ainda estão atrás do Barcelona e precisam dos três pontos contra o Celta Vigo.

Os visitantes tiveram uma temporada ligeiramente decepcionante até agora, após um excelente sétimo lugar no último campeonato. Eles venceram apenas três jogos na liga, mas todas essas vitórias ocorreram fora de casa.

O Celta sofreu outra derrota em casa, perdendo por 1-0 para o Espanyol no último fim de semana.

Escalações esperadas para Real Madrid x Celta Vigo

Escalação esperada do Real Madrid: Courtois, Carreras, Rüdiger, Militão, Asencio, Bellingham, Güler, Tchouaméni, Valverde, Vinicius, Mbappé;

Escalação esperada do Celta Vigo: Radu, Alonso, Starfelt, J. Rodríguez, Carreira, Moriba, D. Rodríguez, Rueda, Zaragoza, Aspas, Iglesias.

Mbappé marcará primeiro novamente

Mbappé tem sido a principal ameaça ofensiva do Real Madrid nesta temporada. O francês está em ótima forma, com dois gols e uma assistência em Bilbao no meio da semana. Até agora, ele marcou 25 gols em 20 partidas pelo Real Madrid nesta temporada.

O jogador de 26 anos tende a começar os jogos rapidamente e marcar cedo. Ele marcou o primeiro gol após apenas sete minutos contra o Athletic na noite de quarta-feira. Essa foi a oitava vez que ele abriu o placar para o Real Madrid nesta temporada.

No San Mamés, Xabi Alonso usou uma estratégia mais direta, focando em mover a bola rapidamente para a frente. Mbappé e Vinicius Junior pareceram se beneficiar disso.

Deve haver muitas oportunidades para Mbappé se destacar novamente nesta partida. Ele tem uma probabilidade implícita de 34,5% de marcar primeiro.

Dica de aposta 1 para Real Madrid x Celta Vigo: Kylian Mbappé marca primeiro, com odds de 2.90 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Real Madrid x Celta Vigo nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O ataque de Los Blancos brilhará

O Celta Vigo é uma equipe que gosta de correr alguns riscos. Eles invariavelmente tentam enfrentar até as melhores equipes quando possível. Vimos evidências disso na recente derrota por 4-2 para o Barcelona.

A equipe de Claudio Giráldez já visitou o Bernabéu duas vezes em 2025, marcando duas vezes em cada ocasião. No entanto, ainda perderam por 3-2 na La Liga e 5-2 na Copa do Rei.

Essa mentalidade positiva não é algo com que o Real Madrid irá se importar. Os anfitriões têm tanta velocidade em seu time que muitas vezes são melhores quando as equipes avançam e deixam espaço.

Com Mbappé, Vinicius e Jude Bellingham todos em forma e disponíveis, os Los Blancos devem ter muitas alegrias no terço final.

O Real Madrid ostenta um recorde de 100% em casa em todas as competições nesta temporada. Eles marcaram pelo menos duas vezes em cinco de suas seis partidas no Bernabéu na La Liga.

Apostar que os anfitriões marcarão mais de 2,5 gols parece oferecer valor aqui com uma probabilidade implícita de 54,1%.

Dica de aposta 2 para Real Madrid x Celta Vigo: Real Madrid marca mais de 2,5 gols, com odds de 1.85 na Betano.

O Celta entrará em ação

Parte do problema do Celta nesta temporada é que equipes mais fracas têm jogado de forma mais defensiva contra eles. Eles tiveram dificuldades para marcar contra equipes como Getafe e Espanyol em decepcionantes derrotas em casa sem gols.

No entanto, ainda houve muita ação em muitos de seus outros jogos. Ou seja, 79% de seus jogos na liga viram ambas as equipes marcarem. Quatro de suas cinco partidas na Liga Europa também produziram gols para cada equipe.

Apenas o FC Midtjylland superou os 11 gols do Celta nessa competição. Isso destaca a ameaça que eles podem representar para um time do Real Madrid que está lutando com lesões defensivas.

Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal e Ferland Mendy estão fora. Enquanto isso, Dean Huijsen e David Alaba são dúvidas adicionais. Esses fatores sugerem que ambas as equipes podem encontrar o caminho do gol neste jogo.